Євросоюз і США можуть об’єднатися у підтримці України, - Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск впевнений, що Євросоюз та США об'єднаються для тиску на Росію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

"25 червня в Гаазі я мав довгу розмову з президентом Зеленським – одразу після його зустрічі з президентом Трампом. І в нас усіх склалося враження, що можливість солідарних дій між Європою і Сполученими Штатами знову стала більш реальною, коли йдеться про санкції, політику щодо Росії і підтримку України", – зазначив Туск.

Він також відзначив згоду лідерів країн ЄС щодо подовження раніше запроваджених санкцій проти Росії. Втім, робота над 18-м пакетом іще попереду: досягти політичної згоди щодо його схвалення під час саміту не вдалося.

"Завжди є таке легке побоювання. Ми всі знаємо, чому в нас завжди є підстави побоюватися, чи буде одностайність на користь продовження санкцій. І насправді її завжди можна досягти. Сьогодні нам це також вдалося. Що ж, у нас попереду ще – рішення щодо 18-го пакету додаткових санкцій", – резюмував Туск.

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