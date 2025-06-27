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Євросоюз і США можуть об’єднатися у підтримці України, - Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск впевнений, що Євросоюз та США об'єднаються для тиску на Росію.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомляє Радіо Свобода.

"25 червня в Гаазі я мав довгу розмову з президентом Зеленським – одразу після його зустрічі з президентом Трампом. І в нас усіх склалося враження, що можливість солідарних дій між Європою і Сполученими Штатами знову стала більш реальною, коли йдеться про санкції, політику щодо Росії і підтримку України", – зазначив Туск.

Він також відзначив згоду лідерів країн ЄС щодо подовження раніше запроваджених санкцій проти Росії. Втім, робота над 18-м пакетом іще попереду: досягти політичної згоди щодо його схвалення під час саміту не вдалося.

"Завжди є таке легке побоювання. Ми всі знаємо, чому в нас завжди є підстави побоюватися, чи буде одностайність на користь продовження санкцій. І насправді її завжди можна досягти. Сьогодні нам це також вдалося. Що ж, у нас попереду ще – рішення щодо 18-го пакету додаткових санкцій", – резюмував Туск.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Каллас: Україна - перша лінія оборони Європи, тому підтримка має тривати

Автор: 

Польща (8662) США (23607) Євросоюз (13779) війна в Україні (5000)


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Топ коментарі
+4
йшов четвертий рік війни на знищення цілого народу.
але ж, європа і сша можуть об'єднатися. а може і ні.
****, цим лєвацьким толєрастам ші тексти генерує, кожної години?
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27.06.2025 14:06 Відповісти
+1
можуть )) ..але не будуть )))))

"мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі. Довольні хами, ситі в них е-бала"

е-бал - офіційний термін найвеличнішого кібербезопасніка фьйодорова
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27.06.2025 14:05 Відповісти
+1
Притомним це давно стало зрозуміло.
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27.06.2025 14:13 Відповісти
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можуть )) ..але не будуть )))))

"мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі. Довольні хами, ситі в них е-бала"

е-бал - офіційний термін найвеличнішого кібербезопасніка фьйодорова
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27.06.2025 14:05 Відповісти
йшов четвертий рік війни на знищення цілого народу.
але ж, європа і сша можуть об'єднатися. а може і ні.
****, цим лєвацьким толєрастам ші тексти генерує, кожної години?
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27.06.2025 14:06 Відповісти
ШІ таку уйню знегерувати не здатен)
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27.06.2025 14:10 Відповісти
ну нарешті з'являються думки що ми самі і світ те ще гівно у всіх своїх проявах
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27.06.2025 14:11 Відповісти
Притомним це давно стало зрозуміло.
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27.06.2025 14:13 Відповісти
нажаль таких мало,було б більше не було б отих социсів,марафонів,зелених,війни,...все було б інакше,і було б нам всім щастя....
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27.06.2025 14:16 Відповісти
та це буде епічна подія,ну якщо вона буде
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27.06.2025 14:10 Відповісти
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27.06.2025 14:33 Відповісти
Назуя це писати? Ось коли обʼєднають тоді і напишете.
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27.06.2025 15:44 Відповісти
В інеті стільки засирання мізків, що скоро і йго в Україні не вмикатимуть як і телевізор.
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27.06.2025 16:55 Відповісти
Тим часом https://t.me/MaksymZhorin/5750 Максим Жорін, Заступник командира 3-ої ОШБр, б'є на сполох:

Поки наші закордонні партнери роблять вигляд, що якось впливають на війну (а я додам - і керівники України з головкою ЕрЗе, а також генштабісти, зокрема, цими заспокійливими зведеннями - А.М.), на фронті у нас складається дуже погана ситуація.
На Донеччині ворог взяв високий темп просування і продовжує його тримати. Наступають дуже активно і на Харківщині, нові сили перекинули на Запорізький напрямок. Що стосується Сумської області - то впевнений, вони знову посилять там штурмові дії. Не хочеться зайвий раз нагнітати, але літо та осінь будуть х***вими. Ще й зважаючи на постійні обстріли мирних міст.
Русаки вкладають зараз дуже великі сили в нанесення максимальних руйнувань, у просування за будь-яку ціну - тобто в можливість переконати всіх у своєму повному домінуванні на полі бою. Саме фронт вирішує все, і зараз вкрай важливо всю увагу сконцентрувати навколо нього.
Як зайве нагадування всім втомленим та бажаючим лишитись в стороні. Всі втомились, але на дії ворога наш настрій аж ніяк не впливає.
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27.06.2025 17:52 Відповісти
 
 