Дроны на оптоволокне - это угроза в глубину фронта на 50 километров, - ОСГВ "Хортица"
Дроны на оптоволокне позволяют оккупантам залетать вглубь фронта на около 50 км.
Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.
"Дроны на оптоволокне являются новацией последнего года. Со способностью далеко лететь и далеко поражать до 50 км - это фишка последнего полугодия. Оно работает в обе стороны, на самом деле. Так же как оно вредно для россиян, так же оно вредно и для нас. Потому что если отмерить по линии разграничения по 50 км, то вы увидите, что очень большое количество путей, ряд населенных пунктов окажется в этой зоне досягаемости как с нашей, так и с их стороны", - сказал спикер.
Поэтому, по словам Трегубова, стоит придумывать новые методы противодействия таким дронам.
"В первую очередь надо придумывать новые логистические пути, надо придумывать средства противодействия дронам. Например, применять те же антидронные сетки вдоль всех путей, которые являются ключевыми, надо продумывать, как делать передвижения менее заметными или более быстрыми, или как обеспечить сбивание тех же дронов во время передвижения", - пояснил он.
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Український дрон на оптоволокні пролетів 42 кілометри і знищив ворожий танк в ангарі поблизу Маріуполя. ВIДЕО
Та тим самим, що і зараз - ****іли і пиздили (у фінансовому сенсі).
Детонаційний шнур, матиме розмір декілька десятків метрів та розмотуватиметься нашим дроном, аналогічно розмотуванню оптичного волокна.
Для експеримента нехай хтось кине десь у траві метрів десять рибальскої волосинні, метрів за сто від вас а ви потім пошукайте її
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D0%BD%D1%83%D1%80
Крім детонатору, мабуть потрібні ще деякі вузли та деталі, про які нескладно здогадатися
Точне розташування певного "хвоста" спеціально шукати мабуть не потрібно, якщо відомий приблизний напрямок руху і орієнтовна відстань від місця падіння хвоста до місця старту дрону або катапульти, які накриватимуть шнуром хвіст дрону Шнур накриє всі хвости, які опиняться в зоні перетину (перекриття) детонуючого шнура і будуть пошкоджені при його підриві.
На практиці відомі закордонні виробники (Dyno Nobel/Primacord, Orica/Cordtex, Austin Powder тощо) випускають тонкі детонуючі шнури у різних типах оболонок діаметрами від ~3 мм і вище, наприклад Cordtex SHD‑2.0 - 3,3 мм.
https://www.*******.com/images/fichas-tecnicas/TDS-Cordtex.pdf
Після зняття зі шпулі шнур зберігає спіральну форму. Для його розтягнення в пряму лінію достатньо дуже невеликого зусилля - приблизно 0,1-0,3 кгс на метр (1-3 Н/м). Наприклад, на 10 м шнура достатньо ваги 200-500 г, щоби він сам вирівнявся. Це значно менше, ніж сила, яка його порве.
Раніше я вже викладав в коментарях блогів на Цензорі відповідні розрахунки щодо оцінки можливостей пошкодження оптоволокна підривом фрагменту (10 мм) тонкого детонуючого шнура в околі 100 мм від оптоволокна.
типу, залякувати українців?
марафонське бидло вимагає страшилок?
всьо, нам срака?
Таке враження, що війна виключно для народа - кривава і жахлива, для піздежістів всіх мастей - це віртуальна гра реальними життями людей.