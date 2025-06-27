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Новости Российский дрон на оптоволокне Дроны на оптоволокне
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Дроны на оптоволокне - это угроза в глубину фронта на 50 километров, - ОСГВ "Хортица"

Российские дроны на оптоволокне. В чем заключается угроза

Дроны на оптоволокне позволяют оккупантам залетать вглубь фронта на около 50 км.

Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

"Дроны на оптоволокне являются новацией последнего года. Со способностью далеко лететь и далеко поражать до 50 км - это фишка последнего полугодия. Оно работает в обе стороны, на самом деле. Так же как оно вредно для россиян, так же оно вредно и для нас. Потому что если отмерить по линии разграничения по 50 км, то вы увидите, что очень большое количество путей, ряд населенных пунктов окажется в этой зоне досягаемости как с нашей, так и с их стороны", - сказал спикер.

Поэтому, по словам Трегубова, стоит придумывать новые методы противодействия таким дронам.

"В первую очередь надо придумывать новые логистические пути, надо придумывать средства противодействия дронам. Например, применять те же антидронные сетки вдоль всех путей, которые являются ключевыми, надо продумывать, как делать передвижения менее заметными или более быстрыми, или как обеспечить сбивание тех же дронов во время передвижения", - пояснил он.

Также читайте: Российские дроны на оптоволокне значительно изменили ход войны против Украины, - The Times

Автор: 

ОСГВ Хортица (452) дроны (4201)


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Топ комментарии
+4
Може варто спробувати "рубати" оптоволоконні "хвости" вдогін ворожому дрону на оптоволокні , який щойно пролетів, або сидить у засідці, шляхом розмотки нашим дроном тонкого (2-5 мм) детонаційного шнура перпендикулярно, або під деяким кутом поверх "хвоста" ворожого дрону з наступним підривом розмотаного детонаційного шнура, підрив якого у зоні, близький до "хвоста" призведе до руйнування оптичного волокна "хвоста" із знешкодженням ворожого дрону.
Детонаційний шнур, матиме розмір декілька десятків метрів та розмотуватиметься нашим дроном, аналогічно розмотуванню оптичного волокна.
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27.06.2025 15:27 Ответить
+3
Після звільнення окупованих територій, в Україні з"явиться новий вид "рукоділля" - сумочки і кошики, виплетені з оптоволокна... У українців нічого не "пропадає"...
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27.06.2025 15:03 Ответить
+3
Це не піздйож, це один з безлічи ляпів від ЦН. Від лінії фронту до Маріуполя не найменше ніж 100 км.
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27.06.2025 15:15 Ответить
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Це не піздйож, це один з безлічи ляпів від ЦН. Від лінії фронту до Маріуполя не найменше ніж 100 км.
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27.06.2025 15:15 Ответить
Тут більше цікавить дальність. 42 км - піздешь чи правда?
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27.06.2025 15:43 Ответить
Основна маса не землі (жде поки переріже хтьсь).
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27.06.2025 15:10 Ответить
Після звільнення окупованих територій, в Україні з"явиться новий вид "рукоділля" - сумочки і кошики, виплетені з оптоволокна... У українців нічого не "пропадає"...
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27.06.2025 15:03 Ответить
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27.06.2025 15:32 Ответить
І? В чому я неправий? Чи, просто, захотілося "виїбнуться"?
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27.06.2025 15:45 Ответить
Не вигадуйте вигадувать! Оптоволоконные дроны давно уже. И что только сейчас Украина репу почесав будет противодействие дронам на оптоволокне вигадивать? А раньше чем занимались?
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27.06.2025 15:08 Ответить
"А раньше чем занимались?"
Та тим самим, що і зараз - ****іли і пиздили (у фінансовому сенсі).
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27.06.2025 15:22 Ответить
Може варто спробувати "рубати" оптоволоконні "хвости" вдогін ворожому дрону на оптоволокні , який щойно пролетів, або сидить у засідці, шляхом розмотки нашим дроном тонкого (2-5 мм) детонаційного шнура перпендикулярно, або під деяким кутом поверх "хвоста" ворожого дрону з наступним підривом розмотаного детонаційного шнура, підрив якого у зоні, близький до "хвоста" призведе до руйнування оптичного волокна "хвоста" із знешкодженням ворожого дрону.
Детонаційний шнур, матиме розмір декілька десятків метрів та розмотуватиметься нашим дроном, аналогічно розмотуванню оптичного волокна.
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27.06.2025 15:27 Ответить
А ви колись бачили той ДШ у житті? Це така мотузочка міліметрів 6 у діаметрі. А для того щоб вона здетанувала потрібен ще детонатор. Так що просто розмотувати не вийде, бо ДШ не еластичний, його як з бухти вимотуєш він так і кільцями залишається. А головне ЯК знайти САМЕ ТОЙ "хвіст" серед десятків чи сотень які ВЖЕ розмотані, чи взагалі це реально?
Для експеримента нехай хтось кине десь у траві метрів десять рибальскої волосинні, метрів за сто від вас а ви потім пошукайте її
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27.06.2025 17:33 Ответить
Деякі бачив з тих, що (за відкритими даними) постачалися війська, вони мабуть не підійдуть для розмотування дрона. Занадто товсті. Їх мабуть потрібно вистрілювати катапультою.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D0%BD%D1%83%D1%80
Крім детонатору, мабуть потрібні ще деякі вузли та деталі, про які нескладно здогадатися
Точне розташування певного "хвоста" спеціально шукати мабуть не потрібно, якщо відомий приблизний напрямок руху і орієнтовна відстань від місця падіння хвоста до місця старту дрону або катапульти, які накриватимуть шнуром хвіст дрону Шнур накриє всі хвости, які опиняться в зоні перетину (перекриття) детонуючого шнура і будуть пошкоджені при його підриві.
На практиці відомі закордонні виробники (Dyno Nobel/Primacord, Orica/Cordtex, Austin Powder тощо) випускають тонкі детонуючі шнури у різних типах оболонок діаметрами від ~3 мм і вище, наприклад Cordtex SHD‑2.0 - 3,3 мм.
https://www.*******.com/images/fichas-tecnicas/TDS-Cordtex.pdf
Після зняття зі шпулі шнур зберігає спіральну форму. Для його розтягнення в пряму лінію достатньо дуже невеликого зусилля - приблизно 0,1-0,3 кгс на метр (1-3 Н/м). Наприклад, на 10 м шнура достатньо ваги 200-500 г, щоби він сам вирівнявся. Це значно менше, ніж сила, яка його порве.
Раніше я вже викладав в коментарях блогів на Цензорі відповідні розрахунки щодо оцінки можливостей пошкодження оптоволокна підривом фрагменту (10 мм) тонкого детонуючого шнура в околі 100 мм від оптоволокна.
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27.06.2025 18:37 Ответить
поясніть мені, який сенс в цих висерах майора трегубова?
типу, залякувати українців?
марафонське бидло вимагає страшилок?
всьо, нам срака?

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27.06.2025 15:16 Ответить
Це один з елементів підготовки "насєлєнія" до капітуляції. Під гаслом "Ну жопадєлаєш, здавацца нада".
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27.06.2025 15:29 Ответить
Так дивні висери б'ють як з розу «ізобілія» аби ми всі вже остаточно втратили віру і надію та впали в апатію остаточно.
Таке враження, що війна виключно для народа - кривава і жахлива, для піздежістів всіх мастей - це віртуальна гра реальними життями людей.
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27.06.2025 16:30 Ответить
Не фик было так быстро после Авдеевки территории терять. Ну ладно я там понимаю пришлось Авдеевку оставить.Московиты после Авдеевки как по магистрали промчались аж до Покровска через всю Донецкую область. А Очеретино вообще на дурняк взяли. А теперь когда ЗСУ уперлись спиной в города и отступать уже некуда то начинают "ох" и "ах". Если бы бои были бы еще под Авдеевкой то и Покровск и Константиновка были б тыловыми безопасными городами и никакие оптоволоконные дроны до них бы не доставали
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27.06.2025 15:26 Ответить
Нефіг було з-під Києва тікати. Дотиснули б - і святкували б побєду.
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27.06.2025 15:44 Ответить
А теперь из за такого ****** всю Краматорско-Славянскую агломерацию эвакуировать придется.
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27.06.2025 15:39 Ответить
Експердів на ЦН дівати нема куди, можна було б з цих розумників цілу бригаду зібрати.
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27.06.2025 16:20 Ответить
 
 