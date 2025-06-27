Дроны на оптоволокне - это угроза в глубину фронта на 50 километров, - ОСГВ "Хортица"

Дроны на оптоволокне позволяют оккупантам залетать вглубь фронта на около 50 км.

Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

"Дроны на оптоволокне являются новацией последнего года. Со способностью далеко лететь и далеко поражать до 50 км - это фишка последнего полугодия. Оно работает в обе стороны, на самом деле. Так же как оно вредно для россиян, так же оно вредно и для нас. Потому что если отмерить по линии разграничения по 50 км, то вы увидите, что очень большое количество путей, ряд населенных пунктов окажется в этой зоне досягаемости как с нашей, так и с их стороны", - сказал спикер.

Поэтому, по словам Трегубова, стоит придумывать новые методы противодействия таким дронам.

"В первую очередь надо придумывать новые логистические пути, надо придумывать средства противодействия дронам. Например, применять те же антидронные сетки вдоль всех путей, которые являются ключевыми, надо продумывать, как делать передвижения менее заметными или более быстрыми, или как обеспечить сбивание тех же дронов во время передвижения", - пояснил он.

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