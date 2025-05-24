Российские дроны на оптоволокне значительно изменили ход войны против Украины, - The Times

Россия опережает Украину в производстве и применении FPV-дронов средней дальности, в том числе и моделей на оптоволокне. Дроны значительно изменили "лицо войны" и повлияли на ход боевых действий вдоль всей линии фронта протяженностью 1200 км.

Об этом пишет издание The Times, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что российские дроны все чаще поражают украинских военных и технику, атакуя логистику, позиции ПВО, радары и другие цели на значительном расстоянии от линии фронта.

"Новое поколение российских беспилотников среднего радиуса действия, которые часто не поддаются глушению, такие как "Молния-1", убившая Ивана Рожнова в его автомобиле возле мэрии Константиновки в прошлую пятницу, и их оптоволоконные аналоги, не только убивают украинских солдат и гражданских вдали от фронта, но и меняют структуру линии фронта, тактику войны и моральное состояние солдат, воюющих на передовой. Они также имеют разрушительное влияние на логистические возможности Украины", - говорится в материале.

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Опасность для воинов ВСУ

Командир батальона 13-й бригады "Хартія" с позывным "Куба" говорит, что темпы развития беспилотных технологий настолько высоки, что оперативные концепции, которые использовались еще несколько недель назад, стали устаревшими.

Он добавляет, что только за последнюю неделю дальность полета российских FPV-дронов увеличилась на четыре километра.

Заметим, что FPV-дроны, которые управляются оператором до момента попадания, стали одной из самых смертоносных систем вооружения в 2024 году. Их использовали как российские, так и украинские военные. Однако за последние месяцы российские модели "Молния-1" и "Молния-2" начали поражать цели на расстоянии 20 километров и более.

Лейтенант 93-й механизированной бригады "Станислав" отмечает, что любая техника в радиусе 5 километров от фронта находится под постоянной угрозой, а удары на расстояние 15-20 километров стали привычным явлением.

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"Девять километров - теперь это легкая дистанция, на которой можно погибнуть. Ни один другой тип оружия не изменил лицо войны здесь так сильно и так быстро, как беспилотные летательные аппараты. Почти любая машина в пределах 5 километров от фронта обречена на "конец", - рассказывает военный.

Осложненная эвакуация раненых

В 2025 году новую угрозу представляют FPV-дроны на оптоволокне, которые использует российская армия, отмечает издание.

Бронетехника, в частности танки и БТРы, которые раньше были опорой фронта, теперь стали легкой мишенью.

Лейтенант с позывным "Станислав" говорит, что российские дроны уничтожают технику сразу после ее появления вблизи линии соприкосновения, поэтому "эпоха танков практически завершилась".

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Кроме того, дроны оккупантов усложнили эвакуацию раненых. Из-за постоянных вражеских атак украинским раненым бойцам часто приходится ждать до наступления темноты.

Работа журналистов на передовой под угрозой

"Беспилотники влияют и на информационное освещение войны. Например, когда-то 93-я отдельная механизированная бригада ВСУ активно сотрудничала с журналистами, предоставляя им доступ к фронту для подготовки репортажей. Тогда как сейчас доступ представителей медиа к передовым подразделениям существенно ограничен", - отмечает The Times.

Многие редакции больше не рискуют отправлять репортеров в зону, которая находится ближе чем в 15 километрах от линии фронта.

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Украинские военные также с осторожностью относятся к сопровождению журналистов, поскольку каждая такая поездка может подвергать опасности как гражданских, так и воинов, которые их сопровождают.

"С ростом досягаемости ударов по всей 1200-километровой линии фронта и постоянной угрозой с воздуха, обстоятельства меняются. Война все чаще проникает вглубь территорий, которые раньше еще считались относительно безопасными. Из-за использования дронов война, которая еще несколько минут назад казалась отдаленной, вдруг оказалась совсем рядом", - резюмирует The Times.