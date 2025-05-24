Російські дрони на оптоволокні значно змінили перебіг війни проти України, - The Times

Росія випереджає Україну у виробництві та застосуванні FPV-дронів середньої дальності, зокрема й моделей на оптоволокні. Дрони значно змінили "обличчя війни" та вплинули на перебіг бойових дій уздовж усієї лінії фронту протяжністю 1200 км.

Про це пише видання The Times, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що російські дрони дедалі частіше вражають українських військових і техніку, атакуючи логістику, позиції ППО, радари та інші цілі на значній відстані від лінії фронту.

"Нове покоління російських безпілотників середнього радіусу дії, які часто не піддаються глушінню, такі як "Молния-1", що вбила Івана Рожнова в його автомобілі біля мерії Костянтинівки минулої п'ятниці, та їхні оптоволоконні аналоги, не лише вбивають українських солдатів і цивільних далеко від фронту, але й змінюють структуру лінії фронту, тактику війни й моральний стан солдатів, які воюють на передовій. Вони також мають руйнівний вплив на логістичні можливості України", - йдеться у матеріалі.

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Небезпека для воїнів ЗСУ

Командир батальйону 13-ї бригади "Хартія" з позивним "Куба" каже, що темпи розвитку безпілотних технологій настільки високі, що оперативні концепції, які використовувалися ще кілька тижнів тому, стали застарілими.

Він додає, що лише за останній тиждень дальність польоту російських FPV-дронів збільшилася на чотири кілометри.

Зауважимо, що FPV-дрони, які керуються оператором до моменту влучання, стали однією з найсмертоносніших систем озброєння у 2024 році. Їх використовували як російські, так і українські військові. Проте за останні місяці російські моделі "Молния-1" і "Молния-2" почали вражати цілі на відстані 20 кілометрів і більше.

Лейтенант 93-ї механізованої бригади "Станіслав" зазначає, що будь-яка техніка в радіусі 5 кілометрів від фронту перебуває під постійною загрозою, а удари на відстань 15 – 20 кілометрів стали звичним явищем.

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"Дев'ять кілометрів – тепер це легка дистанція, на якій можна загинути. Жоден інший тип зброї не змінив обличчя війни тут так сильно і так швидко, як безпілотні літальні апарати. Майже будь-яка машина в межах 5 кілометрів від фронту приречена на "кінець", - розповідає військовий.

Ускладнена евакуація поранених

У 2025 році нову загрозу становлять FPV-дрони на оптоволокні, які використовує російська армія, наголошує видання.

Бронетехніка, зокрема танки та БТРи, які раніше були опорою фронту, тепер стали легкою мішенню.

Лейтенант з позивним "Станіслав" каже, що російські дрони знищують техніку одразу після її появи поблизу лінії зіткнення, тому "епоха танків практично завершилася".

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Крім того, дрони окупантів ускладнили евакуацію поранених. Через постійні ворожі атаки українським пораненим бійцям часто доводиться чекати до настання темряви.

Робота журналістів на передовій під загрозою

"Безпілотники впливають і на інформаційне висвітлення війни. Наприклад, колись 93-тя окрема механізована бригада ЗСУ активно співпрацювала з журналістами, надаючи їм доступ до фронту для підготовки репортажів. Тоді як зараз доступ представників медіа до передових підрозділів суттєво обмежено", - зазначає The Times.

Багато редакцій більше не ризикують відряджати репортерів у зону, яка розташована ближче ніж за 15 кілометрів від лінії фронту.

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Українські військові також з обережністю ставляться до супроводу журналістів, оскільки кожна така поїздка може наражати на небезпеку як цивільних, так і воїнів, які їх супроводжують.

"Зі зростанням досяжності ударів на всій 1200-кілометровій лінії фронту й постійною загрозою з повітря, обставини змінюються. Війна дедалі частіше проникає вглиб територій, які раніше ще вважалися відносно безпечними. Через використання дронів війна, яка ще кілька хвилин тому здавалася віддаленою, раптом опинилася зовсім поруч", - резюмує The Times.