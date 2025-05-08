Унаслідок атаки російського дрона на автівку в Приморському загинула жінка
Російські війська атакували fpv-дроном автівку у Приморському Запорізької області - загинула 63-річна жінка.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"У Приморському автівку, в якій перебувало двоє людей, атакував ворожий fpv-дрон", - ідеться в повідомленні.
Внаслідок атаки пасажирка загинула. Водій залишився неушкодженим.
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Хто буде губами плямкати, на лохоМарафоні, перед камерами ЗМІ!!?? Українку не повернеш?