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Новини Атака безпілотників на Запорізьку область
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Унаслідок атаки російського дрона на автівку в Приморському загинула жінка

рф,дрон

Російські війська атакували fpv-дроном автівку у Приморському  Запорізької області - загинула 63-річна жінка.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"У Приморському автівку, в якій перебувало двоє людей, атакував ворожий fpv-дрон", - ідеться в повідомленні.

Внаслідок атаки пасажирка загинула. Водій залишився неушкодженим.

Також дивіться: Росіяни атакували fpv-дроном автомобіль на Запоріжжі. ФОТО

Автор: 

авто (6190) Запорізька область (3649) fpv-дрон (117) Василівський район (40) Приморське (9)


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Це оте «припинення обстрілів» від ******, для зеленського+стефанчука+шмигаля??
Хто буде губами плямкати, на лохоМарафоні, перед камерами ЗМІ!!?? Українку не повернеш?
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08.05.2025 19:32 Відповісти
Это перемирие, я правильно понимаю?
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08.05.2025 19:35 Відповісти
Вже ракети пішли на Полтавщину. Зелена чмоня гарантіруєт переміріє.
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08.05.2025 19:45 Відповісти
 
 