Унаслідок атаки російського дрона на автівку в Приморському загинула жінка

Російські війська атакували fpv-дроном автівку у Приморському Запорізької області - загинула 63-річна жінка.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"У Приморському автівку, в якій перебувало двоє людей, атакував ворожий fpv-дрон", - ідеться в повідомленні.

Внаслідок атаки пасажирка загинула. Водій залишився неушкодженим.

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