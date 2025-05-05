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Росіяни атакували fpv-дроном автомобіль на Запоріжжі. ФОТО

Російські війська атакували fpv-дроном дорогу у Василівському  районі Запорізької області - пошкоджено автомобіль.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни атакували селище Василівського району fpv-дроном завдано удар по проїжджій частині. Пошкоджено автомобіль", - ідеться в повідомленні.

Федоров додав, що  попередньо, без постраждалих.

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Росіяни атакували fpv-дроном автомобіль на Запоріжжі

Раніше повідомлялося, що внаслідок влучання ворожого FPV-дрона в Купʼянську на Харківщині поранено чоловіка, який їхав в авто.

Автор: 

авто (6185) Запорізька область (3642) Федоров Іван (649) fpv-дрон (114) Василівський район (39)


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