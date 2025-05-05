Росіяни атакували fpv-дроном автомобіль на Запоріжжі. ФОТО
Російські війська атакували fpv-дроном дорогу у Василівському районі Запорізької області - пошкоджено автомобіль.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Росіяни атакували селище Василівського району fpv-дроном завдано удар по проїжджій частині. Пошкоджено автомобіль", - ідеться в повідомленні.
Федоров додав, що попередньо, без постраждалих.
Раніше повідомлялося, що внаслідок влучання ворожого FPV-дрона в Купʼянську на Харківщині поранено чоловіка, який їхав в авто.
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