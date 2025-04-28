Росіяни атакували цивільне авто з дрона у Херсоні, - МВА. ФОТО
У Херсоні російські війська скинули вибухівку з безпілотника на цивільний автомобіль у Дніпровському районі міста.
Про це повідомила Херсонська міська військова адміністрація у фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
"Близько 9.00 російські окупанти скинули з дрона вибухівку на цивільне авто у Дніпровському районі. На щастя, водійка не поранена", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, соціальні працівники Херсонської МВА допомогли жінці відбуксирувати автомобіль до місця проживання.
За офіційною інформацією, внаслідок обстрілів за останню добу поранення різного ступеня тяжкості отримали четверо мешканців громади.
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