Росіяни атакували цивільне авто з дрона у Херсоні, - МВА. ФОТО

У Херсоні російські війська скинули вибухівку з безпілотника на цивільний автомобіль у Дніпровському районі міста.

Про це повідомила Херсонська міська військова адміністрація у фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 9.00 російські окупанти скинули з дрона вибухівку на цивільне авто у Дніпровському районі. На щастя, водійка не поранена", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, соціальні працівники Херсонської МВА допомогли жінці відбуксирувати автомобіль до місця проживання.

За офіційною інформацією, внаслідок обстрілів за останню добу поранення різного ступеня тяжкості отримали четверо мешканців громади.

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