Россияне атаковали гражданский автомобиль с дрона в Херсоне, - ГВА. ФОТО
В Херсоне российские войска сбросили взрывчатку с беспилотника на гражданский автомобиль в Днепровском районе города.
Об этом сообщила Херсонская городская военная администрация в фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Около 9.00 российские оккупанты сбросили с дрона взрывчатку на гражданское авто в Днепровском районе. К счастью, водитель не ранена", - говорится в сообщении.
Как отмечается, социальные работники Херсонской ГВА помогли женщине отбуксировать автомобиль к месту жительства.
По официальной информации, в результате обстрелов за последние сутки ранения различной степени тяжести получили четверо жителей громады.
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