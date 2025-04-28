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Новости Фото Атаки дронов в Херсоне
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Россияне атаковали гражданский автомобиль с дрона в Херсоне, - ГВА. ФОТО

В Херсоне российские войска сбросили взрывчатку с беспилотника на гражданский автомобиль в Днепровском районе города.

Об этом сообщила Херсонская городская военная администрация в фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

В Херсоне россияне атаковали гражданский автомобиль с дрона

"Около 9.00 российские оккупанты сбросили с дрона взрывчатку на гражданское авто в Днепровском районе. К счастью, водитель не ранена", - говорится в сообщении.

Как отмечается, социальные работники Херсонской ГВА помогли женщине отбуксировать автомобиль к месту жительства.

По официальной информации, в результате обстрелов за последние сутки ранения различной степени тяжести получили четверо жителей громады.

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авто (4206) Херсон (2830) дроны (3939) Херсонская область (4783) Херсонский район (275)


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