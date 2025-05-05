Унаслідок влучання ворожого FPV-дрона по авто в Куп’янську поранено чоловіка

Унаслідок влучання ворожого FPV-дрона в Купʼянську поранено чоловіка, який їхав в авто.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Російський дрон влучив в авто

"За даними слідства, 5 травня о 10:40 збройні сили рф вдарили FPV-дроном по Купʼянську. Зафіксовано влучання по цивільному автомобілю, який рухався по місту. Поранень дістав 70-річний водій транспортного засобу, чоловіка ушпиталено", - ідеться в повідомленні.

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