В результате попадания вражеского FPV-дрона по автомобилю в Купянске ранен мужчина
В результате попадания вражеского FPV-дрона в Купянске ранен мужчина, который ехал в авто.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре
Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Российский дрон попал в авто
"По данным следствия, 5 мая в 10:40 вооруженные силы РФ ударили FPV-дроном по Купянску. Зафиксировано попадание по гражданскому автомобилю, который двигался по городу. Ранения получил 70-летний водитель транспортного средства, мужчина госпитализирован", - говорится в сообщении.
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