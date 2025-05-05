В результате попадания вражеского FPV-дрона по автомобилю в Купянске ранен мужчина

В результате попадания вражеского FPV-дрона в Купянске ранен мужчина, который ехал в авто.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре

Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Российский дрон попал в авто

"По данным следствия, 5 мая в 10:40 вооруженные силы РФ ударили FPV-дроном по Купянску. Зафиксировано попадание по гражданскому автомобилю, который двигался по городу. Ранения получил 70-летний водитель транспортного средства, мужчина госпитализирован", - говорится в сообщении.

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