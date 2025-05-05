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Россияне атаковали fpv-дроном автомобиль на Запорожье. ФОТО

Российские войска атаковали fpv-дроном дорогу в Васильевском районе Запорожской области - поврежден автомобиль.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Россияне атаковали поселок Васильевского района fpv-дроном, нанесен удар по проезжей части. Поврежден автомобиль", - говорится в сообщении.

Федоров добавил, что предварительно, без пострадавших.

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Россияне атаковали fpv-дроном автомобиль в Запорожье

Ранее сообщалось, что в результате попадания вражеского FPV-дрона в Купянске на Харьковщине ранен мужчина, который ехал в авто.

Автор: 

авто (4212) Запорожская область (3119) Федоров Иван (468) fvp-дрон (108) Васильевский район (39)


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