Вследствие атаки российского дрона на автомобиль в Приморском погибла женщина
Российские войска атаковали fpv-дроном автомобиль в Приморском Запорожской области - погибла 63-летняя женщина.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"В Приморском автомобиль, в котором находились два человека, атаковал вражеский fpv-дрон", - говорится в сообщении.
Вследствие атаки пассажирка погибла. Водитель остался невредимым.
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Хто буде губами плямкати, на лохоМарафоні, перед камерами ЗМІ!!?? Українку не повернеш?