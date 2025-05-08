Вследствие атаки российского дрона на автомобиль в Приморском погибла женщина

Российские войска атаковали fpv-дроном автомобиль в Приморском Запорожской области - погибла 63-летняя женщина.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"В Приморском автомобиль, в котором находились два человека, атаковал вражеский fpv-дрон", - говорится в сообщении.

Вследствие атаки пассажирка погибла. Водитель остался невредимым.

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