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Новости Атака БПЛА Запорожье
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Вследствие атаки российского дрона на автомобиль в Приморском погибла женщина

рф,дрон

Российские войска атаковали fpv-дроном автомобиль в Приморском Запорожской области - погибла 63-летняя женщина.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"В Приморском автомобиль, в котором находились два человека, атаковал вражеский fpv-дрон", - говорится в сообщении.

Вследствие атаки пассажирка погибла. Водитель остался невредимым.

Также смотрите: Россияне атаковали fpv-дроном автомобиль на Запорожье. ФОТО

Автор: 

авто (4214) Запорожская область (3126) fvp-дрон (111) Васильевский район (40) Приморское (10)


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Це оте «припинення обстрілів» від ******, для зеленського+стефанчука+шмигаля??
Хто буде губами плямкати, на лохоМарафоні, перед камерами ЗМІ!!?? Українку не повернеш?
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08.05.2025 19:32 Ответить
Это перемирие, я правильно понимаю?
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08.05.2025 19:35 Ответить
Вже ракети пішли на Полтавщину. Зелена чмоня гарантіруєт переміріє.
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08.05.2025 19:45 Ответить
 
 