Дрони на оптоволокні - це загроза вглиб фронту на 50 кілометрів, - ОСУВ "Хортиця"

Дрони на оптоволокні дозволяють окупантам залітати вглиб фронту на близько 50 км.

Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" майор Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Дрони на оптоволокні є новацією останнього року. Зі здатністю далеко летіти та далеко уражати аж до 50 км - це фішечка останнього півріччя. Воно працює в обидва боки, на справді. Так само як воно шкідливо для росіян, так само воно шкідливо і для нас. Бо якщо відміряти по лінії розмежування по 50 км, то ви побачите, що дуже велика кількість шляхів, низка населених пунктів опиниться в цій зоні досяжності як з нашого, так і з їхнього боку", - сказав речник.

Тому, за словами Трегубова, варто вигадувати нові методи протидії таким дронам.

"В першу чергу треба придумувати нові логістичні шляхи, треба придумувати засоби протидії дронам. Наприклад, застосовувати ті ж самі антидронові сітки вздовж усіх шляхів, які є ключовими, треба продумувати, як робити пересування менш помітними або більш швидкими, або як забезпечити збиття тих самих дронів під час пересування", - пояснив він.

Також читайте: Російські дрони на оптоволокні значно змінили перебіг війни проти України, - The Times