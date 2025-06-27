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Новини Російський дрон на оптоволокні Дрони на оптоволокні
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Дрони на оптоволокні - це загроза вглиб фронту на 50 кілометрів, - ОСУВ "Хортиця"

Російські дрони на оптоволокні. Якою є загроза

Дрони на оптоволокні дозволяють окупантам залітати вглиб фронту на близько 50 км.

Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" майор Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Дрони на оптоволокні є новацією останнього року. Зі здатністю далеко летіти та далеко уражати аж до 50 км - це фішечка останнього півріччя. Воно працює в обидва боки, на справді. Так само як воно шкідливо для росіян, так само воно шкідливо і для нас. Бо якщо відміряти по лінії розмежування по 50 км, то ви побачите, що дуже велика кількість шляхів, низка населених пунктів опиниться в цій зоні досяжності як з нашого, так і з їхнього боку", - сказав речник.

 Тому, за словами Трегубова, варто вигадувати нові методи протидії таким дронам.

"В першу чергу треба придумувати нові логістичні шляхи, треба придумувати засоби протидії дронам. Наприклад, застосовувати ті ж самі антидронові сітки вздовж усіх шляхів, які є ключовими, треба продумувати, як робити пересування менш помітними або більш швидкими, або як забезпечити збиття тих самих дронів під час пересування", - пояснив він.

Також читайте: Російські дрони на оптоволокні значно змінили перебіг війни проти України, - The Times

Автор: 

ОСУВ Хортиця (461) дрони (5006)


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Топ коментарі
+4
Може варто спробувати "рубати" оптоволоконні "хвости" вдогін ворожому дрону на оптоволокні , який щойно пролетів, або сидить у засідці, шляхом розмотки нашим дроном тонкого (2-5 мм) детонаційного шнура перпендикулярно, або під деяким кутом поверх "хвоста" ворожого дрону з наступним підривом розмотаного детонаційного шнура, підрив якого у зоні, близький до "хвоста" призведе до руйнування оптичного волокна "хвоста" із знешкодженням ворожого дрону.
Детонаційний шнур, матиме розмір декілька десятків метрів та розмотуватиметься нашим дроном, аналогічно розмотуванню оптичного волокна.
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27.06.2025 15:27 Відповісти
+3
Після звільнення окупованих територій, в Україні з"явиться новий вид "рукоділля" - сумочки і кошики, виплетені з оптоволокна... У українців нічого не "пропадає"...
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27.06.2025 15:03 Відповісти
+3
Це не піздйож, це один з безлічи ляпів від ЦН. Від лінії фронту до Маріуполя не найменше ніж 100 км.
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27.06.2025 15:15 Відповісти
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Це не піздйож, це один з безлічи ляпів від ЦН. Від лінії фронту до Маріуполя не найменше ніж 100 км.
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27.06.2025 15:15 Відповісти
Тут більше цікавить дальність. 42 км - піздешь чи правда?
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27.06.2025 15:43 Відповісти
Основна маса не землі (жде поки переріже хтьсь).
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27.06.2025 15:10 Відповісти
Після звільнення окупованих територій, в Україні з"явиться новий вид "рукоділля" - сумочки і кошики, виплетені з оптоволокна... У українців нічого не "пропадає"...
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27.06.2025 15:03 Відповісти
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27.06.2025 15:32 Відповісти
І? В чому я неправий? Чи, просто, захотілося "виїбнуться"?
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27.06.2025 15:45 Відповісти
Не вигадуйте вигадувать! Оптоволоконные дроны давно уже. И что только сейчас Украина репу почесав будет противодействие дронам на оптоволокне вигадивать? А раньше чем занимались?
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27.06.2025 15:08 Відповісти
"А раньше чем занимались?"
Та тим самим, що і зараз - ****іли і пиздили (у фінансовому сенсі).
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27.06.2025 15:22 Відповісти
Може варто спробувати "рубати" оптоволоконні "хвости" вдогін ворожому дрону на оптоволокні , який щойно пролетів, або сидить у засідці, шляхом розмотки нашим дроном тонкого (2-5 мм) детонаційного шнура перпендикулярно, або під деяким кутом поверх "хвоста" ворожого дрону з наступним підривом розмотаного детонаційного шнура, підрив якого у зоні, близький до "хвоста" призведе до руйнування оптичного волокна "хвоста" із знешкодженням ворожого дрону.
Детонаційний шнур, матиме розмір декілька десятків метрів та розмотуватиметься нашим дроном, аналогічно розмотуванню оптичного волокна.
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27.06.2025 15:27 Відповісти
А ви колись бачили той ДШ у житті? Це така мотузочка міліметрів 6 у діаметрі. А для того щоб вона здетанувала потрібен ще детонатор. Так що просто розмотувати не вийде, бо ДШ не еластичний, його як з бухти вимотуєш він так і кільцями залишається. А головне ЯК знайти САМЕ ТОЙ "хвіст" серед десятків чи сотень які ВЖЕ розмотані, чи взагалі це реально?
Для експеримента нехай хтось кине десь у траві метрів десять рибальскої волосинні, метрів за сто від вас а ви потім пошукайте її
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27.06.2025 17:33 Відповісти
Деякі бачив з тих, що (за відкритими даними) постачалися війська, вони мабуть не підійдуть для розмотування дрона. Занадто товсті. Їх мабуть потрібно вистрілювати катапультою.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D0%BD%D1%83%D1%80
Крім детонатору, мабуть потрібні ще деякі вузли та деталі, про які нескладно здогадатися
Точне розташування певного "хвоста" спеціально шукати мабуть не потрібно, якщо відомий приблизний напрямок руху і орієнтовна відстань від місця падіння хвоста до місця старту дрону або катапульти, які накриватимуть шнуром хвіст дрону Шнур накриє всі хвости, які опиняться в зоні перетину (перекриття) детонуючого шнура і будуть пошкоджені при його підриві.
На практиці відомі закордонні виробники (Dyno Nobel/Primacord, Orica/Cordtex, Austin Powder тощо) випускають тонкі детонуючі шнури у різних типах оболонок діаметрами від ~3 мм і вище, наприклад Cordtex SHD‑2.0 - 3,3 мм.
https://www.*******.com/images/fichas-tecnicas/TDS-Cordtex.pdf
Після зняття зі шпулі шнур зберігає спіральну форму. Для його розтягнення в пряму лінію достатньо дуже невеликого зусилля - приблизно 0,1-0,3 кгс на метр (1-3 Н/м). Наприклад, на 10 м шнура достатньо ваги 200-500 г, щоби він сам вирівнявся. Це значно менше, ніж сила, яка його порве.
Раніше я вже викладав в коментарях блогів на Цензорі відповідні розрахунки щодо оцінки можливостей пошкодження оптоволокна підривом фрагменту (10 мм) тонкого детонуючого шнура в околі 100 мм від оптоволокна.
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27.06.2025 18:37 Відповісти
поясніть мені, який сенс в цих висерах майора трегубова?
типу, залякувати українців?
марафонське бидло вимагає страшилок?
всьо, нам срака?

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27.06.2025 15:16 Відповісти
Це один з елементів підготовки "насєлєнія" до капітуляції. Під гаслом "Ну жопадєлаєш, здавацца нада".
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27.06.2025 15:29 Відповісти
Так дивні висери б'ють як з розу «ізобілія» аби ми всі вже остаточно втратили віру і надію та впали в апатію остаточно.
Таке враження, що війна виключно для народа - кривава і жахлива, для піздежістів всіх мастей - це віртуальна гра реальними життями людей.
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27.06.2025 16:30 Відповісти
Не фик было так быстро после Авдеевки территории терять. Ну ладно я там понимаю пришлось Авдеевку оставить.Московиты после Авдеевки как по магистрали промчались аж до Покровска через всю Донецкую область. А Очеретино вообще на дурняк взяли. А теперь когда ЗСУ уперлись спиной в города и отступать уже некуда то начинают "ох" и "ах". Если бы бои были бы еще под Авдеевкой то и Покровск и Константиновка были б тыловыми безопасными городами и никакие оптоволоконные дроны до них бы не доставали
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27.06.2025 15:26 Відповісти
Нефіг було з-під Києва тікати. Дотиснули б - і святкували б побєду.
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27.06.2025 15:44 Відповісти
А теперь из за такого ****** всю Краматорско-Славянскую агломерацию эвакуировать придется.
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27.06.2025 15:39 Відповісти
Експердів на ЦН дівати нема куди, можна було б з цих розумників цілу бригаду зібрати.
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27.06.2025 16:20 Відповісти
 
 