Дрони на оптоволокні - це загроза вглиб фронту на 50 кілометрів, - ОСУВ "Хортиця"
Дрони на оптоволокні дозволяють окупантам залітати вглиб фронту на близько 50 км.
Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" майор Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.
"Дрони на оптоволокні є новацією останнього року. Зі здатністю далеко летіти та далеко уражати аж до 50 км - це фішечка останнього півріччя. Воно працює в обидва боки, на справді. Так само як воно шкідливо для росіян, так само воно шкідливо і для нас. Бо якщо відміряти по лінії розмежування по 50 км, то ви побачите, що дуже велика кількість шляхів, низка населених пунктів опиниться в цій зоні досяжності як з нашого, так і з їхнього боку", - сказав речник.
Тому, за словами Трегубова, варто вигадувати нові методи протидії таким дронам.
"В першу чергу треба придумувати нові логістичні шляхи, треба придумувати засоби протидії дронам. Наприклад, застосовувати ті ж самі антидронові сітки вздовж усіх шляхів, які є ключовими, треба продумувати, як робити пересування менш помітними або більш швидкими, або як забезпечити збиття тих самих дронів під час пересування", - пояснив він.
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Український дрон на оптоволокні пролетів 42 кілометри і знищив ворожий танк в ангарі поблизу Маріуполя. ВIДЕО
Та тим самим, що і зараз - ****іли і пиздили (у фінансовому сенсі).
Детонаційний шнур, матиме розмір декілька десятків метрів та розмотуватиметься нашим дроном, аналогічно розмотуванню оптичного волокна.
Для експеримента нехай хтось кине десь у траві метрів десять рибальскої волосинні, метрів за сто від вас а ви потім пошукайте її
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D0%BD%D1%83%D1%80
Крім детонатору, мабуть потрібні ще деякі вузли та деталі, про які нескладно здогадатися
Точне розташування певного "хвоста" спеціально шукати мабуть не потрібно, якщо відомий приблизний напрямок руху і орієнтовна відстань від місця падіння хвоста до місця старту дрону або катапульти, які накриватимуть шнуром хвіст дрону Шнур накриє всі хвости, які опиняться в зоні перетину (перекриття) детонуючого шнура і будуть пошкоджені при його підриві.
На практиці відомі закордонні виробники (Dyno Nobel/Primacord, Orica/Cordtex, Austin Powder тощо) випускають тонкі детонуючі шнури у різних типах оболонок діаметрами від ~3 мм і вище, наприклад Cordtex SHD‑2.0 - 3,3 мм.
https://www.*******.com/images/fichas-tecnicas/TDS-Cordtex.pdf
Після зняття зі шпулі шнур зберігає спіральну форму. Для його розтягнення в пряму лінію достатньо дуже невеликого зусилля - приблизно 0,1-0,3 кгс на метр (1-3 Н/м). Наприклад, на 10 м шнура достатньо ваги 200-500 г, щоби він сам вирівнявся. Це значно менше, ніж сила, яка його порве.
Раніше я вже викладав в коментарях блогів на Цензорі відповідні розрахунки щодо оцінки можливостей пошкодження оптоволокна підривом фрагменту (10 мм) тонкого детонуючого шнура в околі 100 мм від оптоволокна.
типу, залякувати українців?
марафонське бидло вимагає страшилок?
всьо, нам срака?
Таке враження, що війна виключно для народа - кривава і жахлива, для піздежістів всіх мастей - це віртуальна гра реальними життями людей.