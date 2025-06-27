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Новости Уклонение от мобилизации
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Взятка в $5000 за выезд зятя за границу: их задержали на границе с Венгрией, - ГПСУ

53-летняя украинка пыталась подкупить пограничников на пункте пропуска "Тиса", предложив им 500 долларов США за разрешение выехать ее 35-летнему зятю, которому было отказано в пересечении границы.

Об этом сообщила Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

Женщина пыталась подкупить пограничников ради выезда зятя за границу

Как отмечается, мужчина направлялся в Венгрию вместе с семьей и тещей, однако во время пограничного контроля выяснилось, что документы не дают ему права на выезд во время действия военного положения. Узнав об отказе, теща решила "решить" вопрос, положив деньги в паспорт и передав его пограничникам Чопского отряда.

Попытка подкупа была немедленно пресечена. Военнослужащие отказались от неправомерной выгоды, доложили об инциденте и вызвали следственно-оперативную группу Нацполиции. Деньги изъяты, а женщина доставлена в отделение полиции.

Ее действия квалифицированы по ст. 369 Уголовного кодекса Украины - предложение или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу. За это предусмотрена уголовная ответственность.

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Автор: 

Госпогранслужба (6639) уклонисты (957)


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Топ комментарии
+9
Такі жалюгідні суми принизливі для прикордонників.
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27.06.2025 17:03 Ответить
+7
Ну хто ж зараз дає старими купюрами?!. Це нахабство
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27.06.2025 17:04 Ответить
+3
Вже 4500 хтось зпиз@ив...
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27.06.2025 17:18 Ответить
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Такі жалюгідні суми принизливі для прикордонників.
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27.06.2025 17:03 Ответить
Ну хто ж зараз дає старими купюрами?!. Це нахабство
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27.06.2025 17:04 Ответить
У заголовку зазначено 5 тисяч,а не п'ятсот. ...Мабуть такими сумами міркують ті хто пише....
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27.06.2025 17:13 Ответить
Зеленський знову винен
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27.06.2025 17:17 Ответить
Вже 4500 хтось зпиз@ив...
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27.06.2025 17:18 Ответить
ні один свідомий прикордонник не піде на таке підло порушуючи бригадний кодекс. 20 штук в євро і ні цента менше!
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27.06.2025 17:18 Ответить
і де такі гроші беруть,
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27.06.2025 17:20 Ответить
Дешевый зять оказался, теща продешевила. Надо было в ТЦК отвести, он бы ей еще и все свои заначки перед входом отдал))))
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27.06.2025 17:30 Ответить
Мабуть там більше запросили, то й вона вирішила піти дешевшим шляхом.
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27.06.2025 18:29 Ответить
Могут за 500 выпустить, но тогда бонусом от3,14здят и обоссут. Могут и почки опустить.
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27.06.2025 17:33 Ответить
Приїхала теща до молодих в гості, заходить і каже: - Я не надовго. Зять: - Шо, і чаю не поп'єте?
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27.06.2025 18:06 Ответить
Зовсім страх загубила зі свома копійками, позорисько.
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27.06.2025 18:27 Ответить
Не домовились посрєдінє!!
Кажуть такса 12 тисяч...
Особисто чув від "громадянина" тут в Данії живе, що від 7000 у.є. а то аж рік тому було...
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27.06.2025 21:35 Ответить
 
 