Взятка в $5000 за выезд зятя за границу: их задержали на границе с Венгрией, - ГПСУ

53-летняя украинка пыталась подкупить пограничников на пункте пропуска "Тиса", предложив им 500 долларов США за разрешение выехать ее 35-летнему зятю, которому было отказано в пересечении границы.

Об этом сообщила Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, мужчина направлялся в Венгрию вместе с семьей и тещей, однако во время пограничного контроля выяснилось, что документы не дают ему права на выезд во время действия военного положения. Узнав об отказе, теща решила "решить" вопрос, положив деньги в паспорт и передав его пограничникам Чопского отряда.

Попытка подкупа была немедленно пресечена. Военнослужащие отказались от неправомерной выгоды, доложили об инциденте и вызвали следственно-оперативную группу Нацполиции. Деньги изъяты, а женщина доставлена в отделение полиции.

Ее действия квалифицированы по ст. 369 Уголовного кодекса Украины - предложение или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу. За это предусмотрена уголовная ответственность.

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