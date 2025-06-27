Отец заставил дочь-инвалида выйти замуж за военнообязанного за 200 тыс. грн, - полиция. ФОТО

70-летний мужчина во Львове организовал фиктивный брак своей дочери, которая имеет инвалидность, с военнообязанным, чтобы тот избежал мобилизации.

Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

У дочери мужчины - II группа инвалидности. В 2023 году отец заставил дочь, уязвимую из-за болезни и тяжелого материального положения, заключить фиктивный брак с военнообязанным, который в свою очередь передал злоумышленнику за это денежные средства в сумме 200 тысяч гривен.

Перед этим "клиент" развелся со своей официальной женой.

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Заключив фиктивный брак он получил отсрочку от мобилизации в условиях военного положения.

Правоохранители разоблачили отца "невесты". Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Досудебное расследование продолжается.

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