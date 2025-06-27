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Новости Фото Уклонение от мобилизации
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Отец заставил дочь-инвалида выйти замуж за военнообязанного за 200 тыс. грн, - полиция. ФОТО

70-летний мужчина во Львове организовал фиктивный брак своей дочери, которая имеет инвалидность, с военнообязанным, чтобы тот избежал мобилизации.

Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

У дочери мужчины - II группа инвалидности. В 2023 году отец заставил дочь, уязвимую из-за болезни и тяжелого материального положения, заключить фиктивный брак с военнообязанным, который в свою очередь передал злоумышленнику за это денежные средства в сумме 200 тысяч гривен.

Перед этим "клиент" развелся со своей официальной женой.

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Заключив фиктивный брак он получил отсрочку от мобилизации в условиях военного положения.

Правоохранители разоблачили отца "невесты". Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Досудебное расследование продолжается.

Читайте: Фиктивный брак за 90 тыс. грн: на Сумщине разоблачили медсестру, которая помогала уклонистам выехать из Украины, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Отец заставил дочь с инвалидностью выйти замуж за военнообязанного'язаному
Отец заставил дочь с инвалидностью выйти замуж за военнообязанного'язаному

Автор: 

Львов (4602) шлюб (12) Львовская область (2951) Львовский район (66)


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Топ комментарии
+23
а навколо стоять здорові мусора бики 100% заброньовані
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27.06.2025 15:48 Ответить
+16
Я так розумію, що одружуватись з інвалідами жінками остаточно заборонено?!
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27.06.2025 16:18 Ответить
+10
Це новина для охлоса. В чому злочин - не зрозуміло
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27.06.2025 16:20 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
ну от, такий гарний стартап зіпсували.
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27.06.2025 15:45 Ответить
Шо ти мелиш довбойб!Людина хоче жити!ане покривати довбойобов корупционеров зеленски и К.О.!!!змени його сам писсззздуй на котел!!!
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27.06.2025 15:54 Ответить
https://censor.net/biz/news/3526539/u-polschi-zaklykayut-znyzyty-kvoty-na-import-************-kuryatyny-na-tretynu/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_d99468b9-92c1-49c9-8407-b278871ca3e3
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27.06.2025 16:20 Ответить
Ти так і не порозумнішав, щоб щось своє написати, а як і раніше крадеш чужі коментарі.
Ти хоч на вулицю виходиш? чи заробляєш гроші, ночами підпалюючі військові автівки?
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27.06.2025 16:45 Ответить
під пеньком?
в чистому полі.....
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27.06.2025 16:05 Ответить
нєнє.
я про задоволення від процесу.
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27.06.2025 16:12 Ответить
це не до мене знову ж.
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27.06.2025 16:24 Ответить
ти би не "світився" зайвий раз на форумі Цензора, а то комусь у СБУ стане скучно, та вирахують тебе, і поїдеш не у ТЦК, а прямо рочків на п'ятнадцять по сукупності статей 411 і 113 КК України. Як раз собі страховий стаж заробиш до пенсії.
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27.06.2025 16:20 Ответить
***** мені не буде. Я злочинів не скоював. На відміну від тебе.
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27.06.2025 16:22 Ответить
це ти будеш слідчому доводити, що то не твій телефон з тєлєгою, а не тут на форумі.
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27.06.2025 16:32 Ответить
Мені пох. Я чистий.
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27.06.2025 16:33 Ответить
який же ти чистий, коли від тебе зрадою за кілометр смердить.
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27.06.2025 16:35 Ответить
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27.06.2025 16:38 Ответить
а навколо стоять здорові мусора бики 100% заброньовані
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27.06.2025 15:48 Ответить
А хто ж вас прокацапських ухилянтів крутитиме, дрищі чи жінки? За себе відповідай в першу чергу, чому не на фронті.
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27.06.2025 16:53 Ответить
Що ти до людини до***вся, за своїх заступаєшся? Все він вірно підмітив, бо це фізично здорові бики, які давали присягу на захист народу України - крутять цей жеж народ, відправляючи на війну, поки самі собі в тилу пиво пʼють.
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27.06.2025 17:00 Ответить
Сам то де?
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27.06.2025 18:53 Ответить
"Особливим інститутом сімейношлюбного права в Україні (а також у Польщі, Литві та Білорусі) був інститут віна. Віно - давнє загальнослов'янське слово, що означало подарунок при укладанні шлюбу, плату за наречену."

Плюють на давні звичаї, підводячи їх під статтю за торгівлю людьми.
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27.06.2025 15:49 Ответить
я б і за 100к одружився
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27.06.2025 15:53 Ответить
я б за мільйон. та де його узяти?
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27.06.2025 16:12 Ответить
кредит взяти - під гроші з компенсації підоросії!
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27.06.2025 19:03 Ответить
На ухилянті? А в тебе є II група інвалідності?
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27.06.2025 16:47 Ответить
Я так розумію, що одружуватись з інвалідами жінками остаточно заборонено?!
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27.06.2025 16:18 Ответить
Це новина для охлоса. В чому злочин - не зрозуміло
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27.06.2025 16:20 Ответить
Як в чому? Посмів «кріпак» від доблесних ТЦК сховатись за відстрочкою, а тепер-от їхні сексуальні патртнери під тиском вибили зізнання і відправили «кріпака» в ТЦК.
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27.06.2025 17:02 Ответить
На вулиці покинутих на призволяще інвалідів неочікувано настало свято, а сміттярі і тут все зіпсували. Якщо держава покинула людей на призволяще то нехай хоть хтось про них подбає
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27.06.2025 16:23 Ответить
Можно было мужику жениться на прокуроре. Два в одном- и инвалид, и тридварас.
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27.06.2025 16:32 Ответить
І хто тепер дивитиметься за нею. Батько у тюрмі, грошей нема, чоловіка в армію забрали. Поліціанти замість того щоб служити народу поламали життя трьом людям. Покидьки в погонах.
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27.06.2025 16:54 Ответить
А шо, нормальний ж посаг.
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27.06.2025 17:25 Ответить
 
 