Отец заставил дочь-инвалида выйти замуж за военнообязанного за 200 тыс. грн, - полиция. ФОТО
70-летний мужчина во Львове организовал фиктивный брак своей дочери, которая имеет инвалидность, с военнообязанным, чтобы тот избежал мобилизации.
Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.
У дочери мужчины - II группа инвалидности. В 2023 году отец заставил дочь, уязвимую из-за болезни и тяжелого материального положения, заключить фиктивный брак с военнообязанным, который в свою очередь передал злоумышленнику за это денежные средства в сумме 200 тысяч гривен.
Перед этим "клиент" развелся со своей официальной женой.
Заключив фиктивный брак он получил отсрочку от мобилизации в условиях военного положения.
Правоохранители разоблачили отца "невесты". Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет.
Досудебное расследование продолжается.
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Ти хоч на вулицю виходиш? чи заробляєш гроші, ночами підпалюючі військові автівки?
в чистому полі.....
я про задоволення від процесу.
Плюють на давні звичаї, підводячи їх під статтю за торгівлю людьми.