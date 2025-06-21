Руководительница колледжа на Буковине за взятки набирала на учебу уклонистов: изъято более 100 тыс. грн наличными. ФОТО

Правоохранители задержали исполняющую обязанности директора профессионального колледжа в Черновицкой области, которую подозревают в вымогательстве взяток от военнообязанных за содействие в уклонении от мобилизации и получения отсрочки от призыва.

информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что женщина продолжала статус "студента" военнообязанным, которые учились в колледже, чтобы получить отсрочку от мобилизации.

Правоохранители установили, что мужчины не учились и не имели допуска к сдаче экзаменов, поэтому их автоматически должны были отчислить и отменить им отсрочку.

В то же время подозреваемая за деньги обещала допустить их к экзаменам и обеспечить успешную сдачу сессии. Так мужчины могли и в дальнейшем формально оставаться студентами и иметь отсрочку от призыва.

Женщину задержали после получения взятки. Во время обысков в служебных помещениях колледжа изъяли более 100 тысяч гривен наличных, а также черновые записи с персональными данными студентов, большинство из которых - мужчины старше 45 лет, которым также нужно было "закрыть" сессию, чтобы продолжить обучение и сохранить отсрочку от призыва.

Сейчас решают вопрос, чтобы избрать подозреваемой меру пресечения и отстранить от должности. Ей грозит от пяти до десяти лет заключения.

