Руководительница колледжа на Буковине за взятки набирала на учебу уклонистов: изъято более 100 тыс. грн наличными. ФОТО
Правоохранители задержали исполняющую обязанности директора профессионального колледжа в Черновицкой области, которую подозревают в вымогательстве взяток от военнообязанных за содействие в уклонении от мобилизации и получения отсрочки от призыва.
Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что женщина продолжала статус "студента" военнообязанным, которые учились в колледже, чтобы получить отсрочку от мобилизации.
Правоохранители установили, что мужчины не учились и не имели допуска к сдаче экзаменов, поэтому их автоматически должны были отчислить и отменить им отсрочку.
В то же время подозреваемая за деньги обещала допустить их к экзаменам и обеспечить успешную сдачу сессии. Так мужчины могли и в дальнейшем формально оставаться студентами и иметь отсрочку от призыва.
Женщину задержали после получения взятки. Во время обысков в служебных помещениях колледжа изъяли более 100 тысяч гривен наличных, а также черновые записи с персональными данными студентов, большинство из которых - мужчины старше 45 лет, которым также нужно было "закрыть" сессию, чтобы продолжить обучение и сохранить отсрочку от призыва.
Сейчас решают вопрос, чтобы избрать подозреваемой меру пресечения и отстранить от должности. Ей грозит от пяти до десяти лет заключения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зараз ціна нормальна автівка тягне вже на 1 млн.
Не знаю як це у нього виходить, але інфо з других рук.
Це ж Ваша компетенція!
Перевіряйте всі без виключення зклади освіти, й не допускайте такого, а при наявності,-позбавляйте всіх хто в них працює відстрочки від мобілізації, щоб іншим було зась!
Ха! Лише зараз правоохронні органи прозріли!
Її мабуть хтось просто здав, адже протягом 2-х років у закладах вищої, фахової перед вищої освіти масово працюють досить фінансово-ефективні для їх керівництва схеми, по приховуванню у якості так званих "студентів" ухилянтів, а також осоіб у яких не все в порядку з військово-обліковими документами, та фіктивних викладачів (мертвих душ) в тому числі які числяться у закладі освіти, а реально за кордоном. Їм нараховують щомісяця заробітну плату за години, які вони не вичитали. Вони навіть не виходять на заняття у ZOOM. Журнали виконання навчального навантаження за них пишуть інші люди й розписуються лівою рукою, підробляючи таким чином освітянські документи, бо фізично викладач не на роботі. Крім того понабирали сумісників, що навіть не перебувають в Україні і теж заброньовані!
Є СБУ з чим працювати!
Проте, керівництво таких закладів освіти, щомісяця від всіх вище перелічених осіб регулярно отримує не поганий кеш-бек у вигляді зарплатної картки цих "викладачів" та "студентів" собі в кишеню!
Тоді логічне питання, за що платники податків платять, що це за освіта й на біса їй відстрочка від мобілізації?
Щоб утримувати таку освіту без самої освіти, щоб продавали дипломи та методично роками ховалися від мобілізації?
Навіщо давати відстрочку таким закладам?
Чим вони відрізняються від працівників інших закладів, установ, організацій!
Добре ж у нас виявляється живуть викладачі!
А не час їм вже мобілізуватись!?