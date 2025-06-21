Очільниця коледжу на Буковині за хабарі набирала на навчання ухилянтів: вилучено понад 100 тис. грн готівки. ФОТО

Правоохоронці затримали виконувачку обов'язків директора фахового коледжу у Чернівецькій області, яку підозрюють у вимаганні хабарів від військовозобов'язаних за сприяння в ухиленні від мобілізації та отримання відстрочки від призову.

Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що жінка продовжувала статус "студента" військовозобов'язаним, які навчалися в коледжі, щоб отримати відстрочку від мобілізації.

Правоохоронці встановили, що чоловіки не навчалися та не мали допуску до складання іспитів, тому їх автоматично мали відрахувати та скасувати їм відстрочку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мера Бердичева Орлюка затримали на Житомирщині. Розслідують факт одержання хабаря. ФОТОрепортаж

Водночас підозрювана за гроші обіцяла допустити їх до іспитів та забезпечити успішне складання сесії. Так чоловіки могли й надалі формально залишатися студентами й мати відстрочку від призову.

Жінку затримали після отримання хабаря. Під час обшуків у службових приміщеннях коледжу вилучили понад 100 тисяч гривень готівки, а також чорнові записи з персональними даними студентів, більшість із яких — чоловіки віком понад 45 років, яким також потрібно було "закрити" сесію, щоб продовжити навчання та зберегти відстрочку від призову.

Наразі вирішують питання, щоб обрати підозрюваній запобіжний захід та відсторонити від посади. Їй загрожує від п'яти до десяти років ув'язнення.

Також читайте: Лісовий про навчання студентів, старших за 25 років: Право на освіту – не індульгенція від мобілізації





