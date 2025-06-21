УКР
Очільниця коледжу на Буковині за хабарі набирала на навчання ухилянтів: вилучено понад 100 тис. грн готівки. ФОТО

Правоохоронці затримали виконувачку обов'язків директора фахового коледжу у Чернівецькій області, яку підозрюють у вимаганні хабарів від військовозобов'язаних за сприяння в ухиленні від мобілізації та отримання відстрочки від призову. 

Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що жінка продовжувала статус "студента" військовозобов'язаним, які навчалися в коледжі, щоб отримати відстрочку від мобілізації.

Правоохоронці встановили, що чоловіки не навчалися та не мали допуску до складання іспитів, тому їх автоматично мали відрахувати та скасувати їм відстрочку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мера Бердичева Орлюка затримали на Житомирщині. Розслідують факт одержання хабаря. ФОТОрепортаж

Водночас підозрювана за гроші обіцяла допустити їх до іспитів та забезпечити успішне складання сесії. Так чоловіки могли й надалі формально залишатися студентами й мати відстрочку від призову.

Жінку затримали після отримання хабаря. Під час обшуків у службових приміщеннях коледжу вилучили понад 100 тисяч гривень готівки, а також чорнові записи з персональними даними студентів, більшість із яких — чоловіки віком понад 45 років, яким також потрібно було "закрити" сесію, щоб продовжити навчання та зберегти відстрочку від призову.

Наразі вирішують питання, щоб обрати підозрюваній запобіжний захід та відсторонити від посади. Їй загрожує від п'яти до десяти років ув'язнення.

Також читайте: Лісовий про навчання студентів, старших за 25 років: Право на освіту – не індульгенція від мобілізації

Директорка коледжу з Буковини допомагала чоловікам-ухилянтам
хабар (4793) корупція (4797) студенти (464) Чернівецька область (71)
+8
Незрозуміло, але в непрацюючих дружин поліціянтів зʼявляються машини за 100тис але не гривень)
21.06.2025 10:33 Відповісти
+1
ухылянты - это кто ? держ-рабы и собственность олигархов и влады?
21.06.2025 11:08 Відповісти
+1
Та да !! Чимало суб"єктів і раді побути у власності олігархів !
21.06.2025 11:40 Відповісти
100000 тис.грн.😂 А где остальное?
21.06.2025 09:58 Відповісти
21.06.2025 10:33 Відповісти
+5
Зараз ціна нормальна автівка тягне вже на 1 млн.
21.06.2025 11:36 Відповісти
100000,- то залишки сімейних заощаджень. Принесла на роботу після того як помітила, що чоловік пропив мільйон.
21.06.2025 12:05 Відповісти
21.06.2025 12:31 Відповісти
21.06.2025 11:08 Відповісти
21.06.2025 11:40 Відповісти
Ухилянти бувають двох типів: один походить від слова "ухилення",а інший - від слова "ухил".😃
21.06.2025 12:14 Відповісти
Для контри - розповідали про юнака, служить, на фронті (в арті), але примудряється їздити здавати сесії.
Не знаю як це у нього виходить, але інфо з других рук.
21.06.2025 11:38 Відповісти
Таке у ЗВО масово! Просто перекидає гроші комусь на картку й за нього все ставлять!
21.06.2025 13:15 Відповісти
🤮
21.06.2025 12:04 Відповісти
Якийсь жадібний ухилянт, спалив всю контору
21.06.2025 12:17 Відповісти
Очільники МОН!
Це ж Ваша компетенція!
Перевіряйте всі без виключення зклади освіти, й не допускайте такого, а при наявності,-позбавляйте всіх хто в них працює відстрочки від мобілізації, щоб іншим було зась!
Ха! Лише зараз правоохронні органи прозріли!
Її мабуть хтось просто здав, адже протягом 2-х років у закладах вищої, фахової перед вищої освіти масово працюють досить фінансово-ефективні для їх керівництва схеми, по приховуванню у якості так званих "студентів" ухилянтів, а також осоіб у яких не все в порядку з військово-обліковими документами, та фіктивних викладачів (мертвих душ) в тому числі які числяться у закладі освіти, а реально за кордоном. Їм нараховують щомісяця заробітну плату за години, які вони не вичитали. Вони навіть не виходять на заняття у ZOOM. Журнали виконання навчального навантаження за них пишуть інші люди й розписуються лівою рукою, підробляючи таким чином освітянські документи, бо фізично викладач не на роботі. Крім того понабирали сумісників, що навіть не перебувають в Україні і теж заброньовані!
Є СБУ з чим працювати!
Проте, керівництво таких закладів освіти, щомісяця від всіх вище перелічених осіб регулярно отримує не поганий кеш-бек у вигляді зарплатної картки цих "викладачів" та "студентів" собі в кишеню!
Тоді логічне питання, за що платники податків платять, що це за освіта й на біса їй відстрочка від мобілізації?
Щоб утримувати таку освіту без самої освіти, щоб продавали дипломи та методично роками ховалися від мобілізації?
Навіщо давати відстрочку таким закладам?
Чим вони відрізняються від працівників інших закладів, установ, організацій!

21.06.2025 13:14 Відповісти
Оксене Лісовий!
Добре ж у нас виявляється живуть викладачі!
А не час їм вже мобілізуватись!?
21.06.2025 13:41 Відповісти
 
 