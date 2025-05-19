Фиктивный брак за 90 тыс. грн: на Сумщине разоблачена медсестра, которая помогала уклонистам выехать из Украины, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ
На Сумщине медицинскую работницу из Конотопа разоблачили в содействии незаконной переправке мужчин призывного возраста через государственную границу путем организации фиктивных браков.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госпогранслужба.
По данным следствия, 48-летняя женщина, работая медсестрой в местной больнице, имела доступ к информации о лицах с инвалидностью. Она вместе с сообщницей искала женщин с инвалидностью и подыскивала мужчин, желающих заключить с ними брак, чтобы таким образом избежать мобилизации и уехать из Украины.
Организация "услуги" стоила примерно 90 тысяч гривен. Медсестру задержали при попытке устроить очередной фиктивный брак, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
16 мая 2025 года ей было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины - содействие незаконной переправке лиц через государственную границу.
Суд избрал ей меру пресечения - круглосуточный домашний арест. Следственные действия продолжаются, правоохранители проверяют других фигурантов дела.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
рекорд планети за 500 років за кількістю біженців відносно кількості населення
Більший за всю історію були хіба ******* цигани які родом з Індії і теж типу біженці і еврей після Римського завоювання
Сцикливі шакали.
Ті, що заховались в Німеччині?
конотопам - прутнем по губам!