Фиктивный брак за 90 тыс. грн: на Сумщине разоблачена медсестра, которая помогала уклонистам выехать из Украины, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Сумщине медицинскую работницу из Конотопа разоблачили в содействии незаконной переправке мужчин призывного возраста через государственную границу путем организации фиктивных браков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госпогранслужба.







По данным следствия, 48-летняя женщина, работая медсестрой в местной больнице, имела доступ к информации о лицах с инвалидностью. Она вместе с сообщницей искала женщин с инвалидностью и подыскивала мужчин, желающих заключить с ними брак, чтобы таким образом избежать мобилизации и уехать из Украины.

Организация "услуги" стоила примерно 90 тысяч гривен. Медсестру задержали при попытке устроить очередной фиктивный брак, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны уничтожили 18 вражеских укрытий, 3 грузовика, пушку 2А36 "Гиацинт-Б", 10 оккупантов. ВИДЕО











16 мая 2025 года ей было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины - содействие незаконной переправке лиц через государственную границу.

Суд избрал ей меру пресечения - круглосуточный домашний арест. Следственные действия продолжаются, правоохранители проверяют других фигурантов дела.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ввозили авто под видом гуманитарной помощи для ВСУ: на Волыни разоблачили благотворительный фонд, - ГПСУ. ФОТОрепортаж