РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9486 посетителей онлайн
Новости Фото Уклонение от мобилизации
1 780 11

Фиктивный брак за 90 тыс. грн: на Сумщине разоблачена медсестра, которая помогала уклонистам выехать из Украины, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Сумщине медицинскую работницу из Конотопа разоблачили в содействии незаконной переправке мужчин призывного возраста через государственную границу путем организации фиктивных браков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госпогранслужба.

В Сумской области медсестру подозревают в схеме фиктивных браков для выезда из Украины
В Сумской области медсестру подозревают в схеме фиктивных браков для выезда из Украины
В Сумской области медсестру подозревают в схеме фиктивных браков для выезда из Украины

По данным следствия, 48-летняя женщина, работая медсестрой в местной больнице, имела доступ к информации о лицах с инвалидностью. Она вместе с сообщницей искала женщин с инвалидностью и подыскивала мужчин, желающих заключить с ними брак, чтобы таким образом избежать мобилизации и уехать из Украины.

Организация "услуги" стоила примерно 90 тысяч гривен. Медсестру задержали при попытке устроить очередной фиктивный брак, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны уничтожили 18 вражеских укрытий, 3 грузовика, пушку 2А36 "Гиацинт-Б", 10 оккупантов. ВИДЕО

В Сумской области медсестру подозревают в схеме фиктивных браков для выезда из Украины
В Сумской области медсестру подозревают в схеме фиктивных браков для выезда из Украины
В Сумской области медсестру подозревают в схеме фиктивных браков для выезда из Украины
В Сумской области медсестру подозревают в схеме фиктивных браков для выезда из Украины
В Сумской области медсестру подозревают в схеме фиктивных браков для выезда из Украины

16 мая 2025 года ей было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины - содействие незаконной переправке лиц через государственную границу.

Суд избрал ей меру пресечения - круглосуточный домашний арест. Следственные действия продолжаются, правоохранители проверяют других фигурантов дела.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ввозили авто под видом гуманитарной помощи для ВСУ: на Волыни разоблачили благотворительный фонд, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Госпогранслужба (6777) Сумская область (3606) шлюб (14) уклонисты (1055)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
І в чому тут полягає склад злочину? Не бачу жодних протиправних дій з боку медсестри. Знову якісь тилові ухилянти в погонах піаряться та висмоктують кримінальну справу з пальця.
показать весь комментарий
19.05.2025 18:38 Ответить
+5
ШИкарна країна мрій

рекорд планети за 500 років за кількістю біженців відносно кількості населення

Більший за всю історію були хіба ******* цигани які родом з Індії і теж типу біженці і еврей після Римського завоювання
показать весь комментарий
19.05.2025 18:07 Ответить
+3
А за що її затримано? Обидві сторони ЗА ? Вона просто сваха вузького профілю,спеціалізується по одруженню інвалідів.Вона їх що сама розписувала?Це робили державні органи.Який же це злочин?
показать весь комментарий
19.05.2025 18:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ШИкарна країна мрій

рекорд планети за 500 років за кількістю біженців відносно кількості населення

Більший за всю історію були хіба ******* цигани які родом з Індії і теж типу біженці і еврей після Римського завоювання
показать весь комментарий
19.05.2025 18:07 Ответить
А за що її затримано? Обидві сторони ЗА ? Вона просто сваха вузького профілю,спеціалізується по одруженню інвалідів.Вона їх що сама розписувала?Це робили державні органи.Який же це злочин?
показать весь комментарий
19.05.2025 18:35 Ответить
І в чому тут полягає склад злочину? Не бачу жодних протиправних дій з боку медсестри. Знову якісь тилові ухилянти в погонах піаряться та висмоктують кримінальну справу з пальця.
показать весь комментарий
19.05.2025 18:38 Ответить
Рекет
показать весь комментарий
19.05.2025 19:05 Ответить
О ***... і мої земляки відзначились, сцикопіхотний бізнес процвітає.
Сцикливі шакали.
показать весь комментарий
19.05.2025 18:39 Ответить
Ну не всі працюють в поліції,суддями чи прокурорами інвалідами.
показать весь комментарий
19.05.2025 19:47 Ответить
"Сцикливі шакали."

Ті, що заховались в Німеччині?
показать весь комментарий
19.05.2025 20:11 Ответить
Вічна слава сцикунам!
конотопам - прутнем по губам!
показать весь комментарий
27.06.2025 15:46 Ответить
Про яйця по 17 досі не прожарені
показать весь комментарий
19.05.2025 19:01 Ответить
Шлюби укладають за гроші з тих часів, як винайшли гроші
показать весь комментарий
19.05.2025 19:03 Ответить
Познайомити двох самотніх людей в Україні вже вважається злочином? Зашибісь. Країна мрій...
показать весь комментарий
19.05.2025 20:12 Ответить
 
 