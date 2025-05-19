Фіктивний шлюб за 90 тис. грн: на Сумщині викрито медсестру, яка допомагала ухилянтам виїхати з України, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

На Сумщині медичну працівницю з Конотопа викрили у сприянні незаконному переправленню чоловіків призовного віку через державний кордон шляхом організації фіктивних шлюбів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держприкордонслужба.







За даними слідства, 48-річна жінка, працюючи медсестрою у місцевій лікарні, мала доступ до інформації про осіб з інвалідністю. Вона разом зі спільницею шукала жінок з інвалідністю та підшуковувала чоловіків, охочих укласти з ними шлюб, щоби таким чином уникнути мобілізації та виїхати з України.

Організація "послуги" коштувала приблизно 90 тисяч гривень. Медсестру затримали під час спроби влаштувати черговий фіктивний шлюб, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони знищили 18 ворожих укриттів, 3 вантажівки, гармату 2А36 "Гіацинт-Б", 10 окупантів. ВIДЕО











16 травня 2025 року їй було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України - сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон.

Суд обрав їй запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт. Слідчі дії тривають, правоохоронці перевіряють інших фігурантів справи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ввозили авто під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ: на Волині викрито благодійний фонд, - ДПСУ. ФОТОрепортаж