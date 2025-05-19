УКР
Фіктивний шлюб за 90 тис. грн: на Сумщині викрито медсестру, яка допомагала ухилянтам виїхати з України, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

На Сумщині медичну працівницю з Конотопа викрили у сприянні незаконному переправленню чоловіків призовного віку через державний кордон шляхом організації фіктивних шлюбів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держприкордонслужба.

На Сумщині медсестру підозрюють у схемі фіктивних шлюбів для виїзду з України
За даними слідства, 48-річна жінка, працюючи медсестрою у місцевій лікарні, мала доступ до інформації про осіб з інвалідністю. Вона разом зі спільницею шукала жінок з інвалідністю та підшуковувала чоловіків, охочих укласти з ними шлюб, щоби таким чином уникнути мобілізації та виїхати з України.

Організація "послуги" коштувала приблизно 90 тисяч гривень. Медсестру затримали під час спроби влаштувати черговий фіктивний шлюб, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

На Сумщині медсестру підозрюють у схемі фіктивних шлюбів для виїзду з України

16 травня 2025 року їй було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України - сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон.

Суд обрав їй запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт. Слідчі дії тривають, правоохоронці перевіряють інших фігурантів справи.

Держприкордонслужба ДПСУ (6345) Конотоп (120) Сумська область (4162) шлюб (37) ухилянти (1126) Конотопський район (33)
+6
І в чому тут полягає склад злочину? Не бачу жодних протиправних дій з боку медсестри. Знову якісь тилові ухилянти в погонах піаряться та висмоктують кримінальну справу з пальця.
19.05.2025 18:38 Відповісти
+5
ШИкарна країна мрій

рекорд планети за 500 років за кількістю біженців відносно кількості населення

Більший за всю історію були хіба ******* цигани які родом з Індії і теж типу біженці і еврей після Римського завоювання
19.05.2025 18:07 Відповісти
+3
А за що її затримано? Обидві сторони ЗА ? Вона просто сваха вузького профілю,спеціалізується по одруженню інвалідів.Вона їх що сама розписувала?Це робили державні органи.Який же це злочин?
19.05.2025 18:35 Відповісти
ШИкарна країна мрій

рекорд планети за 500 років за кількістю біженців відносно кількості населення

Більший за всю історію були хіба ******* цигани які родом з Індії і теж типу біженці і еврей після Римського завоювання
19.05.2025 18:07 Відповісти
А за що її затримано? Обидві сторони ЗА ? Вона просто сваха вузького профілю,спеціалізується по одруженню інвалідів.Вона їх що сама розписувала?Це робили державні органи.Який же це злочин?
19.05.2025 18:35 Відповісти
І в чому тут полягає склад злочину? Не бачу жодних протиправних дій з боку медсестри. Знову якісь тилові ухилянти в погонах піаряться та висмоктують кримінальну справу з пальця.
19.05.2025 18:38 Відповісти
Рекет
19.05.2025 19:05 Відповісти
О ***... і мої земляки відзначились, сцикопіхотний бізнес процвітає.
Сцикливі шакали.
19.05.2025 18:39 Відповісти
Ну не всі працюють в поліції,суддями чи прокурорами інвалідами.
19.05.2025 19:47 Відповісти
"Сцикливі шакали."

Ті, що заховались в Німеччині?
19.05.2025 20:11 Відповісти
Вічна слава сцикунам!
конотопам - прутнем по губам!
27.06.2025 15:46 Відповісти
Про яйця по 17 досі не прожарені
19.05.2025 19:01 Відповісти
Шлюби укладають за гроші з тих часів, як винайшли гроші
19.05.2025 19:03 Відповісти
Познайомити двох самотніх людей в Україні вже вважається злочином? Зашибісь. Країна мрій...
19.05.2025 20:12 Відповісти
 
 