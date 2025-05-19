Фіктивний шлюб за 90 тис. грн: на Сумщині викрито медсестру, яка допомагала ухилянтам виїхати з України, - ДПСУ. ФОТОрепортаж
На Сумщині медичну працівницю з Конотопа викрили у сприянні незаконному переправленню чоловіків призовного віку через державний кордон шляхом організації фіктивних шлюбів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держприкордонслужба.
За даними слідства, 48-річна жінка, працюючи медсестрою у місцевій лікарні, мала доступ до інформації про осіб з інвалідністю. Вона разом зі спільницею шукала жінок з інвалідністю та підшуковувала чоловіків, охочих укласти з ними шлюб, щоби таким чином уникнути мобілізації та виїхати з України.
Організація "послуги" коштувала приблизно 90 тисяч гривень. Медсестру затримали під час спроби влаштувати черговий фіктивний шлюб, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
16 травня 2025 року їй було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України - сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон.
Суд обрав їй запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт. Слідчі дії тривають, правоохоронці перевіряють інших фігурантів справи.
рекорд планети за 500 років за кількістю біженців відносно кількості населення
Більший за всю історію були хіба ******* цигани які родом з Індії і теж типу біженці і еврей після Римського завоювання
Сцикливі шакали.
Ті, що заховались в Німеччині?
конотопам - прутнем по губам!