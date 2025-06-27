Батько змусив доньку з інвалідністю одружитися із військовозобов’язаним за 200 тис. грн, - поліція. ФОТО

70-річний чоловік у Львові організував фіктивний шлюб своєї доньки, яка має інвалідність, із військовозобов'язаним, щоб той уникнув мобілізації.

Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

У доньки чоловіка - II група інвалідності. В 2023 році батько змусив доньку, вразливу через хворобу та скрутне матеріальне становище, укласти фіктивний шлюб з військовозобов’язаним, який в свою чергу передав зловмиснику за це грошові кошти у сумі 200 тисяч гривень.

Перед цим "клієнт" розлучився зі своєю офіційною дружиною.

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Уклавши фіктивний шлюб він отримав відстрочку від мобілізації в умовах воєнного стану.

Правоохоронці викрили батька "нареченої". Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк волі від трьох до восьми років

Досудове розслідування триває.

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