Батько змусив доньку з інвалідністю одружитися із військовозобов’язаним за 200 тис. грн, - поліція. ФОТО
70-річний чоловік у Львові організував фіктивний шлюб своєї доньки, яка має інвалідність, із військовозобов'язаним, щоб той уникнув мобілізації.
Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.
У доньки чоловіка - II група інвалідності. В 2023 році батько змусив доньку, вразливу через хворобу та скрутне матеріальне становище, укласти фіктивний шлюб з військовозобов’язаним, який в свою чергу передав зловмиснику за це грошові кошти у сумі 200 тисяч гривень.
Перед цим "клієнт" розлучився зі своєю офіційною дружиною.
Уклавши фіктивний шлюб він отримав відстрочку від мобілізації в умовах воєнного стану.
Правоохоронці викрили батька "нареченої". Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк волі від трьох до восьми років
Досудове розслідування триває.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ти хоч на вулицю виходиш? чи заробляєш гроші, ночами підпалюючі військові автівки?
в чистому полі.....
я про задоволення від процесу.
Плюють на давні звичаї, підводячи їх під статтю за торгівлю людьми.