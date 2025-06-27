УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8840 відвідувачів онлайн
Новини Фото Ухилення від мобілізації
3 595 35

Батько змусив доньку з інвалідністю одружитися із військовозобов’язаним за 200 тис. грн, - поліція. ФОТО

70-річний чоловік у Львові організував фіктивний шлюб своєї доньки, яка має інвалідність, із військовозобов'язаним, щоб той уникнув мобілізації.

Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

У доньки чоловіка - II група інвалідності. В 2023 році батько змусив доньку, вразливу через хворобу та скрутне матеріальне становище, укласти фіктивний шлюб з військовозобов’язаним, який в свою чергу передав зловмиснику за це грошові кошти у сумі 200 тисяч гривень.

Перед цим "клієнт" розлучився зі своєю офіційною дружиною.

Читайте також: Очільниця коледжу на Буковині за хабарі набирала на навчання ухилянтів: вилучено понад 100 тис. грн готівки. ФОТО

Уклавши фіктивний шлюб він отримав відстрочку від мобілізації в умовах воєнного стану.

Правоохоронці викрили батька "нареченої". Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк волі від трьох до восьми років

Досудове розслідування триває.

Читайте: Фіктивний шлюб за 90 тис. грн: на Сумщині викрито медсестру, яка допомагала ухилянтам виїхати з України, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Батько змусив доньку з інвалідністю одружитися на військовозобов'язаному
Батько змусив доньку з інвалідністю одружитися на військовозобов'язаному

Автор: 

Львів (3098) шлюб (35) Львівська область (2480) Львівський район (74)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+25
а навколо стоять здорові мусора бики 100% заброньовані
показати весь коментар
27.06.2025 15:48 Відповісти
+16
Я так розумію, що одружуватись з інвалідами жінками остаточно заборонено?!
показати весь коментар
27.06.2025 16:18 Відповісти
+11
Це новина для охлоса. В чому злочин - не зрозуміло
показати весь коментар
27.06.2025 16:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну от, такий гарний стартап зіпсували.
показати весь коментар
27.06.2025 15:45 Відповісти
Шо ти мелиш довбойб!Людина хоче жити!ане покривати довбойобов корупционеров зеленски и К.О.!!!змени його сам писсззздуй на котел!!!
показати весь коментар
27.06.2025 15:54 Відповісти
https://censor.net/biz/news/3526539/u-polschi-zaklykayut-znyzyty-kvoty-na-import-************-kuryatyny-na-tretynu/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_d99468b9-92c1-49c9-8407-b278871ca3e3
показати весь коментар
27.06.2025 16:20 Відповісти
Ти так і не порозумнішав, щоб щось своє написати, а як і раніше крадеш чужі коментарі.
Ти хоч на вулицю виходиш? чи заробляєш гроші, ночами підпалюючі військові автівки?
показати весь коментар
27.06.2025 16:45 Відповісти
під пеньком?
в чистому полі.....
показати весь коментар
27.06.2025 16:05 Відповісти
нєнє.
я про задоволення від процесу.
показати весь коментар
27.06.2025 16:12 Відповісти
це не до мене знову ж.
показати весь коментар
27.06.2025 16:24 Відповісти
ти би не "світився" зайвий раз на форумі Цензора, а то комусь у СБУ стане скучно, та вирахують тебе, і поїдеш не у ТЦК, а прямо рочків на п'ятнадцять по сукупності статей 411 і 113 КК України. Як раз собі страховий стаж заробиш до пенсії.
показати весь коментар
27.06.2025 16:20 Відповісти
***** мені не буде. Я злочинів не скоював. На відміну від тебе.
показати весь коментар
27.06.2025 16:22 Відповісти
це ти будеш слідчому доводити, що то не твій телефон з тєлєгою, а не тут на форумі.
показати весь коментар
27.06.2025 16:32 Відповісти
Мені пох. Я чистий.
показати весь коментар
27.06.2025 16:33 Відповісти
який же ти чистий, коли від тебе зрадою за кілометр смердить.
показати весь коментар
27.06.2025 16:35 Відповісти
показати весь коментар
27.06.2025 16:38 Відповісти
а навколо стоять здорові мусора бики 100% заброньовані
показати весь коментар
27.06.2025 15:48 Відповісти
А хто ж вас прокацапських ухилянтів крутитиме, дрищі чи жінки? За себе відповідай в першу чергу, чому не на фронті.
показати весь коментар
27.06.2025 16:53 Відповісти
Що ти до людини до***вся, за своїх заступаєшся? Все він вірно підмітив, бо це фізично здорові бики, які давали присягу на захист народу України - крутять цей жеж народ, відправляючи на війну, поки самі собі в тилу пиво пʼють.
показати весь коментар
27.06.2025 17:00 Відповісти
Сам то де?
показати весь коментар
27.06.2025 18:53 Відповісти
"Особливим інститутом сімейношлюбного права в Україні (а також у Польщі, Литві та Білорусі) був інститут віна. Віно - давнє загальнослов'янське слово, що означало подарунок при укладанні шлюбу, плату за наречену."

Плюють на давні звичаї, підводячи їх під статтю за торгівлю людьми.
показати весь коментар
27.06.2025 15:49 Відповісти
я б і за 100к одружився
показати весь коментар
27.06.2025 15:53 Відповісти
я б за мільйон. та де його узяти?
показати весь коментар
27.06.2025 16:12 Відповісти
кредит взяти - під гроші з компенсації підоросії!
показати весь коментар
27.06.2025 19:03 Відповісти
хіба що
показати весь коментар
27.06.2025 20:42 Відповісти
На ухилянті? А в тебе є II група інвалідності?
показати весь коментар
27.06.2025 16:47 Відповісти
Я так розумію, що одружуватись з інвалідами жінками остаточно заборонено?!
показати весь коментар
27.06.2025 16:18 Відповісти
Це новина для охлоса. В чому злочин - не зрозуміло
показати весь коментар
27.06.2025 16:20 Відповісти
Як в чому? Посмів «кріпак» від доблесних ТЦК сховатись за відстрочкою, а тепер-от їхні сексуальні патртнери під тиском вибили зізнання і відправили «кріпака» в ТЦК.
показати весь коментар
27.06.2025 17:02 Відповісти
На вулиці покинутих на призволяще інвалідів неочікувано настало свято, а сміттярі і тут все зіпсували. Якщо держава покинула людей на призволяще то нехай хоть хтось про них подбає
показати весь коментар
27.06.2025 16:23 Відповісти
Можно было мужику жениться на прокуроре. Два в одном- и инвалид, и тридварас.
показати весь коментар
27.06.2025 16:32 Відповісти
І хто тепер дивитиметься за нею. Батько у тюрмі, грошей нема, чоловіка в армію забрали. Поліціанти замість того щоб служити народу поламали життя трьом людям. Покидьки в погонах.
показати весь коментар
27.06.2025 16:54 Відповісти
А шо, нормальний ж посаг.
показати весь коментар
27.06.2025 17:25 Відповісти
 
 