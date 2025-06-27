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Новини Ухилення від мобілізації
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Хабар $5000 заради виїзду за кордон: тещу та зятя затримано на кордоні з Угорщиною, - ДПСУ

53-річна українка намагалася підкупити прикордонників на пункті пропуску "Тиса", запропонувавши їм 500 доларів США за дозвіл виїхати її 35-річному зятю, якому було відмовлено у перетині кордону.

Про це повідомила Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

Жінка намагалася підкупити прикордонників заради виїзду зятя за кордон

Як зазначається, чоловік прямував до Угорщини разом із сім’єю та тещею, однак під час прикордонного контролю з’ясувалося, що документи не дають йому права на виїзд під час дії воєнного стану. Дізнавшись про відмову, теща вирішила "вирішити" питання, поклавши гроші в паспорт і передавши його прикордонникам Чопського загону.

Спробу підкупу було негайно припинено. Військовослужбовці відмовилися від неправомірної вигоди, доповіли про інцидент та викликали слідчо-оперативну групу Нацполіції. Гроші вилучено, а жінку доставлено до відділку поліції.

Її дії кваліфіковано за ст. 369 Кримінального кодексу України - пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі. За це передбачено кримінальну відповідальність.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6200) ухилянти (1030)


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Топ коментарі
+9
Такі жалюгідні суми принизливі для прикордонників.
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27.06.2025 17:03 Відповісти
+7
Ну хто ж зараз дає старими купюрами?!. Це нахабство
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27.06.2025 17:04 Відповісти
+3
Вже 4500 хтось зпиз@ив...
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27.06.2025 17:18 Відповісти
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Такі жалюгідні суми принизливі для прикордонників.
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27.06.2025 17:03 Відповісти
Ну хто ж зараз дає старими купюрами?!. Це нахабство
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27.06.2025 17:04 Відповісти
У заголовку зазначено 5 тисяч,а не п'ятсот. ...Мабуть такими сумами міркують ті хто пише....
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27.06.2025 17:13 Відповісти
Зеленський знову винен
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27.06.2025 17:17 Відповісти
Вже 4500 хтось зпиз@ив...
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27.06.2025 17:18 Відповісти
ні один свідомий прикордонник не піде на таке підло порушуючи бригадний кодекс. 20 штук в євро і ні цента менше!
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27.06.2025 17:18 Відповісти
і де такі гроші беруть,
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27.06.2025 17:20 Відповісти
Дешевый зять оказался, теща продешевила. Надо было в ТЦК отвести, он бы ей еще и все свои заначки перед входом отдал))))
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27.06.2025 17:30 Відповісти
Мабуть там більше запросили, то й вона вирішила піти дешевшим шляхом.
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27.06.2025 18:29 Відповісти
Могут за 500 выпустить, но тогда бонусом от3,14здят и обоссут. Могут и почки опустить.
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27.06.2025 17:33 Відповісти
Приїхала теща до молодих в гості, заходить і каже: - Я не надовго. Зять: - Шо, і чаю не поп'єте?
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27.06.2025 18:06 Відповісти
Зовсім страх загубила зі свома копійками, позорисько.
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27.06.2025 18:27 Відповісти
 
 