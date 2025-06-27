Хабар $5000 заради виїзду за кордон: тещу та зятя затримано на кордоні з Угорщиною, - ДПСУ

53-річна українка намагалася підкупити прикордонників на пункті пропуску "Тиса", запропонувавши їм 500 доларів США за дозвіл виїхати її 35-річному зятю, якому було відмовлено у перетині кордону.

Про це повідомила Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, чоловік прямував до Угорщини разом із сім’єю та тещею, однак під час прикордонного контролю з’ясувалося, що документи не дають йому права на виїзд під час дії воєнного стану. Дізнавшись про відмову, теща вирішила "вирішити" питання, поклавши гроші в паспорт і передавши його прикордонникам Чопського загону.

Спробу підкупу було негайно припинено. Військовослужбовці відмовилися від неправомірної вигоди, доповіли про інцидент та викликали слідчо-оперативну групу Нацполіції. Гроші вилучено, а жінку доставлено до відділку поліції.

Її дії кваліфіковано за ст. 369 Кримінального кодексу України - пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі. За це передбачено кримінальну відповідальність.

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