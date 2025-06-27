Послы ЕС не смогли принять 18-й пакет санкций против России, - СМИ
На заседании 27 июня послы Европейского Союза не приняли новый пакет санкций против России.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом сообщил топ-дипломат ЕС на условиях анонимности.
"Обмен мнениями по 18-му пакету. Не договорились. Послы вернутся к этому вопросу после снятия двух оговорок", - сказал собеседник издания.
Речь идет о позиции Словакии и Венгрии.
В то же время в ЕС договорились о продлении секторальных санкций против РФ на полгода, на месяц раньше графика. Затем еще должно быть решение Совета ЕС по иностранным делам.
Ранее сообщалось о намерении достичь политического согласия относительно нового пакета ограничений именно во время саммита 26 июня.
Топ комментарии
+15 Алекс Скела
показать весь комментарий27.06.2025 18:22 Ответить Ссылка
+8 Gary Grant
показать весь комментарий27.06.2025 18:28 Ответить Ссылка
+6 Andrei Andreev #495049
показать весь комментарий27.06.2025 18:35 Ответить Ссылка
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https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.ukr.net/news/details/world/109715624.html&ved=2ahUKEwiM1KL3-ZGOAxXqPxAIHXBkKLkQFnoECBkQAQ&usg=AOvVaw0AMgB485Q8t69hedGHe7Bp
6.3 млрд євро за скраплений газ, постачання ...
https://energyandcleanair.org/ua/january-2025-monthly-analysis-of-russian-fossil-fuel-exports-and-sanctions/
https://24tv.ua/economy/dohodi-rosiyi-vid-gazu-nafti-vikopnogo-palivi-2022-po-2025-hto_n2760502
Чому ж європейцям штрикати докорами?
Чим все закінчилось - добре відомо.
какие н а х у й санкции если ес покупает энергоресурсы на десятки миллиардов долларв?