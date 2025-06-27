Послы ЕС не смогли принять 18-й пакет санкций против России, - СМИ

На заседании 27 июня послы Европейского Союза не приняли новый пакет санкций против России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом сообщил топ-дипломат ЕС на условиях анонимности.

"Обмен мнениями по 18-му пакету. Не договорились. Послы вернутся к этому вопросу после снятия двух оговорок", - сказал собеседник издания.

Речь идет о позиции Словакии и Венгрии.

В то же время в ЕС договорились о продлении секторальных санкций против РФ на полгода, на месяц раньше графика. Затем еще должно быть решение Совета ЕС по иностранным делам.

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Ранее сообщалось о намерении достичь политического согласия относительно нового пакета ограничений именно во время саммита 26 июня.