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Новости Санкции ЕС против России
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Послы ЕС не смогли принять 18-й пакет санкций против России, - СМИ

ЕС не принял 18-й пакет санкций против РФ 27 июня

На заседании 27 июня послы Европейского Союза не приняли новый пакет санкций против России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом сообщил топ-дипломат ЕС на условиях анонимности.

"Обмен мнениями по 18-му пакету. Не договорились. Послы вернутся к этому вопросу после снятия двух оговорок", - сказал собеседник издания.

Речь идет о позиции Словакии и Венгрии.

В то же время в ЕС договорились о продлении секторальных санкций против РФ на полгода, на месяц раньше графика. Затем еще должно быть решение Совета ЕС по иностранным делам.

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Ранее сообщалось о намерении достичь политического согласия относительно нового пакета ограничений именно во время саммита 26 июня.

Автор: 

россия (96420) санкции (11569) Евросоюз (17337)


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Топ комментарии
+15
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27.06.2025 18:22 Ответить
+8
Звісно ні. Тому що чмирі та покидьки, які вже відверто кажуть що їхня стратегія на сьогодні-ховатися за спинами українців. А завтра-буде завтра.
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27.06.2025 18:28 Ответить
+6
Так зіхід це цілком влаштовує,їх для цього і тримають,щоб можна було виправдовувати своє небажання сваритись з сросією,гроші не пахнуть.
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27.06.2025 18:35 Ответить
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Ничего нового с 2014 года. Да и толку с этих санкций. Как с трампа.
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27.06.2025 18:22 Ответить
А по чесному - воно їм треба ?
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27.06.2025 18:48 Ответить
А ми й не сумнівалися...
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27.06.2025 18:22 Ответить
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27.06.2025 18:22 Ответить
Європа прокидаеться. Скоро i газ почнуть закупляти!
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27.06.2025 18:23 Ответить
Орбан, пєрєлогінься.
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27.06.2025 18:26 Ответить
Тобто "почнуть" - хіба колись припиняли ?

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.ukr.net/news/details/world/109715624.html&ved=2ahUKEwiM1KL3-ZGOAxXqPxAIHXBkKLkQFnoECBkQAQ&usg=AOvVaw0AMgB485Q8t69hedGHe7Bp

6.3 млрд євро за скраплений газ, постачання ...

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27.06.2025 18:51 Ответить
А що ЄС переставав купувати газ? За три роки війни було закуплено на 80 млрд. євро, а в 25 році ці обсяги ще збільшились. Чи може такі обсяги споживають виключно угорці з словаками?

https://energyandcleanair.org/ua/january-2025-monthly-analysis-of-russian-fossil-fuel-exports-and-sanctions/

https://24tv.ua/economy/dohodi-rosiyi-vid-gazu-nafti-vikopnogo-palivi-2022-po-2025-hto_n2760502

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27.06.2025 18:53 Ответить
Немає на них управи - тільки пригрозити шо дотацій не буде
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27.06.2025 18:24 Ответить
Дайте їм гарного копняка під сраку, що вилетіли з ЄС! Не повинні два дегенерати мати такий вплив на прийняття рішень, які підтримуються величезною більшістю!
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27.06.2025 18:27 Ответить
Тим більше, що самі дотаційні
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27.06.2025 18:35 Ответить
Звісно ні. Тому що чмирі та покидьки, які вже відверто кажуть що їхня стратегія на сьогодні-ховатися за спинами українців. А завтра-буде завтра.
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27.06.2025 18:28 Ответить
5 статя, та взагалі НАТО, це як і гегемон, фікція! Ніхера американці як і русня не можуть якшо здибають не ірак чи іран!
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27.06.2025 18:30 Ответить
Таких як ірак чи іран!
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27.06.2025 18:31 Ответить
...ми в Європі як 3,14зділи,так і далі 3,14з0димо .Що США.ЩО ЄС ПО ВІДНОШЕННІ ДО УКРАЇНИ "ДВА КІРЗОВИХ РАШИСТСЬКИХ ЧОБОТИ ПАРА"
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27.06.2025 18:31 Ответить
Ось що роблять два козли які завербовані фсб і є "троянським конем" в ЄС ,до речі до цих "дружніх режимів " територією України проходить нафтопровід де експортуєтся російська нафта за яку рашисти отримують щорічно понад 7 мільярдів доларів це 5% воєного бюджету рф.
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27.06.2025 18:31 Ответить
Цього Орбана і Фіцо час викинути з ЄС і НАТО, як паразитів, що живуть на дотаціях європейців. Якщо не викидають, то це влаштовує весь захід.
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27.06.2025 18:32 Ответить
Так зіхід це цілком влаштовує,їх для цього і тримають,щоб можна було виправдовувати своє небажання сваритись з сросією,гроші не пахнуть.
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27.06.2025 18:35 Ответить
в черговий раз у єс потужно на півшостого. мляві імпотенти.
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27.06.2025 18:32 Ответить
Доки не відмовляться від принципу " всі одобрямс" ніякого прогресу в діях ЕС не буде. І взагалі цей союз все більше нагадує картину лебідь рак та щука.
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27.06.2025 18:33 Ответить
Від назви їх посади слід відкинути першу літеру! Хай звертаються до нашого Володимира Огризка: він точно навчить реальній дипломатії!
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27.06.2025 18:35 Ответить
Так бажали так бажали. А по суті всіх в ес це влаштовує, бо комусь дешевий газ, а комусь в ішому випадку якби були ці "ніщівні пекельні сцаціії" не треба дотації платити за компенсацію ціни еврогазу. Всі в чоколаді там.
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27.06.2025 18:36 Ответить
Куколдизм в усій красі.
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27.06.2025 18:41 Ответить
Якщо позиція однієї держави блокує весь союз, то це прямий путь до руйнації і загибелі союза. Неможливо протистояти автократіям та тираніям з такими правилами. Прийняття рішень більшістю і все, або всім кінець. Розвалить раша та жовтопикі ЄС.
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27.06.2025 18:44 Ответить
Ашотам у пАтужного, трупопровід Дружба безперебійно качає бабосики немитій?
Чому ж європейцям штрикати докорами?
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27.06.2025 18:47 Ответить
Никто не знает чем помогает Европа и помогает ли вообще. Дуракам на диванах рассказывают про миллиарды, но никто не знает где они и на что потрачены. Все скрывается потому что это выгодно всем, и ворам в Украине, и пи**болам в Европе.
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27.06.2025 18:53 Ответить
Никакой прозрачности, вместо отчетов одни агитлистовки в желтых газетах.
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27.06.2025 18:54 Ответить
Черговий бздик,пшик,пук.Як Україну водять за носа.
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27.06.2025 19:14 Ответить
Поганая овца всё стадо портит. Вывод -- на шашлык !
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27.06.2025 19:54 Ответить
Це вже було, коли один блокує всіх: "ліберум вето" у Речі Посполитій.
Чим все закінчилось - добре відомо.
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27.06.2025 22:26 Ответить
это уже даже не смешно - это пошло.

какие н а х у й санкции если ес покупает энергоресурсы на десятки миллиардов долларв?
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28.06.2025 00:02 Ответить
 
 