Сибига: Санкции против РФ - это не только поддержка Украины, а защита Европы от новой агрессии

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что санкции против России имеют целью не только поддержку Украины, но и защиту стран ЕС и НАТО от расширения российской агрессии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

По его словам, Москва продолжает наращивать производство оружия беспрецедентными темпами и уже способна производить больше боеприпасов, чем все страны ЕС вместе взятые. Это создает угрозу безопасности не только Украины, но и всей Европы.

"Сегодня санкции против России - это не только о поддержке Украины. Эти санкции нужны, прежде всего, самим государствам ЕС и НАТО для того, чтобы остановить российскую военную машину. Нет сомнений, что российские убийцы планируют расширение агрессии на другие страны Европы", - подчеркнул Сибига.

Глава МИД напомнил, что Украина ожидает скорейшего принятия 18-го пакета санкций в ЕС. Он также отметил, что санкции дают результат, несмотря на нарративы российской пропаганды, поэтому Москва постоянно пытается их ослабить или отложить.

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