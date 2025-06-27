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Новости Санкции ЕС против России
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Сибига: Санкции против РФ - это не только поддержка Украины, а защита Европы от новой агрессии

Андрей Сибига

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что санкции против России имеют целью не только поддержку Украины, но и защиту стран ЕС и НАТО от расширения российской агрессии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

По его словам, Москва продолжает наращивать производство оружия беспрецедентными темпами и уже способна производить больше боеприпасов, чем все страны ЕС вместе взятые. Это создает угрозу безопасности не только Украины, но и всей Европы.

"Сегодня санкции против России - это не только о поддержке Украины. Эти санкции нужны, прежде всего, самим государствам ЕС и НАТО для того, чтобы остановить российскую военную машину. Нет сомнений, что российские убийцы планируют расширение агрессии на другие страны Европы", - подчеркнул Сибига.

Глава МИД напомнил, что Украина ожидает скорейшего принятия 18-го пакета санкций в ЕС. Он также отметил, что санкции дают результат, несмотря на нарративы российской пропаганды, поэтому Москва постоянно пытается их ослабить или отложить.

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Автор: 

Европа (1940) санкции (11569) Сибига Андрей (532)


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Ці санкції потрібні насамперед самим державам ЄС і НАТО для того, щоб зупинити російську воєнну машину. Джерело: https://censor.net/ua/n3560337

Хотіли б та могли б зупинити російську воєнну машину - давно б зупинили.

Висновки три:
Не можуть.
Не хочуть.
Не можуть і не хочуть.
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27.06.2025 17:33 Ответить
Когда уэетот чел СИБИГА СБЕЖИТ ОТ КОРРУПЦИИ?Ну непозорьтесь!!!СЪБАСТИНЫ!!!))))
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27.06.2025 17:37 Ответить
Коли вже кацапи нападуть на НАТУ. Так хочу побачити, як орки насруть в бібліотеці Ватикану, а святими книгами витруть свої жопи
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27.06.2025 17:41 Ответить
та що ж Ви дядьку 3,14здите...Посли ЄС не змогли ухвалити 18-й пакет санкцій проти Росії, - ЗМІ Джерело: https://censor.net/ua/n3560354
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27.06.2025 18:36 Ответить
Клоун...😡😡😡
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27.06.2025 19:04 Ответить
 
 