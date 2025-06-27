Сибіга: Санкції проти РФ - це не лише підтримка України, а захист Європи від нової агресії

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що санкції проти Росії мають на меті не лише підтримку України, а й захист країн ЄС і НАТО від розширення російської агресії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, Москва продовжує нарощувати виробництво зброї безпрецедентними темпами й уже здатна виготовляти більше боєприпасів, ніж усі країни ЄС разом. Це створює загрозу безпеці не лише України, а й усієї Європи.

"Сьогодні санкції проти Росії - це не лише про підтримку України. Ці санкції потрібні насамперед самим державам ЄС і НАТО для того, щоб зупинити російську воєнну машину. Не має сумнівів, що російські вбивці планують розширення агресії на інші країни Європи", - підкреслив Сибіга.

Глава МЗС нагадав, що Україна очікує якнайшвидшого ухвалення 18-го пакета санкцій в ЄС. Він також наголосив, що санкції дають результат, попри наративи російської пропаганди, саме тому Москва постійно намагається їх послабити чи відкласти.

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