Сибіга: Санкції проти РФ - це не лише підтримка України, а захист Європи від нової агресії
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що санкції проти Росії мають на меті не лише підтримку України, а й захист країн ЄС і НАТО від розширення російської агресії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За його словами, Москва продовжує нарощувати виробництво зброї безпрецедентними темпами й уже здатна виготовляти більше боєприпасів, ніж усі країни ЄС разом. Це створює загрозу безпеці не лише України, а й усієї Європи.
"Сьогодні санкції проти Росії - це не лише про підтримку України. Ці санкції потрібні насамперед самим державам ЄС і НАТО для того, щоб зупинити російську воєнну машину. Не має сумнівів, що російські вбивці планують розширення агресії на інші країни Європи", - підкреслив Сибіга.
Глава МЗС нагадав, що Україна очікує якнайшвидшого ухвалення 18-го пакета санкцій в ЄС. Він також наголосив, що санкції дають результат, попри наративи російської пропаганди, саме тому Москва постійно намагається їх послабити чи відкласти.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хотіли б та могли б зупинити російську воєнну машину - давно б зупинили.
Висновки три:
Не можуть.
Не хочуть.
Не можуть і не хочуть.