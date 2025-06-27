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Новини Санкції ЄС проти Росії
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Сибіга: Санкції проти РФ - це не лише підтримка України, а захист Європи від нової агресії

Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що санкції проти Росії мають на меті не лише підтримку України, а й захист країн ЄС і НАТО від розширення російської агресії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, Москва продовжує нарощувати виробництво зброї безпрецедентними темпами й уже здатна виготовляти більше боєприпасів, ніж усі країни ЄС разом. Це створює загрозу безпеці не лише України, а й усієї Європи.

"Сьогодні санкції проти Росії - це не лише про підтримку України. Ці санкції потрібні насамперед самим державам ЄС і НАТО для того, щоб зупинити російську воєнну машину. Не має сумнівів, що російські вбивці планують розширення агресії на інші країни Європи", - підкреслив Сибіга.

Глава МЗС нагадав, що Україна очікує якнайшвидшого ухвалення 18-го пакета санкцій в ЄС. Він також наголосив, що санкції дають результат, попри наративи російської пропаганди, саме тому Москва постійно намагається їх послабити чи відкласти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС поки не голосував за 18 пакет санкцій проти РФ, - ЗМІ

Автор: 

Європа (1899) санкції (12261) Сибіга Андрій (536)


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Ці санкції потрібні насамперед самим державам ЄС і НАТО для того, щоб зупинити російську воєнну машину. Джерело: https://censor.net/ua/n3560337

Хотіли б та могли б зупинити російську воєнну машину - давно б зупинили.

Висновки три:
Не можуть.
Не хочуть.
Не можуть і не хочуть.
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27.06.2025 17:33 Відповісти
Когда уэетот чел СИБИГА СБЕЖИТ ОТ КОРРУПЦИИ?Ну непозорьтесь!!!СЪБАСТИНЫ!!!))))
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27.06.2025 17:37 Відповісти
Коли вже кацапи нападуть на НАТУ. Так хочу побачити, як орки насруть в бібліотеці Ватикану, а святими книгами витруть свої жопи
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27.06.2025 17:41 Відповісти
та що ж Ви дядьку 3,14здите...Посли ЄС не змогли ухвалити 18-й пакет санкцій проти Росії, - ЗМІ Джерело: https://censor.net/ua/n3560354
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27.06.2025 18:36 Відповісти
Клоун...😡😡😡
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27.06.2025 19:04 Відповісти
 
 