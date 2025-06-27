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Новини Санкції ЄС проти Росії
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ЄС поки не голосував за 18 пакет санкцій проти РФ, - ЗМІ

ЄС

Під час саміту Європейської Ради 26 червня лідери країн-членів ЄС обговорили 18-й пакет санкцій проти Росії, однак голосування щодо його ухвалення ще не відбулося.

Про це Суспільному повідомили два джерела з дипломатичних кіл Євросоюзу, інформує Цензор.НЕТ.

За словами одного з них, Словаччина не блокувала впровадження пакета, оскільки наразі триває дискусія щодо його змісту.

Інше джерело уточнило, що затвердження санкцій не планувалося безпосередньо під час саміту. "Жодна країна не має проблем з пакетом. Питання - в RePower EU", - сказав співрозмовник.

Раніше повідомлялося про намір досягти політичної згоди щодо нового пакета обмежень саме під час саміту 26 червня.

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Певно якщо ***** вторгнеться до ЕС то словаки та угорці взагалі оголосять святкування..
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27.06.2025 14:30 Відповісти
До речі санкцій кожен сам рішає, словакам і угорцям можуть самим санкціі впиндярити, а от вступ в єс нам можуть затормозити, тому 18 пакет питання часу, ці два йолупа не рішають нефіга!
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27.06.2025 15:24 Відповісти
А чого голосувати цим путинським поцам і холуям - Словаччині і Угорщині за санкції проти фaшистської россії якщо зеля їм до сих пір російську нафту через Україну поставляє!
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27.06.2025 14:44 Відповісти
 
 