ЄС поки не голосував за 18 пакет санкцій проти РФ, - ЗМІ
Під час саміту Європейської Ради 26 червня лідери країн-членів ЄС обговорили 18-й пакет санкцій проти Росії, однак голосування щодо його ухвалення ще не відбулося.
Про це Суспільному повідомили два джерела з дипломатичних кіл Євросоюзу, інформує Цензор.НЕТ.
За словами одного з них, Словаччина не блокувала впровадження пакета, оскільки наразі триває дискусія щодо його змісту.
Інше джерело уточнило, що затвердження санкцій не планувалося безпосередньо під час саміту. "Жодна країна не має проблем з пакетом. Питання - в RePower EU", - сказав співрозмовник.
Раніше повідомлялося про намір досягти політичної згоди щодо нового пакета обмежень саме під час саміту 26 червня.
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Dima30
показати весь коментар27.06.2025 14:30 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Сергей Муляр #484800
показати весь коментар27.06.2025 15:24 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Владимир Одесса #571719
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