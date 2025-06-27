ЄС поки не голосував за 18 пакет санкцій проти РФ, - ЗМІ

Під час саміту Європейської Ради 26 червня лідери країн-членів ЄС обговорили 18-й пакет санкцій проти Росії, однак голосування щодо його ухвалення ще не відбулося.

Про це Суспільному повідомили два джерела з дипломатичних кіл Євросоюзу, інформує Цензор.НЕТ.

За словами одного з них, Словаччина не блокувала впровадження пакета, оскільки наразі триває дискусія щодо його змісту.

Інше джерело уточнило, що затвердження санкцій не планувалося безпосередньо під час саміту. "Жодна країна не має проблем з пакетом. Питання - в RePower EU", - сказав співрозмовник.

Раніше повідомлялося про намір досягти політичної згоди щодо нового пакета обмежень саме під час саміту 26 червня.

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