ЕС пока не голосовал за 18-й пакет санкций против РФ, - СМИ

Во время саммита Европейского Совета 26 июня лидеры стран-членов ЕС обсудили 18-й пакет санкций против России, однако голосование по его принятию еще не состоялось.

Об этом Суспільному сообщили два источника из дипломатических кругов Евросоюза, информирует Цензор.НЕТ.

По словам одного из них, Словакия не блокировала внедрение пакета, поскольку сейчас идет дискуссия по его содержанию.

Другой источник уточнил, что утверждение санкций не планировалось непосредственно во время саммита. "Ни одна страна не имеет проблем с пакетом. Вопрос - в RePower EU", - сказал собеседник.

Ранее сообщалось о намерении достичь политического согласия по новому пакету ограничений именно во время саммита 26 июня.

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