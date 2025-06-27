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Новости Санкции ЕС против России
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ЕС пока не голосовал за 18-й пакет санкций против РФ, - СМИ

ЄС

Во время саммита Европейского Совета 26 июня лидеры стран-членов ЕС обсудили 18-й пакет санкций против России, однако голосование по его принятию еще не состоялось.

Об этом Суспільному сообщили два источника из дипломатических кругов Евросоюза, информирует Цензор.НЕТ.

По словам одного из них, Словакия не блокировала внедрение пакета, поскольку сейчас идет дискуссия по его содержанию.

Другой источник уточнил, что утверждение санкций не планировалось непосредственно во время саммита. "Ни одна страна не имеет проблем с пакетом. Вопрос - в RePower EU", - сказал собеседник.

Ранее сообщалось о намерении достичь политического согласия по новому пакету ограничений именно во время саммита 26 июня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обратился к Евросовету: Сейчас необходим действительно мощный 18-й пакет санкций против РФ. ВИДЕО

Автор: 

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Певно якщо ***** вторгнеться до ЕС то словаки та угорці взагалі оголосять святкування..
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27.06.2025 14:30 Ответить
До речі санкцій кожен сам рішає, словакам і угорцям можуть самим санкціі впиндярити, а от вступ в єс нам можуть затормозити, тому 18 пакет питання часу, ці два йолупа не рішають нефіга!
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27.06.2025 15:24 Ответить
А чого голосувати цим путинським поцам і холуям - Словаччині і Угорщині за санкції проти фaшистської россії якщо зеля їм до сих пір російську нафту через Україну поставляє!
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27.06.2025 14:44 Ответить
 
 