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Посли ЄС не змогли ухвалити 18-й пакет санкцій проти Росії, - ЗМІ
На засіданні 27 червня посли Європейського Союзу не ухвалили новий пакет санкцій проти Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це повідомив топдипломат ЄС на умовах анонімності.
"Обмін думками щодо 18-го пакету. Не домовилися. Посли повернуться до цього питання після зняття двох застережень", - сказав співрозмовник видання.
Йдеться про позицію Словаччини та Угорщини.
Водночас у ЄС домовилися про продовження секторальних санкцій проти РФ на пів року, на місяць раніше графіку. Потім ще має бути рішення Ради ЄС з закордонних справ.
Раніше повідомлялося про намір досягти політичної згоди щодо нового пакета обмежень саме під час саміту 26 червня.
Топ коментарі
+15 Алекс Скела
показати весь коментар27.06.2025 18:22 Відповісти Посилання
+8 Gary Grant
показати весь коментар27.06.2025 18:28 Відповісти Посилання
+6 Andrei Andreev #495049
показати весь коментар27.06.2025 18:35 Відповісти Посилання
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https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.ukr.net/news/details/world/109715624.html&ved=2ahUKEwiM1KL3-ZGOAxXqPxAIHXBkKLkQFnoECBkQAQ&usg=AOvVaw0AMgB485Q8t69hedGHe7Bp
6.3 млрд євро за скраплений газ, постачання ...
https://energyandcleanair.org/ua/january-2025-monthly-analysis-of-russian-fossil-fuel-exports-and-sanctions/
https://24tv.ua/economy/dohodi-rosiyi-vid-gazu-nafti-vikopnogo-palivi-2022-po-2025-hto_n2760502
Чому ж європейцям штрикати докорами?
Чим все закінчилось - добре відомо.
какие н а х у й санкции если ес покупает энергоресурсы на десятки миллиардов долларв?