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Новини Санкції ЄС проти Росії
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Посли ЄС не змогли ухвалити 18-й пакет санкцій проти Росії, - ЗМІ

ЄС не ухвалив 18-й пакет санкцій проти РФ 27 червня

На засіданні 27 червня посли Європейського Союзу не ухвалили новий пакет санкцій проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це повідомив топдипломат ЄС на умовах анонімності.

"Обмін думками щодо 18-го пакету. Не домовилися. Посли повернуться до цього питання після зняття двох застережень", - сказав співрозмовник видання.

Йдеться про позицію Словаччини та Угорщини.

Водночас у ЄС домовилися про продовження секторальних санкцій проти РФ на пів року, на місяць раніше графіку. Потім ще має бути рішення Ради ЄС з закордонних справ.

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Раніше повідомлялося про намір досягти політичної згоди щодо нового пакета обмежень саме під час саміту 26 червня.

Автор: 

росія (66431) санкції (12261) Євросоюз (13779)


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Топ коментарі
+15
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27.06.2025 18:22 Відповісти
+8
Звісно ні. Тому що чмирі та покидьки, які вже відверто кажуть що їхня стратегія на сьогодні-ховатися за спинами українців. А завтра-буде завтра.
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27.06.2025 18:28 Відповісти
+6
Так зіхід це цілком влаштовує,їх для цього і тримають,щоб можна було виправдовувати своє небажання сваритись з сросією,гроші не пахнуть.
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27.06.2025 18:35 Відповісти
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Ничего нового с 2014 года. Да и толку с этих санкций. Как с трампа.
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27.06.2025 18:22 Відповісти
А по чесному - воно їм треба ?
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27.06.2025 18:48 Відповісти
А ми й не сумнівалися...
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27.06.2025 18:22 Відповісти
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27.06.2025 18:22 Відповісти
Європа прокидаеться. Скоро i газ почнуть закупляти!
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27.06.2025 18:23 Відповісти
Орбан, пєрєлогінься.
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27.06.2025 18:26 Відповісти
Тобто "почнуть" - хіба колись припиняли ?

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.ukr.net/news/details/world/109715624.html&ved=2ahUKEwiM1KL3-ZGOAxXqPxAIHXBkKLkQFnoECBkQAQ&usg=AOvVaw0AMgB485Q8t69hedGHe7Bp

6.3 млрд євро за скраплений газ, постачання ...

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27.06.2025 18:51 Відповісти
А що ЄС переставав купувати газ? За три роки війни було закуплено на 80 млрд. євро, а в 25 році ці обсяги ще збільшились. Чи може такі обсяги споживають виключно угорці з словаками?

https://energyandcleanair.org/ua/january-2025-monthly-analysis-of-russian-fossil-fuel-exports-and-sanctions/

https://24tv.ua/economy/dohodi-rosiyi-vid-gazu-nafti-vikopnogo-palivi-2022-po-2025-hto_n2760502

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27.06.2025 18:53 Відповісти
Немає на них управи - тільки пригрозити шо дотацій не буде
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27.06.2025 18:24 Відповісти
Дайте їм гарного копняка під сраку, що вилетіли з ЄС! Не повинні два дегенерати мати такий вплив на прийняття рішень, які підтримуються величезною більшістю!
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27.06.2025 18:27 Відповісти
Тим більше, що самі дотаційні
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27.06.2025 18:35 Відповісти
Звісно ні. Тому що чмирі та покидьки, які вже відверто кажуть що їхня стратегія на сьогодні-ховатися за спинами українців. А завтра-буде завтра.
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27.06.2025 18:28 Відповісти
5 статя, та взагалі НАТО, це як і гегемон, фікція! Ніхера американці як і русня не можуть якшо здибають не ірак чи іран!
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27.06.2025 18:30 Відповісти
Таких як ірак чи іран!
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27.06.2025 18:31 Відповісти
...ми в Європі як 3,14зділи,так і далі 3,14з0димо .Що США.ЩО ЄС ПО ВІДНОШЕННІ ДО УКРАЇНИ "ДВА КІРЗОВИХ РАШИСТСЬКИХ ЧОБОТИ ПАРА"
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27.06.2025 18:31 Відповісти
Ось що роблять два козли які завербовані фсб і є "троянським конем" в ЄС ,до речі до цих "дружніх режимів " територією України проходить нафтопровід де експортуєтся російська нафта за яку рашисти отримують щорічно понад 7 мільярдів доларів це 5% воєного бюджету рф.
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27.06.2025 18:31 Відповісти
Цього Орбана і Фіцо час викинути з ЄС і НАТО, як паразитів, що живуть на дотаціях європейців. Якщо не викидають, то це влаштовує весь захід.
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27.06.2025 18:32 Відповісти
Так зіхід це цілком влаштовує,їх для цього і тримають,щоб можна було виправдовувати своє небажання сваритись з сросією,гроші не пахнуть.
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27.06.2025 18:35 Відповісти
в черговий раз у єс потужно на півшостого. мляві імпотенти.
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27.06.2025 18:32 Відповісти
Доки не відмовляться від принципу " всі одобрямс" ніякого прогресу в діях ЕС не буде. І взагалі цей союз все більше нагадує картину лебідь рак та щука.
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27.06.2025 18:33 Відповісти
Від назви їх посади слід відкинути першу літеру! Хай звертаються до нашого Володимира Огризка: він точно навчить реальній дипломатії!
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27.06.2025 18:35 Відповісти
Так бажали так бажали. А по суті всіх в ес це влаштовує, бо комусь дешевий газ, а комусь в ішому випадку якби були ці "ніщівні пекельні сцаціії" не треба дотації платити за компенсацію ціни еврогазу. Всі в чоколаді там.
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27.06.2025 18:36 Відповісти
Куколдизм в усій красі.
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27.06.2025 18:41 Відповісти
Якщо позиція однієї держави блокує весь союз, то це прямий путь до руйнації і загибелі союза. Неможливо протистояти автократіям та тираніям з такими правилами. Прийняття рішень більшістю і все, або всім кінець. Розвалить раша та жовтопикі ЄС.
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27.06.2025 18:44 Відповісти
Ашотам у пАтужного, трупопровід Дружба безперебійно качає бабосики немитій?
Чому ж європейцям штрикати докорами?
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27.06.2025 18:47 Відповісти
Никто не знает чем помогает Европа и помогает ли вообще. Дуракам на диванах рассказывают про миллиарды, но никто не знает где они и на что потрачены. Все скрывается потому что это выгодно всем, и ворам в Украине, и пи**болам в Европе.
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27.06.2025 18:53 Відповісти
Никакой прозрачности, вместо отчетов одни агитлистовки в желтых газетах.
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27.06.2025 18:54 Відповісти
Черговий бздик,пшик,пук.Як Україну водять за носа.
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27.06.2025 19:14 Відповісти
Поганая овца всё стадо портит. Вывод -- на шашлык !
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27.06.2025 19:54 Відповісти
Це вже було, коли один блокує всіх: "ліберум вето" у Речі Посполитій.
Чим все закінчилось - добре відомо.
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27.06.2025 22:26 Відповісти
это уже даже не смешно - это пошло.

какие н а х у й санкции если ес покупает энергоресурсы на десятки миллиардов долларв?
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28.06.2025 00:02 Відповісти
 
 