Посли ЄС не змогли ухвалити 18-й пакет санкцій проти Росії, - ЗМІ

На засіданні 27 червня посли Європейського Союзу не ухвалили новий пакет санкцій проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це повідомив топдипломат ЄС на умовах анонімності.

"Обмін думками щодо 18-го пакету. Не домовилися. Посли повернуться до цього питання після зняття двох застережень", - сказав співрозмовник видання.

Йдеться про позицію Словаччини та Угорщини.

Водночас у ЄС домовилися про продовження секторальних санкцій проти РФ на пів року, на місяць раніше графіку. Потім ще має бути рішення Ради ЄС з закордонних справ.

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Раніше повідомлялося про намір досягти політичної згоди щодо нового пакета обмежень саме під час саміту 26 червня.