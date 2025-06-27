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Зеленский назначил судьей Конституционного суда Александра Водянникова
Президент Владимир Зеленский назначил по своей квоте судьей Конституционного суда Александра Водянникова.
Об этом говорится в указе главы государства №438 от 27 июня, информирует Цензор.НЕТ.
"Назначить Водянникова Александра Юрьевича судьей Конституционного суда Украины", - сказано в сообщении.
Ранее Водянников занимал должность руководителя отдела верховенства права Координатора проектов ОБСЕ в Украине.
Топ комментарии
+15 Oresta Bartka
показать весь комментарий27.06.2025 22:17 Ответить Ссылка
+11 Андрюха71
показать весь комментарий27.06.2025 22:23 Ответить Ссылка
+5 Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий27.06.2025 22:21 Ответить Ссылка
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Зеленський, з групою потужних Оманських в опу, сором'язливо замовчує, ОЧЕВИДНЕ неподобство, упродовж 3 років!
ДаЄш вибори у "дії" !!!