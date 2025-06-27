РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4203 посетителя онлайн
Новости Назначение судей КСУ
2 052 21

Зеленский назначил судьей Конституционного суда Александра Водянникова

Александр Водянников назначен судьей КС

Президент Владимир Зеленский назначил по своей квоте судьей Конституционного суда Александра Водянникова.

Об этом говорится в указе главы государства №438 от 27 июня, информирует Цензор.НЕТ.

"Назначить Водянникова Александра Юрьевича судьей Конституционного суда Украины", - сказано в сообщении.

Ранее Водянников занимал должность руководителя отдела верховенства права Координатора проектов ОБСЕ в Украине.

Читайте также: Новым и.о. председателя КСУ стал Александр Петришин, - СМИ

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) КС (2248)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+15
Тут головне - щоб не українець...
показать весь комментарий
27.06.2025 22:17 Ответить
+11
що за москаль йПтвМ
показать весь комментарий
27.06.2025 22:23 Ответить
+5
А попередній, екс-голова Конституційного вроді, як Суду, що «дивним порядком», утік через кордон до Австрії, так і продовжує, регулярно і справно, отримувати гроші з України??
Зеленський, з групою потужних Оманських в опу, сором'язливо замовчує, ОЧЕВИДНЕ неподобство, упродовж 3 років!
показать весь комментарий
27.06.2025 22:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тут головне - щоб не українець...
показать весь комментарий
27.06.2025 22:17 Ответить
Головне, щоб зелений уйобок
показать весь комментарий
27.06.2025 23:35 Ответить
Однозначно.
показать весь комментарий
27.06.2025 23:43 Ответить
А попередній, екс-голова Конституційного вроді, як Суду, що «дивним порядком», утік через кордон до Австрії, так і продовжує, регулярно і справно, отримувати гроші з України??
Зеленський, з групою потужних Оманських в опу, сором'язливо замовчує, ОЧЕВИДНЕ неподобство, упродовж 3 років!
показать весь комментарий
27.06.2025 22:21 Ответить
що за москаль йПтвМ
показать весь комментарий
27.06.2025 22:23 Ответить
ну, от тепер можна звертатися до суду з питанням про легітимність?
показать весь комментарий
27.06.2025 22:27 Ответить
Скотилися до авторитаризму як у рашці. Зе контролює КСУ, третину сам призначає, ще третину залежний парламент.
показать весь комментарий
27.06.2025 22:33 Ответить
ДоЛой 4 статтю Конституції !!!
ДаЄш вибори у "дії" !!!
показать весь комментарий
27.06.2025 22:35 Ответить
Знову прізвище - не українське!
показать весь комментарий
27.06.2025 22:38 Ответить
Хто завгодно - аби не українець.
показать весь комментарий
27.06.2025 22:54 Ответить
Знову не українське прізвище!
показать весь комментарий
27.06.2025 23:02 Ответить
Не в прізвищах правда. Медведчук, Бойко, Ломаченко - українські прізвища.
показать весь комментарий
27.06.2025 23:17 Ответить
навіть їх у судді КС не призначали Хоча... У ломаченка здається шанс ще є
показать весь комментарий
27.06.2025 23:21 Ответить
А чому не в прізвищах? здається як мінімум відсотків 75 населення України становлять українці - чому тоді суддями , прокурорами найвищими призначають кого завгодно, але не українців?
показать весь комментарий
27.06.2025 23:38 Ответить
Злодії ніколи не призначать чужого, який прийме незалежно від ОПи рішення.
показать весь комментарий
27.06.2025 23:04 Ответить
Якийсь покидьок ! Інших у Зеленського не буває.
показать весь комментарий
27.06.2025 23:06 Ответить
... а чому не українське прізвище ?
показать весь комментарий
27.06.2025 23:07 Ответить
На жаль такий важливий орган сил і противаг є залежним ...
показать весь комментарий
27.06.2025 23:12 Ответить
Портнов був би задоволений.
показать весь комментарий
27.06.2025 23:14 Ответить
Щирий українець .Де їх вова викопує?
показать весь комментарий
27.06.2025 23:51 Ответить
Тепер Конституція ще довго буде " на паузі"..
показать весь комментарий
28.06.2025 00:36 Ответить
 
 