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Новини Призначення суддів КСУ
2 017 21

Зеленський призначив суддею Конституційного суду Олександра Водяннікова

Олександра Водяннікова призначено суддею КС

Президент Володимир Зеленський призначив за своєю квотою суддею Конституційного суду Олександра Водяннікова.

Про це йдеться в указі глави держави №438 від 27 червня, інформує Цензор.НЕТ.

"Призначити Водяннікова Олександра Юрійовича суддею Конституційного суду України", - сказано в повідомленні.

Раніше Водянніков обіймав посаду керівника відділу верховенства права Координатора проєктів ОБСЄ в Україні.

Читайте також: Новим в.о. голови КСУ став Олександр Петришин, - ЗМІ

Автор: 

Зеленський Володимир (24558) КС (1427)


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Топ коментарі
+15
Тут головне - щоб не українець...
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27.06.2025 22:17 Відповісти
+11
що за москаль йПтвМ
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27.06.2025 22:23 Відповісти
+5
А попередній, екс-голова Конституційного вроді, як Суду, що «дивним порядком», утік через кордон до Австрії, так і продовжує, регулярно і справно, отримувати гроші з України??
Зеленський, з групою потужних Оманських в опу, сором'язливо замовчує, ОЧЕВИДНЕ неподобство, упродовж 3 років!
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27.06.2025 22:21 Відповісти
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Тут головне - щоб не українець...
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27.06.2025 22:17 Відповісти
Головне, щоб зелений уйобок
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27.06.2025 23:35 Відповісти
Однозначно.
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27.06.2025 23:43 Відповісти
А попередній, екс-голова Конституційного вроді, як Суду, що «дивним порядком», утік через кордон до Австрії, так і продовжує, регулярно і справно, отримувати гроші з України??
Зеленський, з групою потужних Оманських в опу, сором'язливо замовчує, ОЧЕВИДНЕ неподобство, упродовж 3 років!
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27.06.2025 22:21 Відповісти
що за москаль йПтвМ
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27.06.2025 22:23 Відповісти
ну, от тепер можна звертатися до суду з питанням про легітимність?
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27.06.2025 22:27 Відповісти
Скотилися до авторитаризму як у рашці. Зе контролює КСУ, третину сам призначає, ще третину залежний парламент.
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27.06.2025 22:33 Відповісти
ДоЛой 4 статтю Конституції !!!
ДаЄш вибори у "дії" !!!
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27.06.2025 22:35 Відповісти
Знову прізвище - не українське!
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27.06.2025 22:38 Відповісти
Хто завгодно - аби не українець.
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27.06.2025 22:54 Відповісти
Знову не українське прізвище!
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27.06.2025 23:02 Відповісти
Не в прізвищах правда. Медведчук, Бойко, Ломаченко - українські прізвища.
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27.06.2025 23:17 Відповісти
навіть їх у судді КС не призначали Хоча... У ломаченка здається шанс ще є
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27.06.2025 23:21 Відповісти
А чому не в прізвищах? здається як мінімум відсотків 75 населення України становлять українці - чому тоді суддями , прокурорами найвищими призначають кого завгодно, але не українців?
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27.06.2025 23:38 Відповісти
Злодії ніколи не призначать чужого, який прийме незалежно від ОПи рішення.
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27.06.2025 23:04 Відповісти
Якийсь покидьок ! Інших у Зеленського не буває.
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27.06.2025 23:06 Відповісти
... а чому не українське прізвище ?
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27.06.2025 23:07 Відповісти
На жаль такий важливий орган сил і противаг є залежним ...
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27.06.2025 23:12 Відповісти
Портнов був би задоволений.
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27.06.2025 23:14 Відповісти
Щирий українець .Де їх вова викопує?
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27.06.2025 23:51 Відповісти
Тепер Конституція ще довго буде " на паузі"..
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28.06.2025 00:36 Відповісти
 
 