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Зеленський призначив суддею Конституційного суду Олександра Водяннікова
Президент Володимир Зеленський призначив за своєю квотою суддею Конституційного суду Олександра Водяннікова.
Про це йдеться в указі глави держави №438 від 27 червня, інформує Цензор.НЕТ.
"Призначити Водяннікова Олександра Юрійовича суддею Конституційного суду України", - сказано в повідомленні.
Раніше Водянніков обіймав посаду керівника відділу верховенства права Координатора проєктів ОБСЄ в Україні.
Топ коментарі
+15 Oresta Bartka
показати весь коментар27.06.2025 22:17 Відповісти Посилання
+11 Андрюха71
показати весь коментар27.06.2025 22:23 Відповісти Посилання
+5 Oleksandr Valovyi
показати весь коментар27.06.2025 22:21 Відповісти Посилання
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Зеленський, з групою потужних Оманських в опу, сором'язливо замовчує, ОЧЕВИДНЕ неподобство, упродовж 3 років!
ДаЄш вибори у "дії" !!!