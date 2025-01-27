Новим в.о. голови КСУ став Олександр Петришин, - ЗМІ

Новим виконувачем обов’язків голови Конституційного Суду став Олександр Петришин. Він обійняв цю посаду як старший за віком суддя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ZN.ua із посиланням на джерело.

За даними видання, 23 січня КСУ вкотре не зміг обрати свого голову, тому Петришин тимчасово очолив суд.

Стати головою суду намагався Віктор Городовенко, проте його кандидатуру навіть не винесли на голосування, яке перенесли на невизначений час.

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КСУ зможе провести нову процедуру виборів свого очільника лише тоді, коли для цього буде необхідний кворум – щонайменше 12 суддів. Наразі ж після того, як у відставку пішли троє суддів, у Суді залишилося усього 11 чинних суддів з 18. Тому КС певною мірою втратив свою повноважність.

За даними видання, КСУ не лише не може скликати спеціальне пленарне засідання для обрання голови, але й не може проводити засідання Великої палати з розгляду конституційних справ. Через відсутність кворуму неповноважним став Другий сенат, а у Першому сенаті залишилося шість суддів – мінімальна для його повноважності кількість.

Наразі триває заповнення семи вакантних посад суддів КСУ: три з яких є квотою президента, а по дві – контрольованого ним парламенту та з’їзду суддів.

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"Заповнення цих вакансій стане переломним як для ситуації у Конституційному Суді загалом, так і для розв'язання питання стосовно голови цього важливого державного органу. Адже після цього у КСУ залишиться лише три судді, призначені п’ятим президентом України Петром Порошенком чи за його президентської каденції іншими суб’єктами призначення (Віктор Городовенко, Василь Лемак, Олег Первомайський). Всі інші 15 суддів КСУ – будуть призначені президентом Володимиром Зеленським чи у період його правління парламентом та з’їздом суддів.

Така політична одноманітність формування Конституційного Суду, з одного боку, ставить під сумнів його здатність забезпечувати конституційно-правовий баланс функціонування державної влади, з іншого – дозволяє Банковій розраховувати на ухвалення потрібних для неї рішень. А такі рішення, вочевидь, знадобляться – особливо у повоєнний час", - пише видання.

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