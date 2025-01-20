УКР
Суддя Верховного суду Жуков живе в маєтку під Києвом за $1 млн з виноградниками та озерами: все записане на давніх знайомих, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Родина судді Касаційного Верховного суду Сергія Жукова живе в маєтку під Києвом, що розкинувся на 4 гектари, де окрім будинків є ще озера та виноградники. На самого Жукова там нічого не записане – все це офіційно належить близьким до нього людям.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів Bihus.Info, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Сергій Жуков – з 2017 року суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного суду України. До того Жуков був адвокатом, мав, зокрема, власну юридичну компанію у Дніпрі. Також встиг побути місцевим депутатом.

Дружина Сергія Жукова – Євгенія – теж суддя. Нині працює у Київському окружному адміністративному суді.

У деклараціях подружжя Жукових – паркомісце та 2 квартири (в Дніпрі та Києві). Та дві машини – Volkswagen Touareg 2012-го та Volkswagen Golf 2009-го років випуску.

Суддя Касаційного Верховного суду Сергій Жуков має маєток під Києвом

Але живе суддівська родина не в квартирі, яку декларує, а у маєтку під Києвом. Та його території можна розгледіти 2 будинки, шматок лісу, каскад озер, теплиці, виноградники й винний погріб. Це за ринковими цінами може потягнути на мільйон доларів.

Сама територія за парканом – це 4 гектари, які складаються з 11 ділянок, які належать різним власникам. Але всі вони так чи інакше пов’язані з суддею Жуковим і почали скуповувати там землю та будуватися ще з 2020 року.

Суддя Касаційного Верховного суду Сергій Жуков має маєток під Києвом

Суддя Касаційного Верховного суду Сергій Жуков має маєток під Києвом

Будинок, де живе суддівська родина, і ще кілька ділянок (зокрема, та де побудували погріб) офіційно належать Андрію Москальову. Він – ріелтор з Дніпра і давній знайомий Жукова. Свого часу Жуков продав Москальову нерухомість.

Ще частина землі, зокрема, і під виноградниками, наразі належать Владиславу Дмитруку – приватному підприємцю з Чернігівщини. Він також давно знайомий з Жуковим. До того, як Дмитрук купив ділянки під Києвом, їхнім офіційним власником був помічник Жукова – Богдан Жила.

Ще один, найбільший шматок землі – 180 соток, де розкинулись озера, належить Дмитру Жорніченку. Чоловік також давній близький знайомий судді. Зокрема, на нього у 2017-му Жуков переписав свою частину юридичного бізнесу, коли отримав посаду судді.

Також на Жорніченка був оформлений ще один будинок на території, який у листопаді 2024 го офіційно купив син судді Жукова – Станіслав. Він студент, офіційні доходи якого – це лише стипендія.

Суддя Касаційного Верховного суду Сергій Жуков має маєток під Києвом

Як пишуть журналісти, суддя каже, що син продав квартиру в Дніпрі і за ці кошти придбав нерухомість під Києвом. Щоправда, сам суддя не знає, за скільки син купив будинок, а син – суму згадати не може.

За даними джерел Bihus.Info, ніхто зі знайомих судді не мав співмірних офіційних доходів на купівлю нерухомості під Києвом.

На запитання журналістів Bihus.Info Жуков зазначив: "Я готовий написати заяву і пройти повну перевірку НАЗК у мене є усі відповідні документи".

Автор: 

Топ коментарі
+24
"Статус чи будь-які вчорашні заслуги не скасовують верховенства права - Президент Володимир Зеленський у відеозверненні Джерело: https://censor.net/ua/v3531307
показати весь коментар
20.01.2025 21:17 Відповісти
+22
показати весь коментар
20.01.2025 21:17 Відповісти
+14
посєлянин-виноградар.... трішки підпрацьовує в суді
показати весь коментар
20.01.2025 21:18 Відповісти
Сторінка 2 з 2
Ну тогда по участку с домиком у каждого военно полевого судьи появится.. не думали?
показати весь коментар
21.01.2025 14:21 Відповісти
Все залежить від влади. Знаю, що опоненти закидають тапками ,але в суддів військово-польових судів так званої" отєчєственной войни "доміков не виявили чомусь. Мабуть комусь не сподобається ,але в війнах перемагати легше автократіям ніж демократіям із-за соплежуйства останніх.
показати весь коментар
21.01.2025 14:40 Відповісти
"Бігус" - це щось вже заплямоване. Як їм можна вірити?
А Жуков скоріш за все людина в суддівській системі випадкова. Він адвокатом був, ним і залишиться.
показати весь коментар
21.01.2025 10:32 Відповісти
Який він вже суддя?
Він вже звичайний внутрішній ПІД@Р його шкурою обшити крісло правонаступнику.
показати весь коментар
21.01.2025 10:36 Відповісти
ЖЛОБОЕЛІТА.
"Іменем України!"
показати весь коментар
21.01.2025 10:45 Відповісти
толко если учесть что его настоящаяя фамилия Коган а зовут его марк давыдовыч то все становиться на свои места
показати весь коментар
21.01.2025 11:49 Відповісти
Стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас ув одежі овечій, а всередині хижі вовки. По їхніх плодах ви пізнаєте їх. Бо хіба ж виноград на тернині збирають, або фіґи із будяків? (С)
Таке в Україні твориться, упродовж 30 років! Совдепія, після розвалу совка, злампічила дивне "законодавство" та клан сіддівських-пожиттєвих злочинців, ще за часів кучми-табачника-литвина-лазаренка, і їх продовжувачів!!....
Тому, і соває ліжка у публічному домі, чергова група осіб в Урядовому кварталі! ГЕНПРОКУРОРИ це можуть підтвердити, своєю бездіяльністю?
Вішати треба, цих антикорупційних борцунів, за гроші знаки!

показати весь коментар
21.01.2025 11:50 Відповісти
Ну что говорить за нашего ЗЕ он только нашим бойцам может говорить что он не Лох , только украинцы это видят кроме ЗЕ , он же глухой он же и слепой. Дроны говоришь , помощь нужна , кому мы нужны в НАТО , ЕЭС с такими не одинокими Лепреконами...
показати весь коментар
21.01.2025 13:44 Відповісти
Судді в Україні - оптимісти. Чомусь вважають, що рашисти будуть поважати їх право власності
показати весь коментар
21.01.2025 13:48 Відповісти
сімейні клани. - банда.. Україну мов той спрут обплели... а українцям залишать землю ту яка на кладовищі..і ту за гроші...
показати весь коментар
21.01.2025 17:31 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 