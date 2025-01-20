Суддя Верховного суду Жуков живе в маєтку під Києвом за $1 млн з виноградниками та озерами: все записане на давніх знайомих, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Родина судді Касаційного Верховного суду Сергія Жукова живе в маєтку під Києвом, що розкинувся на 4 гектари, де окрім будинків є ще озера та виноградники. На самого Жукова там нічого не записане – все це офіційно належить близьким до нього людям.
Про це йдеться у розслідуванні журналістів Bihus.Info, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Сергій Жуков – з 2017 року суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного суду України. До того Жуков був адвокатом, мав, зокрема, власну юридичну компанію у Дніпрі. Також встиг побути місцевим депутатом.
Дружина Сергія Жукова – Євгенія – теж суддя. Нині працює у Київському окружному адміністративному суді.
У деклараціях подружжя Жукових – паркомісце та 2 квартири (в Дніпрі та Києві). Та дві машини – Volkswagen Touareg 2012-го та Volkswagen Golf 2009-го років випуску.
Але живе суддівська родина не в квартирі, яку декларує, а у маєтку під Києвом. Та його території можна розгледіти 2 будинки, шматок лісу, каскад озер, теплиці, виноградники й винний погріб. Це за ринковими цінами може потягнути на мільйон доларів.
Сама територія за парканом – це 4 гектари, які складаються з 11 ділянок, які належать різним власникам. Але всі вони так чи інакше пов’язані з суддею Жуковим і почали скуповувати там землю та будуватися ще з 2020 року.
Будинок, де живе суддівська родина, і ще кілька ділянок (зокрема, та де побудували погріб) офіційно належать Андрію Москальову. Він – ріелтор з Дніпра і давній знайомий Жукова. Свого часу Жуков продав Москальову нерухомість.
Ще частина землі, зокрема, і під виноградниками, наразі належать Владиславу Дмитруку – приватному підприємцю з Чернігівщини. Він також давно знайомий з Жуковим. До того, як Дмитрук купив ділянки під Києвом, їхнім офіційним власником був помічник Жукова – Богдан Жила.
Ще один, найбільший шматок землі – 180 соток, де розкинулись озера, належить Дмитру Жорніченку. Чоловік також давній близький знайомий судді. Зокрема, на нього у 2017-му Жуков переписав свою частину юридичного бізнесу, коли отримав посаду судді.
Також на Жорніченка був оформлений ще один будинок на території, який у листопаді 2024 го офіційно купив син судді Жукова – Станіслав. Він студент, офіційні доходи якого – це лише стипендія.
Як пишуть журналісти, суддя каже, що син продав квартиру в Дніпрі і за ці кошти придбав нерухомість під Києвом. Щоправда, сам суддя не знає, за скільки син купив будинок, а син – суму згадати не може.
За даними джерел Bihus.Info, ніхто зі знайомих судді не мав співмірних офіційних доходів на купівлю нерухомості під Києвом.
На запитання журналістів Bihus.Info Жуков зазначив: "Я готовий написати заяву і пройти повну перевірку НАЗК у мене є усі відповідні документи".
