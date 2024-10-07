УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5108 відвідувачів онлайн
Новини
3 253 19

Повідомлено про підозру колишньому голові КС Тупицькому та правоохоронцям, які його переправляли за кордон, - Офіс генпрокурора

тупицький

Прокурори Офісу генерального прокурора викрили організовану групу, до якої входили заступник начальника одного з райвідділів поліції Закарпатської області та співробітники Державної прикордонної служби. Вони незаконно переправляли осіб через кордон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Учасникам організованої групи повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державних кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Серед осіб, які скористалися протиправною послугою, - колишній Голова Конституційного Суду України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна направила Австрії клопотання про видачу Тупицького, - ЗМІ

Що встановило слідство?

За даними слідства, організована група незаконно переправляла громадян України через окремі прикордонні пункти пропуску в Берегівському районі Закарпатської області без проходження обов’язкового прикордонного контролю.

При цьому поліцейський, відповідно до своєї ролі, інформував осіб, які намагалися незаконно виїхати з України, про спосіб перетину кордону та координував дії водіїв, які здійснювали перевезення.

"Правоохоронець особисто виїжджав в район прикордонного пункту, супроводжуючи здійснення незаконного перетину державного кордону, у тому числі вночі.

У свою чергу прикордонники не проводили прикордонний контроль стосовно осіб, яких незаконно переправляли через державний кордон України", - йдеться у повідомленні.

Також в рамках цього кримінального провадження колишньому Голові Конституційного Суду України повідомлено про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України у співучасті з учасниками цієї організованої групи (ч. 2 ст. 332 КК України).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд заочно арештував колишнього голову КСУ Тупицького, тепер його можуть повернути з Відня

Слідство триває, встановлюються інші можливі співучасники злочинів з числа співробітників правоохоронних органів.

Нагадаємо, 29 грудня 2020 року Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного Суду Олександра Тупицького з посади судді КСУ строком на два місяці. У свою чергу у прес-службі КСУ тоді заявили, що цей указ суперечить Конституції. Згодом Зеленський продовжив строк відсторонення голови КСУ ще на місяць, а згодом скасував указ Віктора Януковича від 2013 року про призначення Олександра Тупицького суддєю Конституційного Суду. Однак Верховний Суд визнав цей указ незаконним, оскарження цього рішення триває.

У підсумку термін повоноважень Тупицького сплив 15 травня 2022 року, лише після цього присягу судді КСУ склала Оксана Грищук, призначена указом Зеленського на місце Тупицького.

Перед відстороненням виконувач обов'язків генерального прокурора повідомив Тупицькому про підозру у справі про корупцію. За даними слідства, у 2018 році, обіймаючи посаду заступника голови КСУ, діючи в особистих інтересах та інтересах колишнього голови Вищого господарського суду України Віктора Татькова, він вплинув на свідка у кримінальному провадженні шляхом підкупу, щоб той відмовився від надання свідчень або дав свідомо неправдиві свідчення.

Крім того, Тупицький тричі протягом 2018-2019 років надав слідчому Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, щодо особливо тяжкого злочину, пов'язаного з протиправним заволодінням майновими активами ПАТ "Зуєвський енергомеханічний завод".

Автор: 

КС (1429) Тупицький Олександр (259) Офіс Генпрокурора (3400)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
А потягнути мотузку далі? Але цього не буде. Бо всі ці Тупіцькі, Дмитруки, Трухіни, Крупи мають одне призвіще - ЗЕЛЕНСЬКИЙ
показати весь коментар
07.10.2024 11:26 Відповісти
+8
Чекаємо, коли випустять хмельницьку з сином за кордон і оголосять підозру.
показати весь коментар
07.10.2024 11:26 Відповісти
+5
Потужно!
показати весь коментар
07.10.2024 11:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
заочно чи як?
показати весь коментар
07.10.2024 11:22 Відповісти
Потужно!
показати весь коментар
07.10.2024 11:25 Відповісти
Почали підозрювати -- взяв таи виіхав -- ділов то
показати весь коментар
07.10.2024 11:22 Відповісти
Чекаємо, коли випустять хмельницьку з сином за кордон і оголосять підозру.
показати весь коментар
07.10.2024 11:26 Відповісти
А потягнути мотузку далі? Але цього не буде. Бо всі ці Тупіцькі, Дмитруки, Трухіни, Крупи мають одне призвіще - ЗЕЛЕНСЬКИЙ
показати весь коментар
07.10.2024 11:26 Відповісти
Дитячий садочок. Було б смішно, якби...
показати весь коментар
07.10.2024 11:27 Відповісти
Зермак-татаров рулят.
показати весь коментар
07.10.2024 11:28 Відповісти
чи є в цій державі чесні держслужбовці та посадовці чи ні..., питання вже, мабуть, чисто риторичне...
показати весь коментар
07.10.2024 11:30 Відповісти
Десь писали, що він ніби то здох.
показати весь коментар
07.10.2024 11:31 Відповісти
десь так само здох як син якуновича.
показати весь коментар
07.10.2024 11:34 Відповісти
Не пройшло і 3 років
відчуваю
який прокурор Стурбованийбільшезанародукраїни
показати весь коментар
07.10.2024 11:33 Відповісти
Если есть десяток погранцов, которые пропускают заграницу людей по закону, то и то хорошо.
показати весь коментар
07.10.2024 11:35 Відповісти
Всі хто став міліонером під час війни і не має офіційно відповідних доходів мають сидіти на нарах!!!
показати весь коментар
07.10.2024 11:40 Відповісти
підозри виносяться виключно після перетину кордону
показати весь коментар
07.10.2024 12:16 Відповісти
скільки років пройшло...тільки но підозра...скільки років пройшло, а дмитрукіи-одарченки їдуть і їдуть
показати весь коментар
07.10.2024 12:33 Відповісти
він ср...в з колокольні на нашу правоохорону систему і взагалі зелений мерзотник знищує закон в Україні
показати весь коментар
07.10.2024 12:33 Відповісти
зєлєнські сцуться і сруться неручного та ображеного на них судді..
дмітруки-портнови-... та інша дермово-бєніна пздта, шо так само, такими же каналами, втікла, їх і їхнє ручне профурорство абсолютно не цікавить... з Банкового бункера є тупо заказ-дзвінок на незручного і тому небезпечного "розбійника, який вийшов" для недодіктатурки диктатора-недоучки-заочника-уклоніста...
показати весь коментар
07.10.2024 12:50 Відповісти
...мафія.
показати весь коментар
07.10.2024 13:51 Відповісти
Начхати йому і на підозру, і на Конституцію,і на суд....,як і іншим Вовкам...у судах усіх юрисдикцій та рівнів...Він ще буде зарплатню отримувати років з 5....потім тихо отримає пожиттєве утримання...та амністію на Каналах чи Мальдівах....
показати весь коментар
07.10.2024 16:12 Відповісти
 
 