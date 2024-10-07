Повідомлено про підозру колишньому голові КС Тупицькому та правоохоронцям, які його переправляли за кордон, - Офіс генпрокурора

Прокурори Офісу генерального прокурора викрили організовану групу, до якої входили заступник начальника одного з райвідділів поліції Закарпатської області та співробітники Державної прикордонної служби. Вони незаконно переправляли осіб через кордон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Учасникам організованої групи повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державних кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Серед осіб, які скористалися протиправною послугою, - колишній Голова Конституційного Суду України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна направила Австрії клопотання про видачу Тупицького, - ЗМІ

Що встановило слідство?

За даними слідства, організована група незаконно переправляла громадян України через окремі прикордонні пункти пропуску в Берегівському районі Закарпатської області без проходження обов’язкового прикордонного контролю.

При цьому поліцейський, відповідно до своєї ролі, інформував осіб, які намагалися незаконно виїхати з України, про спосіб перетину кордону та координував дії водіїв, які здійснювали перевезення.

"Правоохоронець особисто виїжджав в район прикордонного пункту, супроводжуючи здійснення незаконного перетину державного кордону, у тому числі вночі.

У свою чергу прикордонники не проводили прикордонний контроль стосовно осіб, яких незаконно переправляли через державний кордон України", - йдеться у повідомленні.

Також в рамках цього кримінального провадження колишньому Голові Конституційного Суду України повідомлено про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України у співучасті з учасниками цієї організованої групи (ч. 2 ст. 332 КК України).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд заочно арештував колишнього голову КСУ Тупицького, тепер його можуть повернути з Відня

Слідство триває, встановлюються інші можливі співучасники злочинів з числа співробітників правоохоронних органів.

Нагадаємо, 29 грудня 2020 року Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного Суду Олександра Тупицького з посади судді КСУ строком на два місяці. У свою чергу у прес-службі КСУ тоді заявили, що цей указ суперечить Конституції. Згодом Зеленський продовжив строк відсторонення голови КСУ ще на місяць, а згодом скасував указ Віктора Януковича від 2013 року про призначення Олександра Тупицького суддєю Конституційного Суду. Однак Верховний Суд визнав цей указ незаконним, оскарження цього рішення триває.

У підсумку термін повоноважень Тупицького сплив 15 травня 2022 року, лише після цього присягу судді КСУ склала Оксана Грищук, призначена указом Зеленського на місце Тупицького.

Перед відстороненням виконувач обов'язків генерального прокурора повідомив Тупицькому про підозру у справі про корупцію. За даними слідства, у 2018 році, обіймаючи посаду заступника голови КСУ, діючи в особистих інтересах та інтересах колишнього голови Вищого господарського суду України Віктора Татькова, він вплинув на свідка у кримінальному провадженні шляхом підкупу, щоб той відмовився від надання свідчень або дав свідомо неправдиві свідчення.

Крім того, Тупицький тричі протягом 2018-2019 років надав слідчому Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, щодо особливо тяжкого злочину, пов'язаного з протиправним заволодінням майновими активами ПАТ "Зуєвський енергомеханічний завод".