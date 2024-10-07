Сообщено о подозрении бывшему главе КС Тупицкому и правоохранителям, переправлявшим его за границу, - Офис генпрокурора

Прокуроры Офиса генерального прокурора разоблачили организованную группу, в которую входили заместитель начальника одного из райотделов полиции Закарпатской области и сотрудники Государственной пограничной службы. Они незаконно переправляли лиц через границу.

Участникам организованной группы сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Среди лиц, которые воспользовались противоправной услугой, - бывший Председатель Конституционного Суда Украины.

Что установило следствие?

По данным следствия, организованная группа незаконно переправляла граждан Украины через отдельные пограничные пункты пропуска в Береговском районе Закарпатской области без прохождения обязательного пограничного контроля.

При этом полицейский, согласно своей роли, информировал лиц, которые пытались незаконно выехать из Украины, о способе пересечения границы и координировал действия водителей, которые осуществляли перевозки.

"Правоохранитель лично выезжал в район пограничного пункта, сопровождая осуществление незаконного пересечения государственной границы, в том числе ночью.

В свою очередь пограничники не проводили пограничный контроль в отношении лиц, которых незаконно переправляли через государственную границу Украины", - говорится в сообщении.

Также в рамках этого уголовного производства бывшему Председателю Конституционного Суда Украины сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины в соучастии с участниками этой организованной группы (ч. 2 ст. 332 УК Украины).

Следствие продолжается, устанавливаются другие возможные соучастники преступлений из числа сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, 29 декабря 2020 года Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного Суда Александра Тупицкого с должности судьи КСУ сроком на два месяца. В свою очередь в пресс-службе КСУ тогда заявили, что этот указ противоречит Конституции. Впоследствии Зеленский продлил срок отстранения председателя КСУ еще на месяц, а затем отменил указ Виктора Януковича от 2013 года о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного Суда. Однако Верховный Суд признал этот указ незаконным, обжалование этого решения продолжается.

В итоге срок полномочий Тупицкого истек 15 мая 2022 года, лишь после этого присягу судьи КСУ приняла Оксана Грищук, назначенная указом Зеленского на место Тупицкого.

Перед отстранением исполняющий обязанности генерального прокурора сообщил Тупицкому о подозрении по делу о коррупции. По данным следствия, в 2018 году, занимая должность заместителя председателя КСУ, действуя в личных интересах и интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины Виктора Татькова, он повлиял на свидетеля в уголовном производстве путем подкупа, чтобы тот отказался от дачи показаний или дал заведомо ложные показания.

Кроме того, Тупицкий трижды в течение 2018-2019 годов предоставил следователю Управления специальных расследований Генпрокуратуры заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, по особо тяжкому преступлению, связанному с противоправным завладением имущественными активами ПАО "Зуевский энергомеханический завод".