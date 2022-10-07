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Австрия (734) Минюст (1700) Тупицкий (232)

Украина направила Австрии ходатайство о выдаче Тупицкого, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

тупицький

Министерство юстиции Украины направило компетентным органам Республики Австрия ходатайство о выдаче Украине экс-главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого, по линии Интерпола выставлена "красная карточка" для задержания Тупицкого.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Интерфакс-Украина сообщил источник в правоохранительных органах.

"Подольский районный суд Киева 26 сентября направил ходатайство через Киевскую городскую прокуратуру в Минюст о выдаче Тупицкого. 30 сентября ходатайство суда о выдаче Тупицкого Министерством юстиции Украины направлено для выполнения компетентным органам Республики Австрия", - отметил источник.

По данным издания, также по линии Интерпола Государственное бюро расследований направило "красное оповещение" для задержания Тупицкого.

"Ожидается ответ Генерального секретариата Интерпола о возможности использования его каналов для розыска Тупицкого", - добавил источник.

Как сообщалось, 29 июля суд избрал для бывшего Председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого меру пресечения в виде содержания под стражей, что позволяет ходатайствовать о его экстрадиции из Австрии. Отметим, что ранее Тупицкий был объявлен в международный розыск.
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Топ комментарии
+10
А як щодо генерала-втікача Наумова? Чи не начасі?
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07.10.2022 13:59
+9
А ще є австрії мураєв, портнов... Однак не на часі критикувати зелену владу.
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07.10.2022 13:57
+7
А я думав Фирташа !
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07.10.2022 13:55
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А я думав Фирташа !
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07.10.2022 13:55 Ответить
А ще є австрії мураєв, портнов... Однак не на часі критикувати зелену владу.
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07.10.2022 13:57 Ответить
Фирташ столько занёс, что его там и усыновят. А Тупицкого, это мафиозо в судейской мантии, может и выдадут, когда-то, чтобы уж совсем не палиться
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07.10.2022 13:58 Ответить
А ПРЕДАТЕЛЬ НАУМОВ, получивший Звание Генерала от зеленского , заместитель предателя Баканова с миллиардами задержанный в Сербии , пособника ***** д'Ерьмака не интересует на него нет доже ЗАПРОСА‼️
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07.10.2022 18:34 Ответить
Україна першою у світі отримає на озброєння новітні зенітно-ракетні комплекси IRIS-T
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07.10.2022 13:58 Ответить
Без шансів! Фірташа Штатам вже скільки років видають? Піар велика справа!!!
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07.10.2022 13:58 Ответить
А як щодо генерала-втікача Наумова? Чи не начасі?
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07.10.2022 13:59 Ответить
Ще один з Конституційного суду України Олександр Тупицький, ще одна гнида.
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07.10.2022 14:02 Ответить
Отака дяка за те,що КСУ прогнувся в 19-му під зелених...
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07.10.2022 14:03 Ответить
сподіваюся, що тупицький вже не отримує суддівську зарплатню..., але хтозна...
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07.10.2022 14:04 Ответить
Австрія незаконно, проти волі утримує у себе тупицького. Поверніть патріота додому.
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07.10.2022 14:16 Ответить
З багатьох нікчемних виродків що втікли у Австрію, зрадників і до того ж покидьків, для екстрадиції обрали саме нікчемніше і чмошне створіння - тупицького. Хай так, аби довели справу до суду і засудили по "заслугах", далі піде, проте коли все це "ігрища" організовані бридким ОП то реакція суспільства не забариться.
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07.10.2022 14:22 Ответить
Австрия это Мексика в Европе, они много выдали фирташа??? к стате, где там и портнов с левочкиным или у ЗЕБилов к ним нет вопросов....
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07.10.2022 16:08 Ответить
А все остальные Жеваго Рабинович ,Портнов , баканов………… не интересуют⁉️
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07.10.2022 18:36 Ответить
Рабиновича вытащить из Земли Обетованной юридически невозможно.
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21.10.2022 08:08 Ответить
Тупицького фактично зняли за визнання ним багатьох законопроектів та законів ВР антиконституційними.
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07.10.2022 18:44 Ответить
 
 