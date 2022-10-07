Украина направила Австрии ходатайство о выдаче Тупицкого, - СМИ

Министерство юстиции Украины направило компетентным органам Республики Австрия ходатайство о выдаче Украине экс-главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого, по линии Интерпола выставлена "красная карточка" для задержания Тупицкого.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Интерфакс-Украина сообщил источник в правоохранительных органах.

"Подольский районный суд Киева 26 сентября направил ходатайство через Киевскую городскую прокуратуру в Минюст о выдаче Тупицкого. 30 сентября ходатайство суда о выдаче Тупицкого Министерством юстиции Украины направлено для выполнения компетентным органам Республики Австрия", - отметил источник.

По данным издания, также по линии Интерпола Государственное бюро расследований направило "красное оповещение" для задержания Тупицкого.

"Ожидается ответ Генерального секретариата Интерпола о возможности использования его каналов для розыска Тупицкого", - добавил источник.

Как сообщалось, 29 июля суд избрал для бывшего Председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого меру пресечения в виде содержания под стражей, что позволяет ходатайствовать о его экстрадиции из Австрии. Отметим, что ранее Тупицкий был объявлен в международный розыск.