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Австрія (567) Мін'юст (925) Тупицький (227)

Україна направила Австрії клопотання про видачу Тупицького, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

тупицький

Міністерство юстиції України направило компетентним органам Республіки Австрія клопотання про видачу Україні ексголови Конституційного суду України Олександра Тупицького, за лінією Інтерполу виставлено "червону картку" для затримання Тупицького.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Інтерфакс-Україна повідомило джерело у правоохоронних органах.

"Подільський районний суд Києва 26 вересня направив клопотання через Київську міську прокуратуру до Мін'юсту про видачу Тупицького. 30 вересня клопотання суду про видачу Тупицького Міністерство юстиції України направило на виконання компетентним органам Республіки Австрія", - зазначило джерело

За даними видання, також за лінією Інтерполу Державне бюро розслідувань направило "червоне оповіщення" для затримання Тупицького.

"Очікується відповідь Генерального секретаріату Інтерполу про можливість використання його каналів для розшуку Тупицького", - додало джерело.

Як повідомлялось, 29 липня суд обрав для колишнього Голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, це дозволяє клопотати про його екстрадицію з Австрії. Зазначимо, що раніше Тупицького було оголошено в міжнародний розшук.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+10
А як щодо генерала-втікача Наумова? Чи не начасі?
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07.10.2022 13:59
+9
А ще є австрії мураєв, портнов... Однак не на часі критикувати зелену владу.
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07.10.2022 13:57
+7
А я думав Фирташа !
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07.10.2022 13:55
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А я думав Фирташа !
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07.10.2022 13:55 Відповісти
А ще є австрії мураєв, портнов... Однак не на часі критикувати зелену владу.
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07.10.2022 13:57 Відповісти
Фирташ столько занёс, что его там и усыновят. А Тупицкого, это мафиозо в судейской мантии, может и выдадут, когда-то, чтобы уж совсем не палиться
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07.10.2022 13:58 Відповісти
А ПРЕДАТЕЛЬ НАУМОВ, получивший Звание Генерала от зеленского , заместитель предателя Баканова с миллиардами задержанный в Сербии , пособника ***** д'Ерьмака не интересует на него нет доже ЗАПРОСА‼️
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07.10.2022 18:34 Відповісти
Україна першою у світі отримає на озброєння новітні зенітно-ракетні комплекси IRIS-T
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07.10.2022 13:58 Відповісти
Без шансів! Фірташа Штатам вже скільки років видають? Піар велика справа!!!
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07.10.2022 13:58 Відповісти
А як щодо генерала-втікача Наумова? Чи не начасі?
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07.10.2022 13:59 Відповісти
Ще один з Конституційного суду України Олександр Тупицький, ще одна гнида.
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07.10.2022 14:02 Відповісти
Отака дяка за те,що КСУ прогнувся в 19-му під зелених...
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07.10.2022 14:03 Відповісти
сподіваюся, що тупицький вже не отримує суддівську зарплатню..., але хтозна...
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07.10.2022 14:04 Відповісти
Австрія незаконно, проти волі утримує у себе тупицького. Поверніть патріота додому.
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07.10.2022 14:16 Відповісти
З багатьох нікчемних виродків що втікли у Австрію, зрадників і до того ж покидьків, для екстрадиції обрали саме нікчемніше і чмошне створіння - тупицького. Хай так, аби довели справу до суду і засудили по "заслугах", далі піде, проте коли все це "ігрища" організовані бридким ОП то реакція суспільства не забариться.
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07.10.2022 14:22 Відповісти
Австрия это Мексика в Европе, они много выдали фирташа??? к стате, где там и портнов с левочкиным или у ЗЕБилов к ним нет вопросов....
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07.10.2022 16:08 Відповісти
А все остальные Жеваго Рабинович ,Портнов , баканов………… не интересуют⁉️
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07.10.2022 18:36 Відповісти
Рабиновича вытащить из Земли Обетованной юридически невозможно.
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21.10.2022 08:08 Відповісти
Тупицького фактично зняли за визнання ним багатьох законопроектів та законів ВР антиконституційними.
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07.10.2022 18:44 Відповісти
 
 