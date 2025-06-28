Взрывы прогремели в Одессе: город атакуют вражеские дроны

Под конец суток 27 июня в Одессе раздавались взрывы на фоне атаки российских беспилотников.

Об этом сообщает "Суспільне. Одеса", информирует Цензор.НЕТ.

"В Одессе слышны взрывы", - сообщалось в 23:43.

Впоследствии в городе снова прогремели взрывы.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о группах вражеских ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении г. Черноморское и г. Одессы.

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