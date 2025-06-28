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Новости Атака беспилотников на Одессу
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Взрывы прогремели в Одессе: город атакуют вражеские дроны

Взрывы раздаются в Одессе

Под конец суток 27 июня в Одессе раздавались взрывы на фоне атаки российских беспилотников.

Об этом сообщает "Суспільне. Одеса", информирует Цензор.НЕТ.

"В Одессе слышны взрывы", - сообщалось в 23:43.

Впоследствии в городе снова прогремели взрывы.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о группах вражеских ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении г. Черноморское и г. Одессы.

Читайте также: Взрывы прогремели в Одессе: город атакуют вражеские БпЛА

Автор: 

беспилотник (3847) взрыв (6820) Одесса (7953) Одесская область (3690) Одесский район (211)


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Що значить "Пролунали"?
Вони і зараз літають і вибухають.
Кажуть, що нібито вже є прильот в багатоповерхівку... нажаль!
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28.06.2025 00:13 Ответить
Що, вже акваторією і суднами ніхто не цікавиться? Чи Нептуни закінчились? Чи дуже зайняті по офісам розпихуванням грошей? Хай собі ворог з моря пуляє по Одесі і далі в країну, ще й десант (пишуть) планує підкинути? Сьомий рік чуємо "Левітана от совєтського інформбюро", а де байрактари, мільйони обіцяних дронів?! Що, закривати ВПК, розмінувати Чонгар, перевести лінію оборони з добре укріплених фортифікацій майже в чисте поле, звалити в кучі захисні бетонні зуб'я - то було легше, ніж за 6 років повернутись до повноцінного свого захисту Держави Україна? Вже на часі, ой, як на часі!
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28.06.2025 01:31 Ответить
Що за дурню ви пишете?
Звідки ви взяли, що "Нептун" - це протидронова ракета? Чи ракета для ЗРК?
Чи Вам платять не за те, щоби думати?
Дрони, ракети, Байрактари, Чонгар, Укріплення, Зуби Дракона... і це все в одному речінні???
І з чого ви взяли, що Шахеди з кораблів запускають???
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28.06.2025 02:02 Ответить
 
 