Взрывы прогремели в Одессе: город атакуют вражеские дроны
Под конец суток 27 июня в Одессе раздавались взрывы на фоне атаки российских беспилотников.
Об этом сообщает "Суспільне. Одеса", информирует Цензор.НЕТ.
"В Одессе слышны взрывы", - сообщалось в 23:43.
Впоследствии в городе снова прогремели взрывы.
Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о группах вражеских ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении г. Черноморское и г. Одессы.
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Вони і зараз літають і вибухають.
Кажуть, що нібито вже є прильот в багатоповерхівку... нажаль!
Звідки ви взяли, що "Нептун" - це протидронова ракета? Чи ракета для ЗРК?
Чи Вам платять не за те, щоби думати?
Дрони, ракети, Байрактари, Чонгар, Укріплення, Зуби Дракона... і це все в одному речінні???
І з чого ви взяли, що Шахеди з кораблів запускають???