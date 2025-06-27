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Новини Атака безпілотників на Одесу
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Вибухи пролунали в Одесі: місто атакують ворожі дрони

Вибухи лунають в Одесі

Під кінець доби 27 червня в Одесі лунали вибухи на тлі атаки російських безпілотників.

Про це повідомляє "Суспільне. Одеса", інформує Цензор.НЕТ.

"В Одесі чутно вибухи", - повідомлялося о 23:43.

Згодом у місті знову пролунали вибухи.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про групи ворожих ударних БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку м.Чорноморське та м.Одеси.

Читайте також: Вибухи пролунали в Одесі: місто атакують ворожі БпЛА

Автор: 

безпілотник (4430) вибух (4532) Одеса (5538) Одеська область (3344) Одеський район (220)


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Що значить "Пролунали"?
Вони і зараз літають і вибухають.
Кажуть, що нібито вже є прильот в багатоповерхівку... нажаль!
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28.06.2025 00:13 Відповісти
Що, вже акваторією і суднами ніхто не цікавиться? Чи Нептуни закінчились? Чи дуже зайняті по офісам розпихуванням грошей? Хай собі ворог з моря пуляє по Одесі і далі в країну, ще й десант (пишуть) планує підкинути? Сьомий рік чуємо "Левітана от совєтського інформбюро", а де байрактари, мільйони обіцяних дронів?! Що, закривати ВПК, розмінувати Чонгар, перевести лінію оборони з добре укріплених фортифікацій майже в чисте поле, звалити в кучі захисні бетонні зуб'я - то було легше, ніж за 6 років повернутись до повноцінного свого захисту Держави Україна? Вже на часі, ой, як на часі!
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28.06.2025 01:31 Відповісти
Що за дурню ви пишете?
Звідки ви взяли, що "Нептун" - це протидронова ракета? Чи ракета для ЗРК?
Чи Вам платять не за те, щоби думати?
Дрони, ракети, Байрактари, Чонгар, Укріплення, Зуби Дракона... і це все в одному речінні???
І з чого ви взяли, що Шахеди з кораблів запускають???
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28.06.2025 02:02 Відповісти
 
 