Вибухи пролунали в Одесі: місто атакують ворожі дрони
Під кінець доби 27 червня в Одесі лунали вибухи на тлі атаки російських безпілотників.
Про це повідомляє "Суспільне. Одеса", інформує Цензор.НЕТ.
"В Одесі чутно вибухи", - повідомлялося о 23:43.
Згодом у місті знову пролунали вибухи.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про групи ворожих ударних БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку м.Чорноморське та м.Одеси.
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Вони і зараз літають і вибухають.
Кажуть, що нібито вже є прильот в багатоповерхівку... нажаль!
Звідки ви взяли, що "Нептун" - це протидронова ракета? Чи ракета для ЗРК?
Чи Вам платять не за те, щоби думати?
Дрони, ракети, Байрактари, Чонгар, Укріплення, Зуби Дракона... і це все в одному речінні???
І з чого ви взяли, що Шахеди з кораблів запускають???