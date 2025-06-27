Вибухи пролунали в Одесі: місто атакують ворожі дрони

Під кінець доби 27 червня в Одесі лунали вибухи на тлі атаки російських безпілотників.

Про це повідомляє "Суспільне. Одеса", інформує Цензор.НЕТ.

"В Одесі чутно вибухи", - повідомлялося о 23:43.

Згодом у місті знову пролунали вибухи.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про групи ворожих ударних БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку м.Чорноморське та м.Одеси.

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