Вибухи пролунали в Одесі: місто атакують ворожі БпЛА
У ніч на суботу, 21 червня, у місті Одеса пролунали вибухи на тлі атаки російських безпілотників.
Про це повідомляє "Суспільне.Одеса", інформує Цензор.НЕТ.
"В Одесі було чутно вибух",- повідомило медіа о 01:44.
Згодом повідомлялося про повторні вибухи у місті.
О 01:39 Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих дронів на Одесу з півдня та північного заходу.
Раніше повідомлялося, що ввечері 20 червня російські загарбники запустили ударні безпілотники для атаки по Україні. Перші групи ворожих дронів фіксувалися на Сумщині.
нам потрібні свої шахеди якими слід кошмарити цивільних в рашці. око за око зуб за зуб. інакше вони там не вгамуються.
всім вітання з Одеси.
В Києві в ці хвилини теж повітряна 🙁
Це так йбнрсня "визволяє " уzкоязічне місто і піклується про уzzкую мову?