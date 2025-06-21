УКР
Новини Атака безпілотників на Одесу
2 264 7

Вибухи пролунали в Одесі: місто атакують ворожі БпЛА

шахеди атакують Одесу

У ніч на суботу, 21 червня, у місті Одеса пролунали вибухи на тлі атаки російських безпілотників.

Про це повідомляє "Суспільне.Одеса", інформує Цензор.НЕТ.

"В Одесі було чутно вибух",- повідомило медіа о 01:44.

Згодом повідомлялося про повторні вибухи у місті.

О 01:39 Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих дронів на Одесу з півдня та північного заходу.

Раніше повідомлялося, що ввечері 20 червня російські загарбники запустили ударні безпілотники для атаки по Україні. Перші групи ворожих дронів фіксувалися на Сумщині.

Читайте також: Пошкоджено об’єкти культурної спадщини внаслідок нічної атаки РФ на Одесу, - Мінкульт

Автор: 

безпілотник (4938) Одеса (5618) Одеська область (3497) атака (547) Одеський район (300)
а в новоросійськ нічого не прилітає.
21.06.2025 02:00 Відповісти
москалі вирішили нам заморити безсонням. вже другу ніч гупає в місті.
нам потрібні свої шахеди якими слід кошмарити цивільних в рашці. око за око зуб за зуб. інакше вони там не вгамуються.
всім вітання з Одеси.
21.06.2025 02:05 Відповісти
Тримайтеся одесити , всіх Вам благ !
В Києві в ці хвилини теж повітряна 🙁
21.06.2025 03:07 Відповісти
Вiд одеситiв: " Любi кияни, ми за вас теж тримаемо кулачки". ЗЫ... Доречi, панi Софiя - киянко-одеситка.
21.06.2025 08:42 Відповісти
Вона, напевно, тримае 2 кулачки.
21.06.2025 08:43 Відповісти
Четверта тривога за добу(
Це так йбнрсня "визволяє " уzкоязічне місто і піклується про уzzкую мову?
21.06.2025 07:26 Відповісти
 
 