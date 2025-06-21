Вибухи пролунали в Одесі: місто атакують ворожі БпЛА

У ніч на суботу, 21 червня, у місті Одеса пролунали вибухи на тлі атаки російських безпілотників.

Про це повідомляє "Суспільне.Одеса", інформує Цензор.НЕТ.

"В Одесі було чутно вибух",- повідомило медіа о 01:44.

Згодом повідомлялося про повторні вибухи у місті.

О 01:39 Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих дронів на Одесу з півдня та північного заходу.

Раніше повідомлялося, що ввечері 20 червня російські загарбники запустили ударні безпілотники для атаки по Україні. Перші групи ворожих дронів фіксувалися на Сумщині.

