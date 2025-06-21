Взрывы прогремели в Одессе: город атакуют вражеские БПЛА

В ночь на субботу, 21 июня, в городе Одесса прогремели взрывы на фоне атаки российских беспилотников.

Об этом сообщает "Суспільне.Одеса", информирует Цензор.НЕТ.

"В Одессе был слышен взрыв",- сообщило медиа в 01:44.

Впоследствии сообщалось о повторных взрывах в городе.

В 01:39 Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских дронов на Одессу с юга и северо-запада.

Ранее сообщалось, что вечером 20 июня российские захватчики запустили ударные беспилотники для атаки по Украине. Первые группы вражеских дронов фиксировались на Сумщине.

