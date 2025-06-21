Взрывы прогремели в Одессе: город атакуют вражеские БПЛА
В ночь на субботу, 21 июня, в городе Одесса прогремели взрывы на фоне атаки российских беспилотников.
Об этом сообщает "Суспільне.Одеса", информирует Цензор.НЕТ.
"В Одессе был слышен взрыв",- сообщило медиа в 01:44.
Впоследствии сообщалось о повторных взрывах в городе.
В 01:39 Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских дронов на Одессу с юга и северо-запада.
Ранее сообщалось, что вечером 20 июня российские захватчики запустили ударные беспилотники для атаки по Украине. Первые группы вражеских дронов фиксировались на Сумщине.
нам потрібні свої шахеди якими слід кошмарити цивільних в рашці. око за око зуб за зуб. інакше вони там не вгамуються.
всім вітання з Одеси.
В Києві в ці хвилини теж повітряна 🙁
Це так йбнрсня "визволяє " уzкоязічне місто і піклується про уzzкую мову?