Новости Атака беспилотников на Одессу
2 264 7

Взрывы прогремели в Одессе: город атакуют вражеские БПЛА

шахиды атакуют Одессу

В ночь на субботу, 21 июня, в городе Одесса прогремели взрывы на фоне атаки российских беспилотников.

Об этом сообщает "Суспільне.Одеса", информирует Цензор.НЕТ.

"В Одессе был слышен взрыв",- сообщило медиа в 01:44.

Впоследствии сообщалось о повторных взрывах в городе.

В 01:39 Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских дронов на Одессу с юга и северо-запада.

Ранее сообщалось, что вечером 20 июня российские захватчики запустили ударные беспилотники для атаки по Украине. Первые группы вражеских дронов фиксировались на Сумщине.

Читайте также: Повреждены объекты культурного наследия в результате ночной атаки РФ на Одессу, - Минкульт

беспилотник (4317) Одесса (8027) Одесская область (3833) атака (545) Одесский район (286)
а в новоросійськ нічого не прилітає.
21.06.2025 02:00 Ответить
москалі вирішили нам заморити безсонням. вже другу ніч гупає в місті.
нам потрібні свої шахеди якими слід кошмарити цивільних в рашці. око за око зуб за зуб. інакше вони там не вгамуються.
всім вітання з Одеси.
21.06.2025 02:05 Ответить
Тримайтеся одесити , всіх Вам благ !
В Києві в ці хвилини теж повітряна 🙁
21.06.2025 03:07 Ответить
Вiд одеситiв: " Любi кияни, ми за вас теж тримаемо кулачки". ЗЫ... Доречi, панi Софiя - киянко-одеситка.
21.06.2025 08:42 Ответить
Вона, напевно, тримае 2 кулачки.
21.06.2025 08:43 Ответить
Четверта тривога за добу(
Це так йбнрсня "визволяє " уzкоязічне місто і піклується про уzzкую мову?
21.06.2025 07:26 Ответить
 
 