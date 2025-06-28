Кабмин утвердил бюджетную декларацию на три года: документ предусматривает два сценария развития войны

27 июня Кабинет Министров Украины одобрил Бюджетную декларацию на 2026-2028 годы. Документ определяет главные параметры и ориентиры бюджетной политики на среднесрочную перспективу.

Об этом говорится на сайте Министерства финансов Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что бюджетная декларация 2026-2028 является основой для составления проекта Государственного бюджета на 2026 год. Документ содержит общие показатели доходов и финансирования госбюджета, предельные показатели расходов госбюджета, размер минимальной заработной платы, прожиточный минимум и другие цели государственной политики.

Декларация имеет два сценария развития событий в Украине, начиная с 2026 года. Один сценарий предусматривает возможное улучшение ситуации с безопасностью с 2026 года, основанный на показателях макропрогноза экономического и социального развития Украины на следующие три года.

Второй сценарий - продолжение полномасштабной агрессии РФ против Украины. Согласно второму сценарию, в следующем году расходы на сектор безопасности и обороны будут составлять не меньше, чем в 2025 году (с учетом изменений в госбюджет).

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Выбор одного или другого сценария за основу будет сделан при формировании Государственного бюджета Украины на 2026 год, сказано в сообщении.

"Такой подход позволит Правительству быть готовым к любым потенциальным изменениям ситуации с безопасностью, одновременно выполняя все взятые на себя обязательства в сотрудничестве с международными партнерами", - заявили в Минфине.

В ведомстве добавили, что расходы на безопасность и оборону и в дальнейшем будут оставаться основным приоритетом госбюджета независимо от возможного развития событий в 2026 году и в дальнейшем.

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