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Новости Бюджетная декларация кабмина
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Кабмин утвердил бюджетную декларацию на три года: документ предусматривает два сценария развития войны

шмыгаль,кабмин

27 июня Кабинет Министров Украины одобрил Бюджетную декларацию на 2026-2028 годы. Документ определяет главные параметры и ориентиры бюджетной политики на среднесрочную перспективу.

Об этом говорится на сайте Министерства финансов Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что бюджетная декларация 2026-2028 является основой для составления проекта Государственного бюджета на 2026 год. Документ содержит общие показатели доходов и финансирования госбюджета, предельные показатели расходов госбюджета, размер минимальной заработной платы, прожиточный минимум и другие цели государственной политики.

Декларация имеет два сценария развития событий в Украине, начиная с 2026 года. Один сценарий предусматривает возможное улучшение ситуации с безопасностью с 2026 года, основанный на показателях макропрогноза экономического и социального развития Украины на следующие три года.

Второй сценарий - продолжение полномасштабной агрессии РФ против Украины. Согласно второму сценарию, в следующем году расходы на сектор безопасности и обороны будут составлять не меньше, чем в 2025 году (с учетом изменений в госбюджет).

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Выбор одного или другого сценария за основу будет сделан при формировании Государственного бюджета Украины на 2026 год, сказано в сообщении.

"Такой подход позволит Правительству быть готовым к любым потенциальным изменениям ситуации с безопасностью, одновременно выполняя все взятые на себя обязательства в сотрудничестве с международными партнерами", - заявили в Минфине.

В ведомстве добавили, что расходы на безопасность и оборону и в дальнейшем будут оставаться основным приоритетом госбюджета независимо от возможного развития событий в 2026 году и в дальнейшем.

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Автор: 

бюджет (4841) Кабмин (14041) экономика (3887)


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Когда Зеленский начал пересиживать свой срок о том что война не закончится за пару месяцев не пришла никому в голову. Оттого Украина застряла в этом лимбо вместо напрашивающихся изменений.
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28.06.2025 01:49 Ответить
Валив би ти до себе на Стару площу.
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28.06.2025 07:51 Ответить
Декларація має два сценарії два сценарії розвитку подій в Україні... Почему не три?
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28.06.2025 07:10 Ответить
И две тысячи лет война
Война без особых причин...
Це ж було вже
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28.06.2025 07:30 Ответить
Тобто намагання знищити українців, або зробити з них кацапіа це не причина? Замість Цоя краще притомних блогерів-істориків прслухайте.
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28.06.2025 08:29 Ответить
"Сойдьомся посєрєдінє" і "я увідєл мір в глазах путіна"? Аби сидіти в презЕдентах якмога довше? Так кому вигідна війна, зєлєнскій?!
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28.06.2025 09:24 Ответить
Якщо приберемо Зеленського, Кремль припинить війну?
Чи то ти за капітуляцію агітуєш?
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28.06.2025 10:23 Ответить
Нескінченна війна під керівництвом тупорилого крадійкуватого сцикливого ухилянта - і є шлях до капітуляції.
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28.06.2025 11:49 Ответить
Сценарії доволі прості:
1. красти будемо, як до війни;
2. красти будемо, не зважаючи на війну.
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28.06.2025 09:37 Ответить
 
 