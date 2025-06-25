Кабмин выделил на оборону и безопасность Украины почти 1 трлн гривен в период с января по май, - Шмыгаль
За первые 5 месяцев этого года Правительство выделило на оборону и безопасность Украины почти 1 трлн грн.
Об этом глава правительства написал в телеграмм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Это 2/3 от всего, что мы тратим из государственного бюджета. Если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, то мы выделили на армию и безопасность на 34% больше средств", - говорится в сообщении.
Шмыгаль подчеркнул, что каждую гривну налогоплательщиков из государственного бюджета направляем именно на обороноспособность Украины. Наши Вооруженные силы все это время финансируются приоритетно и в полной мере.
Сегодня Правительство принимает законопроект об изменениях в Государственный бюджет на 2025 год.
Что предлагается?
- увеличить финансирование Сил безопасности и обороны Украины в этом году на 412 млрд грн. Из них почти 311 млрд грн предусмотрено на Министерство обороны.
- более 100 млрд грн направить на усиление возможностей Минстратегпрома, Нацгвардии, Пограничной службы, СБУ, Главного управления разведки. То есть всех тех, кто уничтожает врагов и создает эффективные инструменты, чтобы их становилось меньше на украинской земле.
- 6,3 млрд грн планируем направить Министерству цифровой трансформации, в частности для развития оборонных инноваций.
Всего планируют увеличить расходы общего фонда государственного бюджета на 449 млрд гривен.
"Источники покрытия этих расходов - это увеличение доходов бюджета и увеличение внутренних заимствований", - отметил Шмыгаль.
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А с залишків, половина пішла на поліцію, нацгвардію, удо, західний кордон... тощо.
всі пабліки забиті проханням з фронту, про допомогу.
фортифікацій нема!
гроші на зброю, кудись розтриньканні безповоротно!
ппо не справляється з атаками на міста!
а, так, да! виділено багато.
золоті, ****, часи для зелених мародерів!
повна безкарність!