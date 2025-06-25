РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9264 посетителя онлайн
Новости Финансирование Сил обороны
334 6

Кабмин выделил на оборону и безопасность Украины почти 1 трлн гривен в период с января по май, - Шмыгаль

Правительство выделило на оборону и безопасность Украины почти 1 трлн грн.

За первые 5 месяцев этого года Правительство выделило на оборону и безопасность Украины почти 1 трлн грн.

Об этом глава правительства написал в телеграмм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Это 2/3 от всего, что мы тратим из государственного бюджета. Если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, то мы выделили на армию и безопасность на 34% больше средств", - говорится в сообщении.

Шмыгаль подчеркнул, что каждую гривну налогоплательщиков из государственного бюджета направляем именно на обороноспособность Украины. Наши Вооруженные силы все это время финансируются приоритетно и в полной мере.

Читайте также: Кабмин выделил более 700 миллионов на энергетические проекты в общинах

Сегодня Правительство принимает законопроект об изменениях в Государственный бюджет на 2025 год.

Что предлагается?

  • увеличить финансирование Сил безопасности и обороны Украины в этом году на 412 млрд грн. Из них почти 311 млрд грн предусмотрено на Министерство обороны.
  • более 100 млрд грн направить на усиление возможностей Минстратегпрома, Нацгвардии, Пограничной службы, СБУ, Главного управления разведки. То есть всех тех, кто уничтожает врагов и создает эффективные инструменты, чтобы их становилось меньше на украинской земле.
  • 6,3 млрд грн планируем направить Министерству цифровой трансформации, в частности для развития оборонных инноваций.

Всего планируют увеличить расходы общего фонда государственного бюджета на 449 млрд гривен.

Читайте: Повышение налогов: С украинцев собрали в 4 раза больше военного сбора

"Источники покрытия этих расходов - это увеличение доходов бюджета и увеличение внутренних заимствований", - отметил Шмыгаль.

Автор: 

бюджет (4841) оборона (5252) Шмыгаль Денис (2736)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А скільки виделив на Zелений кешбек?
показать весь комментарий
25.06.2025 15:55 Ответить
Половину просто РОЗКРАЛИ.
А с залишків, половина пішла на поліцію, нацгвардію, удо, західний кордон... тощо.
показать весь комментарий
25.06.2025 15:56 Ответить
і що цікаво!
всі пабліки забиті проханням з фронту, про допомогу.
фортифікацій нема!
гроші на зброю, кудись розтриньканні безповоротно!
ппо не справляється з атаками на міста!
а, так, да! виділено багато.
золоті, ****, часи для зелених мародерів!
повна безкарність!
показать весь комментарий
25.06.2025 15:59 Ответить
"6,3 млрд грн плануємо направити Міністерству цифрової трансформації, зокрема для розвитку оборонних інновацій" хтось взагалі може згадати, які в нас є обронні інновації, які потрібно розвивати? Четвертий рік повномасштабної війни, а інноваціями так і не пахне
показать весь комментарий
25.06.2025 16:12 Ответить
Якщо стільки виділили, то де ці гроші ? Менеі потрібен ЗВІТ до копійки, а не заявляти про фінансування чогось комусь. Таким чином можна вкрасти половину і звалити все на ЗСУ та їх потреби. Бо люди бачать кожного дня по ТБ. ЗСУ звертаються до ЛЮДЕЙ з протягнутою рукою ! Не до держави, бо держава вже невідомо кого профінансувала і сподіватись на її допомогу МАРНА СПРАВА. Ось така казочка шмигальців про фінансування.
показать весь комментарий
25.06.2025 17:23 Ответить
Може дороблять? Але другий скрін цікавіший.


показать весь комментарий
25.06.2025 17:34 Ответить
 
 