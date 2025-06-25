Кабмин выделил на оборону и безопасность Украины почти 1 трлн гривен в период с января по май, - Шмыгаль

За первые 5 месяцев этого года Правительство выделило на оборону и безопасность Украины почти 1 трлн грн.

Об этом глава правительства написал в телеграмм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Это 2/3 от всего, что мы тратим из государственного бюджета. Если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, то мы выделили на армию и безопасность на 34% больше средств", - говорится в сообщении.

Шмыгаль подчеркнул, что каждую гривну налогоплательщиков из государственного бюджета направляем именно на обороноспособность Украины. Наши Вооруженные силы все это время финансируются приоритетно и в полной мере.

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Сегодня Правительство принимает законопроект об изменениях в Государственный бюджет на 2025 год.

Что предлагается?

увеличить финансирование Сил безопасности и обороны Украины в этом году на 412 млрд грн. Из них почти 311 млрд грн предусмотрено на Министерство обороны.

более 100 млрд грн направить на усиление возможностей Минстратегпрома, Нацгвардии, Пограничной службы, СБУ, Главного управления разведки. То есть всех тех, кто уничтожает врагов и создает эффективные инструменты, чтобы их становилось меньше на украинской земле.

6,3 млрд грн планируем направить Министерству цифровой трансформации, в частности для развития оборонных инноваций.

Всего планируют увеличить расходы общего фонда государственного бюджета на 449 млрд гривен.

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"Источники покрытия этих расходов - это увеличение доходов бюджета и увеличение внутренних заимствований", - отметил Шмыгаль.