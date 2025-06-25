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Новини Фінансування Сил оборони
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Кабмін виділив на оборону і безпеку України майже 1 трлн гривень у період з січня по травень, - Шмигаль

Уряд виділив на оборону та безпеку України майже 1 трлн грн.

За перші 5 місяців цього року Уряд виділив на оборону та безпеку України майже 1 трлн грн.

Про це очільник уряду написав у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Це 2/3 від усього, що ми витрачаємо з державного бюджету. Якщо порівняти з аналогічним періодом минулого року, то ми виділили на армію та безпеку на 34% більше коштів", - ідеться в повідомленні.

Шмигаль наголосив, що кожну гривню платників податків з державного бюджету направляємо саме на обороноздатність України. Наші Збройні сили весь цей час фінансуються пріоритетно і повною мірою.

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Сьогодні Уряд приймає законопроєкт щодо змін до Державного бюджету на 2025 рік.

Що пропонується?

  • збільшити фінансування Сил безпеки та оборони України цього року на 412 млрд грн. З них майже 311 млрд грн передбачено на Міністерство оборони.
  •  понад 100 млрд грн спрямувати на посилення спроможностей Мінстратегпрому, Нацгвардії, Прикордонної служби, СБУ, Головного управління розвідки. Тобто всіх тих, хто знищує ворогів та створює ефективні інструменти, аби їх ставало менше на українській землі.
  • 6,3 млрд грн плануємо направити Міністерству цифрової трансформації, зокрема для розвитку оборонних інновацій.

Усього планують збільшити видатки загального фонду державного бюджету на 449 млрд гривень.

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"Джерела покриття цих видатків — це збільшення доходів бюджету і збільшення внутрішніх запозичень", - зауважив Шмигаль.

Автор: 

бюджет (3032) оборона (4855) Шмигаль Денис (4672)


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А скільки виделив на Zелений кешбек?
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25.06.2025 15:55 Відповісти
Половину просто РОЗКРАЛИ.
А с залишків, половина пішла на поліцію, нацгвардію, удо, західний кордон... тощо.
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25.06.2025 15:56 Відповісти
і що цікаво!
всі пабліки забиті проханням з фронту, про допомогу.
фортифікацій нема!
гроші на зброю, кудись розтриньканні безповоротно!
ппо не справляється з атаками на міста!
а, так, да! виділено багато.
золоті, ****, часи для зелених мародерів!
повна безкарність!
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25.06.2025 15:59 Відповісти
"6,3 млрд грн плануємо направити Міністерству цифрової трансформації, зокрема для розвитку оборонних інновацій" хтось взагалі може згадати, які в нас є обронні інновації, які потрібно розвивати? Четвертий рік повномасштабної війни, а інноваціями так і не пахне
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25.06.2025 16:12 Відповісти
Якщо стільки виділили, то де ці гроші ? Менеі потрібен ЗВІТ до копійки, а не заявляти про фінансування чогось комусь. Таким чином можна вкрасти половину і звалити все на ЗСУ та їх потреби. Бо люди бачать кожного дня по ТБ. ЗСУ звертаються до ЛЮДЕЙ з протягнутою рукою ! Не до держави, бо держава вже невідомо кого профінансувала і сподіватись на її допомогу МАРНА СПРАВА. Ось така казочка шмигальців про фінансування.
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25.06.2025 17:23 Відповісти
Може дороблять? Але другий скрін цікавіший.


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25.06.2025 17:34 Відповісти
 
 