Кабмін виділив на оборону і безпеку України майже 1 трлн гривень у період з січня по травень, - Шмигаль
За перші 5 місяців цього року Уряд виділив на оборону та безпеку України майже 1 трлн грн.
Про це очільник уряду написав у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Це 2/3 від усього, що ми витрачаємо з державного бюджету. Якщо порівняти з аналогічним періодом минулого року, то ми виділили на армію та безпеку на 34% більше коштів", - ідеться в повідомленні.
Шмигаль наголосив, що кожну гривню платників податків з державного бюджету направляємо саме на обороноздатність України. Наші Збройні сили весь цей час фінансуються пріоритетно і повною мірою.
Сьогодні Уряд приймає законопроєкт щодо змін до Державного бюджету на 2025 рік.
Що пропонується?
- збільшити фінансування Сил безпеки та оборони України цього року на 412 млрд грн. З них майже 311 млрд грн передбачено на Міністерство оборони.
- понад 100 млрд грн спрямувати на посилення спроможностей Мінстратегпрому, Нацгвардії, Прикордонної служби, СБУ, Головного управління розвідки. Тобто всіх тих, хто знищує ворогів та створює ефективні інструменти, аби їх ставало менше на українській землі.
- 6,3 млрд грн плануємо направити Міністерству цифрової трансформації, зокрема для розвитку оборонних інновацій.
Усього планують збільшити видатки загального фонду державного бюджету на 449 млрд гривень.
"Джерела покриття цих видатків — це збільшення доходів бюджету і збільшення внутрішніх запозичень", - зауважив Шмигаль.
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А с залишків, половина пішла на поліцію, нацгвардію, удо, західний кордон... тощо.
всі пабліки забиті проханням з фронту, про допомогу.
фортифікацій нема!
гроші на зброю, кудись розтриньканні безповоротно!
ппо не справляється з атаками на міста!
а, так, да! виділено багато.
золоті, ****, часи для зелених мародерів!
повна безкарність!