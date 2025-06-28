Рашисты утром атаковали Никопольский район артиллерией и дронами, есть повреждения
Российские войска утром нанесли удар из артиллерии и атаковали дронами Никопольский район Днепропетровщины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
"До позднего вечера и утром под ударом был Никопольский район. Агрессор применял БпЛА и артиллерию. Попал по Никополю, Марганецкой, Мировской и Покровской громадах", - написал Лысак.
Возник пожар, который спасатели потушили. Повреждены частное предприятие и дом.
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