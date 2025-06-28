УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7405 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Дніпропетровщини
233 0

Рашисти вранці атакували Нікопольський район артилерією та дронами, є пошкодження

Обстріли Нікопольщини 23 червня

Російські війська вранці завдали удару з артилерії та атакували дронами Нікопольський район Дніпропетровщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

"До пізнього вечора і вранці під ударом був Нікопольський район. Агресор застосовував БпЛА та артилерію. Влучив по Нікополю, Марганецькій, Мирівській і Покровській громадах", - написав Лисак.

Виникла пожежа, яку рятувальники загасили. Пошкоджені приватне підприємство та будинок.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти били по Нікопольщині та Синельниківщині: пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки та аптеку. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (29540) Дніпропетровська область (3936) Нікопольський район (300)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 