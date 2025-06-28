Рашисти вранці атакували Нікопольський район артилерією та дронами, є пошкодження
Російські війська вранці завдали удару з артилерії та атакували дронами Нікопольський район Дніпропетровщини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
"До пізнього вечора і вранці під ударом був Нікопольський район. Агресор застосовував БпЛА та артилерію. Влучив по Нікополю, Марганецькій, Мирівській і Покровській громадах", - написав Лисак.
Виникла пожежа, яку рятувальники загасили. Пошкоджені приватне підприємство та будинок.
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