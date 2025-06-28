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Новости Боевые действия на Покровском направлении
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За сутки на фронте 153 боестолкновения. На Покровском направлении оккупанты пытались атаковать 56 раз, - Генштаб. КАРТА

За прошедшие сутки, 27 июня, российские войска 153 раза атаковали украинские позиции на 10 направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, захватчики нанесли четыре ракетных и 57 авиационных ударов, применив 12 ракет и сбросив 111 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 3633 дрона-камикадзе и осуществили 5623 артиллерийских обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам, в том числе 54 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Охримовка, Довгенькое Харьковской области; Полтавка, Мирноград, Попов Яр, Покровск, Орехово - Донецкой области; Орехов, Каменское, Луговое - Запорожской области.

Боевые действия

Силы обороны Украины продолжают сдерживать захватчиков на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Так, за прошедшие сутки враг нанес 12 авиационных ударов - сбросил при этом 22 управляемые авиационные бомбы, совершил 341 обстрел, из которых три - из реактивных систем залпового огня. Украинские защитники остановили 17 штурмовых действий врага.

Карты боевых действий

На Южно-Слобожанском направлении агрессор семь раз атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Фиголевка и в сторону Петро-Ивановки и Довгенького.

Карты боевых действий

На Купянском направлении вчера состоялось пять атак захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Песчаного, Кондрашовки и в направлениях Новоплатоновки и Петропавловки.

Карты боевых действий

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах Липового, Шийковки, Новосергиевки, Редкодуба, Торского и в направлениях Глущенково, Грековки, Шандриголово, Нового Мира.

Карты боевых действий

На Северском направлении наши защитники остановили две вражеские атаки вблизи Ивано-Дарьевки.

Карты боевых действий

На Краматорском направлении вчера зафиксировано пять боестолкновений вблизи Маркового, Предтечино и в сторону Белой Горы.

Карты боевых действий

На Торецком направлении враг совершил 17 атак - в сторону Яблоновки, Делиевки, Плещеевки, Александро-Калинового, Русиного Яра, вблизи Щербиновки, Новоспасского.

Карты боевых действий

На Покровском направлении наши защитники остановили 56 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Проминь, Новосергиевка, Удачное, Новониколаевка, Троицкое и в направлениях Владимировки, Мирнограда, Сергеевки, Новоподгородного, Полтавки, Алексеевки, Мирного, Новопавловки.

Карты боевых действий

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 19 атак в районах населенных пунктов Шевченко, Федоровка и в сторону Запорожья, Мирного, Перестройки, Ялты и Комара.

Карты боевых действий

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении оккупанты трижды пытались продвинуться вперед вблизи Каменского.

Карты боевых действий

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг совершил две неудачные попытки приблизиться к нашим позициям.

Карты боевых действий

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал оккупантов в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления, средство противовоздушной обороны и десять артиллерийских систем противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют одну тысячу человек. Также украинские воины обезвредили танк, 12 боевых бронированных машин, 35 артиллерийских систем, средство противовоздушной обороны, четыре самолета, 237 беспилотников оперативно-тактического уровня, шесть ракет и 131 единицу автомобильной техники оккупантов.

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Автор: 

Генштаб ВС (6571) боевые действия (4429) война в Украине (4972)


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