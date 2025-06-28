За сутки на фронте 153 боестолкновения. На Покровском направлении оккупанты пытались атаковать 56 раз, - Генштаб. КАРТА

За прошедшие сутки, 27 июня, российские войска 153 раза атаковали украинские позиции на 10 направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, захватчики нанесли четыре ракетных и 57 авиационных ударов, применив 12 ракет и сбросив 111 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 3633 дрона-камикадзе и осуществили 5623 артиллерийских обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам, в том числе 54 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Охримовка, Довгенькое Харьковской области; Полтавка, Мирноград, Попов Яр, Покровск, Орехово - Донецкой области; Орехов, Каменское, Луговое - Запорожской области.

Боевые действия

Силы обороны Украины продолжают сдерживать захватчиков на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Так, за прошедшие сутки враг нанес 12 авиационных ударов - сбросил при этом 22 управляемые авиационные бомбы, совершил 341 обстрел, из которых три - из реактивных систем залпового огня. Украинские защитники остановили 17 штурмовых действий врага.

На Южно-Слобожанском направлении агрессор семь раз атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Фиголевка и в сторону Петро-Ивановки и Довгенького.

На Купянском направлении вчера состоялось пять атак захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Песчаного, Кондрашовки и в направлениях Новоплатоновки и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах Липового, Шийковки, Новосергиевки, Редкодуба, Торского и в направлениях Глущенково, Грековки, Шандриголово, Нового Мира.

На Северском направлении наши защитники остановили две вражеские атаки вблизи Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано пять боестолкновений вблизи Маркового, Предтечино и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 17 атак - в сторону Яблоновки, Делиевки, Плещеевки, Александро-Калинового, Русиного Яра, вблизи Щербиновки, Новоспасского.

На Покровском направлении наши защитники остановили 56 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Проминь, Новосергиевка, Удачное, Новониколаевка, Троицкое и в направлениях Владимировки, Мирнограда, Сергеевки, Новоподгородного, Полтавки, Алексеевки, Мирного, Новопавловки.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 19 атак в районах населенных пунктов Шевченко, Федоровка и в сторону Запорожья, Мирного, Перестройки, Ялты и Комара.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении оккупанты трижды пытались продвинуться вперед вблизи Каменского.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг совершил две неудачные попытки приблизиться к нашим позициям.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал оккупантов в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления, средство противовоздушной обороны и десять артиллерийских систем противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют одну тысячу человек. Также украинские воины обезвредили танк, 12 боевых бронированных машин, 35 артиллерийских систем, средство противовоздушной обороны, четыре самолета, 237 беспилотников оперативно-тактического уровня, шесть ракет и 131 единицу автомобильной техники оккупантов.

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