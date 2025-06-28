Россия после войны в Украине станет сильнее, она готовится к конфликту со странами НАТО, - генерал Бундесвера

Несмотря на ожидания, российские вооруженные силы выйдут из войны против Украины более сильными. Для России уровень потерь вообще не играет никакой роли, поскольку страна-агрессор мобилизует 200 тысяч призывников ежегодно.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild, об этом заявил инспектор сухопутных войск Германии генерал-лейтенант Альфонс Майс.

"Я твердо убежден, что российские вооруженные силы станут после этой войны сильнее. Для России уровень потерь вообще не играет никакой роли. Они призывают 200 000 призывников ежегодно. Они увеличили численность личного состава до 1,5 миллиона. Это подготовка к масштабному конфликту с Западом", - заявил он.

Генерал Майс напомнил, что в российских телешоу всерьез обсуждают "бомбардировки Лиссабона, Парижа и Берлина", в то время как в Германии некоторые продолжают недооценивать угрозу.

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