Россия после войны в Украине станет сильнее, она готовится к конфликту со странами НАТО, - генерал Бундесвера
Несмотря на ожидания, российские вооруженные силы выйдут из войны против Украины более сильными. Для России уровень потерь вообще не играет никакой роли, поскольку страна-агрессор мобилизует 200 тысяч призывников ежегодно.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild, об этом заявил инспектор сухопутных войск Германии генерал-лейтенант Альфонс Майс.
"Я твердо убежден, что российские вооруженные силы станут после этой войны сильнее. Для России уровень потерь вообще не играет никакой роли. Они призывают 200 000 призывников ежегодно. Они увеличили численность личного состава до 1,5 миллиона. Это подготовка к масштабному конфликту с Западом", - заявил он.
Генерал Майс напомнил, что в российских телешоу всерьез обсуждают "бомбардировки Лиссабона, Парижа и Берлина", в то время как в Германии некоторые продолжают недооценивать угрозу.
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Хто зрозумів той зрозумів
Готуватись можуть,та чи зможуть напасти,рахуючись з силами.
Стандарт другої світової з боку НАТО відійде в минуле,буде стандарт,як Ізраїль-США по Ірану і ніхто не буде пхати кращі війська в курську,чи бряннську обл.,щоб їх там маскалі поутюжили.
. Джерело: https://censor.net/ua/n3560424
А українці втомилися від війни і їм уже байдуже чи буде в них країна, чи їхні сини стануть євнухами в гаремах Кадирова та компанії.
А ти пустун.
Як це можливо, якщо ми вже майже перемогли, а ***** вже точно програв?
Україна сьогодні бореться не лише за свою свободу, а й за вільну Європу.
Коли вони зрозуміють це, може бути пізно.
Той факт, що вони гинуть, або повертаються каліками, не враховується?
З кацапських же пабліків виходить, що з фронту можна повернутися тільки частинами або дизерттирувати. Навіть на милицях кидають у штурми поки їм ***** не настане.
Тобто стратегія ЄС зараз заробляти на обох сторонах війни, купляти у орків дешеві ресурси, як в обхід санкцій так і офіційно по так званій ціновій планці. Продавати їм компоненти для озброєння, щоб ті мали чим воювати, особливо цинічно це авіоніка для винищувачів від Французів.
А з іншої сторони надавати нам кредити на купівлю їх озброєння, тим самим завантажувати свою промисловість. Причому робити це так, щоб ми не мали достатньо озброєння зупинити орків, і вони могли дальше воювати. Як тільки орки починають получати п...зди, у ЄС починаються затримки і політика неескалації, та істерики про ядерку.
І цим вбиваючи двох зайців і бізнес нормальний і раша їм не буде загрожувати поки тут застрягла.