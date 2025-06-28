Росія після війни в Україні стане сильнішою і готується до конфлікту із країнами НАТО, - генерал Бундесверу
Попри очікування, російські збройні сили вийдуть із війни проти України сильнішими. для Росії рівень втрат взагалі не відіграє жодної ролі, оскільки країна-агресор мобілізує 200 тисяч призовників щороку.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bild, про це заявив інспектор сухопутних військ Німеччини генерал-лейтенант Альфонс Майс
"Я твердо переконаний, що російські збройні сили стануть після цієї війни сильнішими. Для Росії рівень втрат взагалі не відіграє жодної ролі. Вони призивають 200 000 призовників щороку. Вони збільшили чисельність особового складу до 1,5 мільйона. Це підготовка до масштабного конфлікту із Заходом", - заявив він.
Генерал Майс нагадав, що в російських телешоу всерйоз обговорюють "бомбардування Лісабона, Парижа і Берліна", тоді як у Німеччині дехто продовжує недооцінювати загрозу.
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Хто зрозумів той зрозумів
Готуватись можуть,та чи зможуть напасти,рахуючись з силами.
Стандарт другої світової з боку НАТО відійде в минуле,буде стандарт,як Ізраїль-США по Ірану і ніхто не буде пхати кращі війська в курську,чи бряннську обл.,щоб їх там маскалі поутюжили.
. Джерело: https://censor.net/ua/n3560424
А українці втомилися від війни і їм уже байдуже чи буде в них країна, чи їхні сини стануть євнухами в гаремах Кадирова та компанії.
А ти пустун.
Як це можливо, якщо ми вже майже перемогли, а ***** вже точно програв?
Україна сьогодні бореться не лише за свою свободу, а й за вільну Європу.
Коли вони зрозуміють це, може бути пізно.
Той факт, що вони гинуть, або повертаються каліками, не враховується?
З кацапських же пабліків виходить, що з фронту можна повернутися тільки частинами або дизерттирувати. Навіть на милицях кидають у штурми поки їм ***** не настане.
Тобто стратегія ЄС зараз заробляти на обох сторонах війни, купляти у орків дешеві ресурси, як в обхід санкцій так і офіційно по так званій ціновій планці. Продавати їм компоненти для озброєння, щоб ті мали чим воювати, особливо цинічно це авіоніка для винищувачів від Французів.
А з іншої сторони надавати нам кредити на купівлю їх озброєння, тим самим завантажувати свою промисловість. Причому робити це так, щоб ми не мали достатньо озброєння зупинити орків, і вони могли дальше воювати. Як тільки орки починають получати п...зди, у ЄС починаються затримки і політика неескалації, та істерики про ядерку.
І цим вбиваючи двох зайців і бізнес нормальний і раша їм не буде загрожувати поки тут застрягла.