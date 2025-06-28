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Новини Можлива атака РФ на НАТО
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Росія після війни в Україні стане сильнішою і готується до конфлікту із країнами НАТО, - генерал Бундесверу

Штурмові загони росіян

Попри очікування, російські збройні сили вийдуть із війни проти України сильнішими. для Росії рівень втрат взагалі не відіграє жодної ролі, оскільки країна-агресор мобілізує 200 тисяч призовників щороку.

Як інформує  Цензор.НЕТ із посиланням на Bild,  про це заявив інспектор сухопутних військ Німеччини генерал-лейтенант Альфонс Майс

"Я твердо переконаний, що російські збройні сили стануть після цієї війни сильнішими. Для Росії рівень втрат взагалі не відіграє жодної ролі. Вони призивають 200 000 призовників щороку. Вони збільшили чисельність особового складу до 1,5 мільйона. Це підготовка до масштабного конфлікту із Заходом", - заявив він.

Генерал Майс нагадав, що в російських телешоу всерйоз обговорюють "бомбардування Лісабона, Парижа і Берліна", тоді як у Німеччині дехто продовжує недооцінювати загрозу.

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Автор: 

армія рф (18043) НАТО (6638) війна в Україні (5008)


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Топ коментарі
+7
іншими словами, треба щоб війна і надалі тривала в Україні. Хвала богу що русня застряла. То ж треба щоб Україна не програла і не виграла одночасно
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28.06.2025 09:59 Відповісти
+4
Брєд собачий
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28.06.2025 09:57 Відповісти
+4
Тобто якими способами не воюй з кацапською ордою то їй ніхера не буде? А, що пропонують робити далі ці "експерти"? Воювати так як і воюється зараз? А, якщо ситуація і надалі ніяк не зміниться, навіть якщо ще років 3-4 воювати? От подивися на цифри Генштабу по втратах кацапів і подивишся по ситуації фронті, то розуміешь максимальну небезпеку і серйозність того , що зараз робиться на фронті , а от Зеленському , Сирському , Умерову, на це все похер, ні стратегії, ні тактики, ні фортифікацій, ні зброї, нічого, тільки один бравурний пафос, відосіки, брехня і на цьому все
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28.06.2025 10:54 Відповісти
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Так і треба казати особливо коли звертаєшся до платників податків
Хто зрозумів той зрозумів
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28.06.2025 09:50 Відповісти
Брєд собачий
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28.06.2025 09:57 Відповісти
Це все дрібниці. А от той факт,що новою керівницею МІ6 стала українка,дід якої звинувачується у роботі на гітлерівців...вже викликало неабиякий переполох в Англії та Ізраїлі...
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28.06.2025 09:58 Відповісти
Що, що?
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28.06.2025 10:32 Відповісти
Ще б згадали ким був її пращур у печерний час. Давно вже помітила: якщо комусь треба обісрати людину, чи країну, починають колупатися в допотопній історії, в якій сам чорт ногу зломить, бо кожен трактує її, як йому вигідно.
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28.06.2025 10:54 Відповісти
іншими словами, треба щоб війна і надалі тривала в Україні. Хвала богу що русня застряла. То ж треба щоб Україна не програла і не виграла одночасно
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28.06.2025 09:59 Відповісти
Бо придумана геніальна стратегія. Вони грощі з замороженних активів і зброю в капельних обсягах щоб це все дуже повільно шло і якмога довше. А людський ресурс то таке,як що треба то за грощі і жінки підуть під новий якийсь закон.
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28.06.2025 10:09 Відповісти
Слушна думка,але ворушіть віями бистріше,бо ******* чекати не буде поки ви роздуплитесь.
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28.06.2025 10:00 Відповісти
рашка стає сильнішою а не здувається - отака ***** малята - німець слів на вітер кидати не буде
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28.06.2025 10:05 Відповісти
"Росія після війни в Україні стане сильнішою і готується до конфлікту із країнами НАТО, - генерал Бундесверу".
Готуватись можуть,та чи зможуть напасти,рахуючись з силами.
Стандарт другої світової з боку НАТО відійде в минуле,буде стандарт,як Ізраїль-США по Ірану і ніхто не буде пхати кращі війська в курську,чи бряннську обл.,щоб їх там маскалі поутюжили.
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28.06.2025 10:16 Відповісти
Як вона може стати сильнішою, якщо вона втратила Черноморьскій флот, усі літаки, усі танки і усі ракети? Усі заводи, нафтові сховища, і усі Кримські мости. Вже 4 Кримських моста втратила.
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28.06.2025 10:19 Відповісти
;країна-агресор мобілізує 200 тисяч призовників щороку;
. Джерело: https://censor.net/ua/n3560424
А українці втомилися від війни і їм уже байдуже чи буде в них країна, чи їхні сини стануть євнухами в гаремах Кадирова та компанії.
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28.06.2025 10:19 Відповісти
завжди є третій варіант
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28.06.2025 10:35 Відповісти
Стати бача-базі?
А ти пустун.
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28.06.2025 10:46 Відповісти
я розумію лише українські слова.
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28.06.2025 11:58 Відповісти
Ти саме з фронту це пишеш?
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28.06.2025 11:24 Відповісти
Саме ні. Але був там.
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28.06.2025 12:03 Відповісти
Дуже товсте лобіювання інтересів збройових концернів.
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28.06.2025 10:21 Відповісти
Росія після війни в Україні стане сильнішою

Як це можливо, якщо ми вже майже перемогли, а ***** вже точно програв?
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28.06.2025 10:33 Відповісти
На НАТО пропруть орки загартовані в боях. А хто їм протистоятиме?
Україна сьогодні бореться не лише за свою свободу, а й за вільну Європу.
Коли вони зрозуміють це, може бути пізно.
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28.06.2025 10:34 Відповісти
НАТО готує війська до парадів, а не воювати.
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28.06.2025 10:53 Відповісти
Ну да і половина з них будуть ,,,уставшиє ат вайни,. свинопаси ,які зараз тикають дулі ТЦК та навчилися вправно ховатися,як щурі від ньго.У кислооких така х...ня не пройде!
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28.06.2025 11:05 Відповісти
Таке враження, що вони гартуються і повертаються назад, як на заводі.

Той факт, що вони гинуть, або повертаються каліками, не враховується?

З кацапських же пабліків виходить, що з фронту можна повернутися тільки частинами або дизерттирувати. Навіть на милицях кидають у штурми поки їм ***** не настане.
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28.06.2025 11:07 Відповісти
Генерал Майс меле таку фігню, бо позбавлений можливості переглядати наш телемарафон і слухати справжню фахову аналітику від тамошніх експертів. Всім відомо, що кацапія на грані розвалу, потрібно ще потерпіти рік-два.
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28.06.2025 10:37 Відповісти
кацапія на грані розвалу....ви "ванг" надивились ?
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28.06.2025 10:55 Відповісти
Щоденно 4 години увечері і годину зранку переглядаю Телемарафон, там сама достовірна, перевірена та правдива інформація, а також фахова аналітика від компетентних експертів. Рекомендую всім, шкода лишень, що на Телемарафон виділяють так мало коштів...
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28.06.2025 11:01 Відповісти
Я перепрошую.... Ви шуткуєте ,чи знущаєтесь ?
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28.06.2025 11:03 Відповісти
Якщо у вас є почуття гумору, то самі дасте відповідь на своє питання
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28.06.2025 11:06 Відповісти
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28.06.2025 11:10 Відповісти
Тобто якими способами не воюй з кацапською ордою то їй ніхера не буде? А, що пропонують робити далі ці "експерти"? Воювати так як і воюється зараз? А, якщо ситуація і надалі ніяк не зміниться, навіть якщо ще років 3-4 воювати? От подивися на цифри Генштабу по втратах кацапів і подивишся по ситуації фронті, то розуміешь максимальну небезпеку і серйозність того , що зараз робиться на фронті , а от Зеленському , Сирському , Умерову, на це все похер, ні стратегії, ні тактики, ні фортифікацій, ні зброї, нічого, тільки один бравурний пафос, відосіки, брехня і на цьому все
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28.06.2025 10:54 Відповісти
А Європа тим часом вдячна кремлівським шлюхам типу орбана, що тормозять пакет санкцій проти рашки.
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28.06.2025 10:57 Відповісти
Якщо пісумувати санкції вони вводити не хочуть, це все відмазки з Угорщиною та Словаччиною, які дотаційні і відповідно якщо так звані північні країни реально хотіли санкцій, то б обмежили їм дотації. Такий собі спосіб дипломатичної відмазки.

Тобто стратегія ЄС зараз заробляти на обох сторонах війни, купляти у орків дешеві ресурси, як в обхід санкцій так і офіційно по так званій ціновій планці. Продавати їм компоненти для озброєння, щоб ті мали чим воювати, особливо цинічно це авіоніка для винищувачів від Французів.
А з іншої сторони надавати нам кредити на купівлю їх озброєння, тим самим завантажувати свою промисловість. Причому робити це так, щоб ми не мали достатньо озброєння зупинити орків, і вони могли дальше воювати. Як тільки орки починають получати п...зди, у ЄС починаються затримки і політика неескалації, та істерики про ядерку.

І цим вбиваючи двох зайців і бізнес нормальний і раша їм не буде загрожувати поки тут застрягла.
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28.06.2025 11:14 Відповісти
Ауууу!!! Просніться. Сосія вже воює з НАТО. Вже рашистами знищено в Европі декілька літаків і декілька складів з військовою технікою НАТО. А НАТО як дебіли все ще чекає коли ***** офіційно війну оголосить. Да ніколи ***** НАТО не оголосить війну. Бо рашисти це підлі і підступні сцикуни які відкрито бояться воювати. А коли програють то вони скажуть що вони і не воювали і то не вони були
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28.06.2025 11:26 Відповісти
Часто подібні оцінки - лише претензія на необхідність стабільного фінансування.
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28.06.2025 12:51 Відповісти
Ані уже ваюют с НАТА
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28.06.2025 13:37 Відповісти
 
 