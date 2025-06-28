"Росія після війни в Україні стане сильнішою і готується до конфлікту із країнами НАТО, - генерал Бундесверу".

Попри очікування, російські збройні сили вийдуть із війни проти України сильнішими. для Росії рівень втрат взагалі не відіграє жодної ролі, оскільки країна-агресор мобілізує 200 тисяч призовників щороку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bild, про це заявив інспектор сухопутних військ Німеччини генерал-лейтенант Альфонс Майс

"Я твердо переконаний, що російські збройні сили стануть після цієї війни сильнішими. Для Росії рівень втрат взагалі не відіграє жодної ролі. Вони призивають 200 000 призовників щороку. Вони збільшили чисельність особового складу до 1,5 мільйона. Це підготовка до масштабного конфлікту із Заходом", - заявив він.

Генерал Майс нагадав, що в російських телешоу всерйоз обговорюють "бомбардування Лісабона, Парижа і Берліна", тоді як у Німеччині дехто продовжує недооцінювати загрозу.

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