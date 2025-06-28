Рашисты ударили дроном по Запорожскому району: ранен ребенок
Сегодня, 28 июня 2025 года, в результате вражеской атаки в Запорожской области ранен ребенок.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, россияне нанесли fpv-удары по одному из поселков Запорожского района. В результате атаки девочка 16 лет получила ранения.
Больше информации на эту минуту нет.
Позже в ОВА сообщили, что раненую девушку госпитализировали.
"Состояние ребенка медики оценивают как средней тяжести. Пострадавшая получает всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Yriii Yriii #538882
показать весь комментарий28.06.2025 13:40 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль