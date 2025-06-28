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Новости Атака БПЛА Запорожье
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Рашисты ударили дроном по Запорожскому району: ранен ребенок

Дрон атаковал село в Запорожской области

Сегодня, 28 июня 2025 года, в результате вражеской атаки в Запорожской области ранен ребенок.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, россияне нанесли fpv-удары по одному из поселков Запорожского района. В результате атаки девочка 16 лет получила ранения.

Больше информации на эту минуту нет.

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Позже в ОВА сообщили, что раненую девушку госпитализировали.

"Состояние ребенка медики оценивают как средней тяжести. Пострадавшая получает всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

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я знав що кацапі потвори але не такої ж міри
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28.06.2025 13:40 Ответить
 
 