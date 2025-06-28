Рашисти вдарили дроном по Запорізькому району: поранено дитину (оновлено)
Сьогодні, 28 червня 2025 року, внаслідок ворожої атаки у Запорізькій області поранено дитину.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, росіяни завдали fpv-ударів по одному із селищ Запорізького району. Внаслідок атаки дівчинка 16-ти років отримала поранення.
Більше інформації на цю хвилину немає.
Згодом у ОВА повідомили, що поранену дівчину госпіталізували.
"Стан дитини медики оцінюють, як середньої тяжкості. Постраждала отримує всю необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.
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Yriii Yriii #538882
показати весь коментар28.06.2025 13:40 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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