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Новини Атака безпілотників на Запорізьку область
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Рашисти вдарили дроном по Запорізькому району: поранено дитину (оновлено)

дрон атакував село на Запоріжжі

Сьогодні, 28 червня 2025 року, внаслідок ворожої атаки у Запорізькій області поранено дитину.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, росіяни завдали fpv-ударів по одному із селищ Запорізького району. Внаслідок атаки дівчинка 16-ти років отримала поранення.

Більше інформації на цю хвилину немає.

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Згодом у ОВА повідомили, що поранену дівчину госпіталізували.

"Стан дитини медики оцінюють, як середньої тяжкості. Постраждала отримує всю необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

діти (5184) обстріл (29540) Запорізька область (3782) дрони (5012) Запорізький район (161)


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я знав що кацапі потвори але не такої ж міри
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28.06.2025 13:40 Відповісти
 
 