Рашисти вдарили дроном по Запорізькому району: поранено дитину (оновлено)

Сьогодні, 28 червня 2025 року, внаслідок ворожої атаки у Запорізькій області поранено дитину.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, росіяни завдали fpv-ударів по одному із селищ Запорізького району. Внаслідок атаки дівчинка 16-ти років отримала поранення.

Більше інформації на цю хвилину немає.

Читайте також: Росія може утримувати близько 35 тисяч українських дітей, - The Guardian

Згодом у ОВА повідомили, що поранену дівчину госпіталізували.

"Стан дитини медики оцінюють, як середньої тяжкості. Постраждала отримує всю необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.