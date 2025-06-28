На фронте уже более 70 боестолкновений. Продолжается бой на Торецком направлении, - Генштаб

С начала суток, 27 июня 2025 года, вдоль всей линии фронта произошло 71 боевое столкновение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

Как отмечается, захватчики не прекращают наносить удары по приграничным населенным пунктам. От огня вражеской артиллерии пострадали населенные пункты Миропольское, Покровка, Уланово, Славгород, Петрушевка, Студенок, Горки, Братеница и Кучеровка Сумской области.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло шесть боестолкновений, из которых одно продолжается. Кроме того, враг нанес шесть авиационных ударов, сбросив одиннадцать управляемых авиабомб, а также совершил 202 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть - из реактивной системы залпового огня.

Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении вражеские подразделения совершили шесть атак на позиции наших войск в районах Волчанска и Строевки, два боестолкновения продолжаются. Авиация противника ударила КАБами по населенному пункту Ольховатка.

На Купянском направлении враг четыре раза штурмовал позиции украинских подразделений в районах Голубовки, Степной Новоселовки и Зеленого Гая, продолжается два боестолкновения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки на фронте 153 боестолкновения. На Покровском направлении оккупанты пытались атаковать 56 раз, - Генштаб. КАРТА

Обстановка на востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении сегодня агрессор десять раз атаковал в районах населенных пунктов Надежда, Новоегоровка, Редкодуб, Зеленая Долина, Ямполовка, Торское и в сторону Серебрянки и Григорьевки. Сейчас продолжаются два боестолкновения.

На Северском направлении противник пять раз пытался идти вперед вблизи Григорьевки - все попытки врага продвинуться на позиции наших подразделений были отражены.

На Краматорском направлении Силы обороны отразили две вражеские попытки продвинуться в направлении Белой Горы.

На Торецком направлении противник четыре раза атаковал позиции наших войск в районах Курдюмовки, Торецка, Леонидовки и в сторону Яблоновки. В настоящее время один бой продолжается.

На Покровском направлении сегодня враг двадцать девять раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Попов Яр, Мирное, Миролюбовка, Малиновка, Коптево, Луч, Лисовка, Удачное, Котляровка, Ореховое и Алексеевка. Бои продолжаются в трех локациях.

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Обстановка на юге

На Новопавловском направлении наши защитники отразили четыре атаки врага в районах населенных пунктов Ялта, Запорожье, Днепроэнергия и Шевченко. Еще два боестолкновения продолжаются.

Авиаударам неуправляемыми авиаракетами подверглись Зализничное и Белогорье на Гуляйпольском направлении.

На Ореховском направлении под удары авиации захватчиков попали Каменское и Орехов.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях в настоящее время боестолкновений не зафиксировано.